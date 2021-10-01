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Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42503
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:01
Стоит только опубликовать видео, заметку или просьбу о том, чтобы обратили внимание на проблему нарушения ПДД, складирования мусора в неположенном месте или несогласованную работу коммунальных служб, ждите, что в скором времени в комментариях навешают эпитеты: стукач, терпила или даже крыса.
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Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:56
Цитата:
Боюсь, что это не по теме и нас должны будут затереть.
Сейчас тема про гражданско правовые отношения между соседями, ролственниками, Павликами Морозовыми и прочими человеческими связями.
Речь о них и как это преподносить..
Тему то перечитай..
maxsaf:
А что было 21 год назад?)
А что было 21 год назад?)
Боюсь, что это не по теме и нас должны будут затереть.
Сейчас тема про гражданско правовые отношения между соседями, ролственниками, Павликами Морозовыми и прочими человеческими связями.
Речь о них и как это преподносить..
Тему то перечитай..
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:58
Цитата:
Копировать, это чтоб дискутировать.
А дискутировать потому, что ты в седьмом комментарии выращил только мнение, свое, но не вопрос ко мне.
maxsaf:
Не вижу смысла куда-то копировать
Не вижу смысла куда-то копировать
Копировать, это чтоб дискутировать.
А дискутировать потому, что ты в седьмом комментарии выращил только мнение, свое, но не вопрос ко мне.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10338
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 16:17
Цитата:
А мусорщику что красть на работе? И за что ему соц пакет?)
Оператор АЭС всегда может устроится дворником а дворник не устроится оператором АЭС
Поэтому и оплата у них разная
111:
А он как тот, кто собирает мусор, работая на него, может получать такую же зарплату, не получая никаких соцпакетов?
А он как тот, кто собирает мусор, работая на него, может получать такую же зарплату, не получая никаких соцпакетов?
А мусорщику что красть на работе? И за что ему соц пакет?)
Оператор АЭС всегда может устроится дворником а дворник не устроится оператором АЭС
Поэтому и оплата у них разная
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 268
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 17:56
В Великобритании сейчас водителям большегрузов предлагают 74000 английских фунтов в год. Лень пересчитывать, но навскидку около сотни тысяч долл. Там не хватает 100 000 водителей.
Что-то не идут местные в водители.
Если не будет хватать мусорщиков, им заплатят любые деньги.
[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 17:56]
Что-то не идут местные в водители.
Если не будет хватать мусорщиков, им заплатят любые деньги.
[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 17:56]
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 18:03
Цитата:
Если мусорные кампании подымут цены раз в 15..
Собственно мы эти деньги им будем платить.
Но нам выгодно не платить, можно немного и посорить и в мусоре пожить..
serg kost:
Если не будет хватать мусорщиков, им заплатят любые деньги.
Если не будет хватать мусорщиков, им заплатят любые деньги.
Если мусорные кампании подымут цены раз в 15..
Собственно мы эти деньги им будем платить.
Но нам выгодно не платить, можно немного и посорить и в мусоре пожить..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4855
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 18:25
Тут бы процитировать отрывки из знаменитой книги про тестя от беглого зятя, там подробно изложены все нюансы и моменты становления казахстанского государства
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 268
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 19:10
Цитата:
Я когда ещё в советское время бывал в Таллинне, меня настолько поразила чистота города, что я до сих пор все выкидываю только в мусорку. Хотя кустанайцы и тогда не сорили. Коренные жители помнят, что Кустанай был не только одним из самых зелёных в Казахстане, но и одним из самых чистых. А сейчас чем больше мусора на улицах, тем больше его добавляется.
Если мусор месяц не вывозить, тут не только будут желтуха с дизентерией, но и крысы с бешенством и чумой
111:
можно немного и посорить и в мусоре пожить..
можно немного и посорить и в мусоре пожить..
Я когда ещё в советское время бывал в Таллинне, меня настолько поразила чистота города, что я до сих пор все выкидываю только в мусорку. Хотя кустанайцы и тогда не сорили. Коренные жители помнят, что Кустанай был не только одним из самых зелёных в Казахстане, но и одним из самых чистых. А сейчас чем больше мусора на улицах, тем больше его добавляется.
