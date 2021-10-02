Re: Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм о приключениях Ходжи...

Отправлено: - 18:45

Наш ответ Диснею..

Или Борату..

Кому как..

Будут ли у нас свои Ледниковые периоды, скорее всего нет..

Как обычно, сотни миллионов долларов нужно куда то спрятать..

Или озвучка Скалы, Бреда Пита и Анжелины Жоли поможет чем то?