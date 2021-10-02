Re: Юлия Путинцева проведет на турнире Astana Open свой пятый в...

Отправлено: - 15:51

Ну журналисты..

Или тот, кто им говорит чтоб так писали..

Это российская спортсменка с двойным гражданством, что у нас запрещено законом.

Выступающая временно за Казахстан.

Живет конечно же в России..