Если мусор месяц не вывозить, тут не только будут желтуха с дизентерией, но и крысы с бешенством и чумой
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 20:11
Почему интеллигенция, люди культуры, все, от школьников до депутатов, используют в своем лексиконе слова из тюремного жаргона?
Отвечаю. Сегодня у крыльца ЦУМа, стоит "могучая кучка" подростков из пяти девченок и трёх пацанов. И пацаны во весь голос кроют матом.Девки ржут от ощущения причастности к это "могучей кучки." Мы идем с супругой мимо и я делаяю замечание - " Ребятишки, не материтесь." В ответ. в спину летит мат и ржание кобылиц. Отдаю сумку супруге, разворачиваюсь лицом к "могучей кучке" и рыкаю-" Щенок, базар фильтруй!"
Реакция моментальная. "могучая кучка" замолкает, через три секунды,у них становиться осмысленный взгляд. Начинают соображать где они находятся. Ещё через три секунды две девченки быстро ретируются.
Я беру супругу под руку, поднимаюсь на крыльцо и боковым зрением вижу полный развал "могучей кучки" Как то так.
Александр, автор статьи скорее всего этот вопрос освещал. А Вы в мусор бытовой и Сталина вцепились. Тщательней надо. Тщательней.
[Исправлено: MAN, 01.10.2021 - 19:17]
Отвечаю. Сегодня у крыльца ЦУМа, стоит "могучая кучка" подростков из пяти девченок и трёх пацанов. И пацаны во весь голос кроют матом.Девки ржут от ощущения причастности к это "могучей кучки." Мы идем с супругой мимо и я делаяю замечание - " Ребятишки, не материтесь." В ответ. в спину летит мат и ржание кобылиц. Отдаю сумку супруге, разворачиваюсь лицом к "могучей кучке" и рыкаю-" Щенок, базар фильтруй!"
Реакция моментальная. "могучая кучка" замолкает, через три секунды,у них становиться осмысленный взгляд. Начинают соображать где они находятся. Ещё через три секунды две девченки быстро ретируются.
Я беру супругу под руку, поднимаюсь на крыльцо и боковым зрением вижу полный развал "могучей кучки" Как то так.
Александр, автор статьи скорее всего этот вопрос освещал. А Вы в мусор бытовой и Сталина вцепились. Тщательней надо. Тщательней.
[Исправлено: MAN, 01.10.2021 - 19:17]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12501
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 20:27
Цитата:
Ну тогда автор не с той стороны зашел) Надо было с творчества Моргенштерна начать разбор - вот где мусорка давно не чищена
MAN:
Александр, автор статьи скорее всего этот вопрос освещал
Александр, автор статьи скорее всего этот вопрос освещал
Ну тогда автор не с той стороны зашел) Надо было с творчества Моргенштерна начать разбор - вот где мусорка давно не чищена
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 20:40
Цитата:
Нет, про мат он ничего не говорил.
Мат абсолютно не имеет воровского жаргона, тем более к доносу и стукачеству никакого отношения.
Тоже хотел было сказать про мат, но это не то.
Это наше все.
Даже культурные люди, спотыкаясь и падая шипят слово Плять..
В лучшем случае..
MAN:
Ребятишки, не материтесь." В ответ. в спину летит мат и ржание кобылиц
Ребятишки, не материтесь." В ответ. в спину летит мат и ржание кобылиц
Нет, про мат он ничего не говорил.
Мат абсолютно не имеет воровского жаргона, тем более к доносу и стукачеству никакого отношения.
Тоже хотел было сказать про мат, но это не то.
Это наше все.
Даже культурные люди, спотыкаясь и падая шипят слово Плять..
В лучшем случае..
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 20:43
Цитата:
Помню как в овраге мы нашли махонького окровавленного ребенка , завернутого в газету, после таяния снегов..
