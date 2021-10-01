Отправлено: - 20:12

yudjin:

Слово то может и не блатное и не матерное, но из уст директора школы как-то странно слышать.

Цитата:Не менее странно слышать от ПреЗедента Великой Самостийной Державы, что он- неЛох! И тем более, неЛопух!Такчто думаю шокирующее вас слово, не ранило вас оставив кровоточащую рану?