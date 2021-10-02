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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42504
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 10:26
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А меня слова с другого конца ватсапа заставили задуматься: какое поколение журналистов выросло за 30 лет независимости? Журналисты, которые, получая государственные дотации, пишут про брови, татуаж, кулинарию! У которых напрочь исчезло профессиональное любопытство.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3100
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 10:26
#1
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Чтобы понять, кто это такие журналисты, это порой очень сложно для понимания..
Жил как то с одной, журфак окончила и все такое..
Но характер сложный.
Может потому что постоянно в каком то поиске..
Но если смотреть на нее со стороны журналиста, то никаких придирок.
Там же тоже конкуренция бешеная и писать о чем то надо, даже о волосах на лице или ногах..
Хочешь писать о политике, приготовься к тому, чтоб бежать из страны, но чтобы бежать, надо писать о волосах, чтоб было на что потом бежать..
Как то так.
В принципе выбор то невелик.
Так и не понял, что хочет автор видеть в журналисте, и о чем нужно ему журналисту писать, чтоб автор его зауважала..
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10344
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 10:44
#2
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Началось в деревне утро....точнее осень опять на мозги давит кое кому))
Цитата:
У которых напрочь исчезло профессиональное любопытство, чтобы разобраться - чего они так вцепились в это время, что там не так? Журналисты, которым лень докопаться до сути вопроса. А ведь одна из функций журналистики - образовательная.

Ну я не журналист но разобрался что время в нашей области "отстаёт" от природного почти на 2 часа когда как Ведлер хочет "вернуть" только час и при этом везде доказывает что это возвращение именно к природному времени..
Манипуляция фактами,враньё сделались её основной риторикой? Или человек настолько уже горит идеей перевести время что уже не остановится ни перед чем и будет врать,лицемерить,манипулировать (как тогда на публичных слушаниях) но будет доказывать что время нужно перевести и именно на час как вы Кызылорде потомучто ну очень ей охото?
Борьба с ветряными мельницами это называется
Синдром дон Кихота
Когда человек на старости лет выдумывает себе цель для борьбы чтобы скучно небыло жить и настырно навязывает эту цель всем остальным
Печально это всё
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10344
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 12:01
#3
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Цитата:
111:
Так и не понял, что хочет автор видеть в журналисте, и о чем нужно ему журналисту писать, чтоб автор его зауважала..

Автор хочет чтобы журналисты писали только о переводе времени и только так как автору надо)) любой шаг влево шаг в право от идеи перевода по ее мнению считается непрофессионализмом и потаканием власти
У людей не может быть собственного мнения
Мнение есть только у Ведлер и у Денисова у остальных мнения нет,потомучто они не читали великий научный трактат под названием "Учебник по географии за 6 класс"
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
513
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 12:29
#4
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"О том, как с пользой для себя можно отбывать наказание в колонии строгого режима..." вот примерно с такими заголовками пол года назад вышли статьи в нескольких "куда то ведущих" областных а потом и республиканских СМИ. Может быть, если бы это не касалось п.Кушмурун, я просто пропустил данное "творчество", но дело касалось зверского, буквально потрясшего жителей поселка двойного убийства. Когда то давно об этом писала НГ.
Я и жители снова были просто шокированы. Я обратился к некоторым редакторам этих газет. И снова шок, меня просто не поняли. Или сделали вид, что не поняли. Пришлось пообещать, убирайте или подниму шум. На что мне заявили,вы нам угрожаете? "Ведущая газета", правда только интернет версию, сразу убрала. А печатная версия вышла и "порадовала" статьей жителей нашей области. Как пишет Ольга ВЕДЛЕР,- "Но это уже мало кого интересует."
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14410
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 13:50
#5
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С вероятностью 98% могу предположить что речь идет о Кустанайских новостях и журналисте с инициалами И.П. Глупость и самомнение там зашкаливают.