Где то 1978й
Помню как везде валялись бычки, и мы их дружно курили.
К слову я курить начал с шести лет..
Помню и по железкам лазили, и по старым домам, в войнушки с пулек играли, и стекла били..
Не знаю, чистый за счет субботников тогда если..
На который сгоняли народ.
А если бы не сгоняли?
serg kost:
Коренные жители помнят, что Кустанай был не только одним из самых зелёных в Казахстане, но и одним из самых чистых. А
Коренные жители помнят, что Кустанай был не только одним из самых зелёных в Казахстане, но и одним из самых чистых. А
Помню как в овраге мы нашли махонького окровавленного ребенка , завернутого в газету, после таяния снегов..
Где то 1978й
Помню как везде валялись бычки, и мы их дружно курили.
К слову я курить начал с шести лет..
Помню и по железкам лазили, и по старым домам, в войнушки с пулек играли, и стекла били..
Не знаю, чистый за счет субботников тогда если..
На который сгоняли народ.
А если бы не сгоняли?
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 20:45
Да, и еще колодцы..
Шел и провалился, тогда или первый или второй класс, через КСМК ходил домой со школы.
Помню как по каким то доскам вылазил, страза как такового почему то не помню..
Как будто его не было..
Все было в СССР, и разгильдяйство тем более..
Шел и провалился, тогда или первый или второй класс, через КСМК ходил домой со школы.
Помню как по каким то доскам вылазил, страза как такового почему то не помню..
Как будто его не было..
Все было в СССР, и разгильдяйство тем более..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 686
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 00:04
Да, Александр!
Следует признать, что тему вы подняли!
Но расширить и развернуть её у вас не получилось.
Здесь информации информации, минимум на пару десятков докторских диссертаций. А вы её пытались запихнуть в кортенькую заметку.
Начать хотя бы с того что бандитская культура в мире существовала, существует, и ,боюсь, будет существовать.
Мафия, коза ностра, якудза, братки и прочие атавизмы.
Вы обиделись на то что вас назвали стукачом?
Ну в разных странах, в разное время, существовало понятие что к властям жаловаться -это плохо. Самый известный, в Италии- закон "омерты".
Следует признать, что тему вы подняли!
Но расширить и развернуть её у вас не получилось.
Здесь информации информации, минимум на пару десятков докторских диссертаций. А вы её пытались запихнуть в кортенькую заметку.
Начать хотя бы с того что бандитская культура в мире существовала, существует, и ,боюсь, будет существовать.
Мафия, коза ностра, якудза, братки и прочие атавизмы.
Вы обиделись на то что вас назвали стукачом?
Ну в разных странах, в разное время, существовало понятие что к властям жаловаться -это плохо. Самый известный, в Италии- закон "омерты".
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 00:26
Но расширить и развернуть её у вас не получилось.
Согласен,дюже сильно всё запутано.
Хотя сейчас толерантность (терпимость) в журналистике в моде.По этой причине, сам автор порой не сможет ответить о чём это.
Так и живём, без чётких выражений своих мыслей, а бросаем фразы и целые статьи. А ВЫ додумайте сами о чём это я.
Согласен,дюже сильно всё запутано.
Хотя сейчас толерантность (терпимость) в журналистике в моде.По этой причине, сам автор порой не сможет ответить о чём это.
Так и живём, без чётких выражений своих мыслей, а бросаем фразы и целые статьи. А ВЫ додумайте сами о чём это я.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7792
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 16:53
Уважаемые знатоки, а вот что вы думаете по поводу слова "керосинить"?
Позволяется ли директору школу на собрании употреблять его по отношению к некоторым родителям, которые высказываются против некоторых моментов, той же вакцинации, например?
Слово то может и не блатное и не матерное, но из уст директора школы как-то странно слышать.
Позволяется ли директору школу на собрании употреблять его по отношению к некоторым родителям, которые высказываются против некоторых моментов, той же вакцинации, например?
Слово то может и не блатное и не матерное, но из уст директора школы как-то странно слышать.
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