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≡ Двое афганских граждан пытались незаконно выехать из Казахстана в Россию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42504
Двое афганских граждан пытались незаконно выехать из Казахстана в Россию
Отправлено: 02.10.21 - 18:29
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Помогал им в этом гражданин Казахстана за материальное вознаграждение. При этом у одного из граждан Афганистана отсутствовали удостоверяющие личность документы .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22852
Re: Двое афганских граждан пытались незаконно выехать из...
Отправлено: 02.10.21 - 18:29
#1
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Быстро, кандасам, Родина - надоела... :lol: ;-)
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
690
Re: Двое афганских граждан пытались незаконно выехать из...
Отправлено: 02.10.21 - 19:19
#2
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Цитата:
drakon:
Быстро, кандасам, Родина - надоела...

Не!
Опоздали на рейс Кабул-Нью-Йорк.
Тут было нашёлся добрый человек, обещал помочь, да правоохранительные органы не оценили его душевный порыв. Вернее, оценили, но по-своему!
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10344
Re: Двое афганских граждан пытались незаконно выехать из...
Отправлено: 02.10.21 - 20:19
#3
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То-то Россия быстро засуетилась на центрально азиатском направлении))
Боятся наших кандасов из Афганистана)
Они то соотечественники ну никто же их силой держать не обязан)
Хотят люди к примеру в Башкирию или Татарстан попасть
Ну или на крайняк в Чеченскую республику)) пусть едут))
Несут так сказать "культурную" экспансию
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