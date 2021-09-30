Отправлено: - 14:40

serg kost:

Если в семье есть не загруженный работой взрослый, то и дача выгодна.

Цитата:Это не выгода - это бизнес, причем не самый высокодоходный и низкорисковый. За сколько лет окупятся эти 20 соток?