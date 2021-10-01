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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42504
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:01
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3100
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 17:11
#75
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Цитата:
yudjin:
керосинить

Ну наверно не надо разжигать, провоцировать..
Тоже понять можно, он один, а эти начитавшиеся демократии и потому охамевшие некоторые родители днйствительно ведут себя по хамски..
Из той же серии, где Путин сказал про Замочить в сортире..
Ну или господин Лавров про дебилов..
Ну уж они то культурные люди..
Просто русский язык ну очень богатый по своему составу, смыслу..
Иначе чем так, порой не объяснить, не поймут..
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
690
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 20:12
#76
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Цитата:
yudjin:
Слово то может и не блатное и не матерное, но из уст директора школы как-то странно слышать.

Не менее странно слышать от ПреЗедента Великой Самостийной Державы, что он- неЛох! И тем более, неЛопух!
Такчто думаю шокирующее вас слово, не ранило вас оставив кровоточащую рану?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10344
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 20:37
#77
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10344
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 20:40
#78
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