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≡ Юлия Путинцева проведет на турнире Astana Open свой пятый в карьере финал серии WTA
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42503
Юлия Путинцева проведет на турнире Astana Open свой пятый в карьере финал серии WTA
Отправлено: 02.10.21 - 15:51
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В Нур-Султане на кортах Национального теннисного центра определились финалисты международного женского турнира Astana Open WTA 250 в одиночном и парном разрядах.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3099
Re: Юлия Путинцева проведет на турнире Astana Open свой пятый в...
Отправлено: 02.10.21 - 15:51
#1
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Ну журналисты..
Или тот, кто им говорит чтоб так писали..
Это российская спортсменка с двойным гражданством, что у нас запрещено законом.
Выступающая временно за Казахстан.
Живет конечно же в России..
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