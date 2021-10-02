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У которых напрочь исчезло профессиональное любопытство, чтобы разобраться - чего они так вцепились в это время, что там не так? Журналисты, которым лень докопаться до сути вопроса. А ведь одна из функций журналистики - образовательная.

Началось в деревне утро....точнее осень опять на мозги давит кое кому))Цитата:Ну я не журналист но разобрался что время в нашей области "отстаёт" от природного почти на 2 часа когда как Ведлер хочет "вернуть" только час и при этом везде доказывает что это возвращение именно к природному времени..Манипуляция фактами,враньё сделались её основной риторикой? Или человек настолько уже горит идеей перевести время что уже не остановится ни перед чем и будет врать,лицемерить,манипулировать (как тогда на публичных слушаниях) но будет доказывать что время нужно перевести и именно на час как вы Кызылорде потомучто ну очень ей охото?Борьба с ветряными мельницами это называетсяСиндром дон КихотаКогда человек на старости лет выдумывает себе цель для борьбы чтобы скучно небыло жить и настырно навязывает эту цель всем остальнымПечально это всё