[Исправлено: Victor Yang, 02.10.2021 - 13:51]
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
513
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 13:58
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Глупость и самомнение там зашкаливают.

"Ведущие" они такими порой бывают... :-(
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4855
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 15:26
#7
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Дорогая Оленька, я вас сильно уважаю и моментами даже люблю, однако выбранная ваша тактика, а именно вот эта, поясное время, она уже достает в полемике. Давайте лучше объединимся и будем развивать тему про этих горе проверяющих. Я тщательно записываю имена и должности, наверняка они в 45 лет пойдут на пенсию, с тем чтобы предьявить им с кем они боролись
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3100
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 15:32
#8
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Не смог найти, про кого она там пишет..
Ну что ж, ждем ответа от того журналиста..
Интересно будет смотреть за их полемикой в Нашей Газете..
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10344
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 15:50
#9
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Цитата:
Кушмурунец23:
Пришлось пообещать, убирайте или подниму шум.

И вам как журналисту ничего не защемило? Не ёкнуло?
Материал вам не понравился и вы решили включить цензуру и кипиш поднять?
А на каком праве и основании вы решаете что должно быть опубликовано а что нет?
Завтра к вам жители поселка придут и скажут закрывайте свой Ютюб канал или поднимем шум,и еще пару ребер вам посчитаем,вас устроит такое решение вопроса?
Запрещать или устраивать истерики,или закрывать рот на то или иное мнение это признак того что вы не нашли аргументы ответить на него
Если в статье есть дезинформация или инфа порочащая честь и достоинство то вы вправе идти в суд
Но когда выдаётся мнение на тот или иной вопрос то вы либо соглашаетесь либо спорите
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7792
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 16:26
#10
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Цитата:
Victor Yang:
С вероятностью 98% могу предположить что речь идет о Кустанайских новостях и журналисте с инициалами И.П.

О... та еще придворная "звезда".
Помнится лет 10 назад хотела меня завербовать, что-то писала о сотрудничестве. Ответил ей, что разные взгляды и политика у нас со всей их шарагой.
Потом скандальчик случился с их бывшим главным редактором Х. и подписной разнарядкой на некоторые издания. Дюже обидевся вин на мой коллаж с фото обложек казахстанских газет и его профилем... Написано было, типа, Вы нас не ждете? Тогда мы идем к вам! И попробуйте не пустить!
Товарищ Х. истерику закатил, писал письма в антимонопольный комитет, мол они "субъект рынка" обиделись осенама, а НГ чего-то там нарушает... закон о конкуренции.
Ну дык я, и не только я, не просто так написал о разнарядке. А имел и храню копии писем из акимата, со списками изданий, которые необходимо выписать в определенном количестве экземпляров, в том числе и на Ленинский путь... и такие письма 2 раза в год приходили в организацию.
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
690
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 19:46
#11
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В огороде бузина, в Киеве-дядька!
Комуто нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик.
Некоторым образом, комментарии код статьёй, это ответ г-ну Олейнику, на его вопрос в его статье.
Выкладывая своё некое мнение на публичное обсуждение в интернет, он как журналист должен быть готов к тому чтобы его в комментариях хейтили, троллили, и наконец, просто, тупо, гадили. Не имея умственных возможностей, создать хотя-бы -подобное.
Интернет, вещь канешна хорошая! Но взамен, мы все имеем удовольствие читать, то что анонимно копится в некоторых головах, и вываливается кучками с острым запахом.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10344
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 20:26
#12
Комментарий проходит проверку.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
513
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 20:27
#13
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Цитата:
abaika95:
И вам как журналисту ничего не защемило? Не ёкнуло?

Ну как вам сказать?
Этот человек с братом сначала своего отца "хорошо" так порубали, потом прошлись по улице и еще одного очень даже... не хочу вспоминать, в общем не просто убили а...
А вот прошло более 10 лет и так красиво про него написали наши "ведущие"...
Надеюсь вы поняли?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10344
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 20:30
#14
Комментарий проходит проверку.
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