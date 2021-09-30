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«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 42503
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 11:12
Совещание по проблемам в сфере расчета предельных цен на социально значимые товары прошло 29 сентября. По мнению выступивших на нем представителей супермаркетов, государство включает административный ресурс и фактически решает проблемы малообеспеченных слоев населения за их счет.
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«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 14:40
Цитата:
Это не выгода - это бизнес, причем не самый высокодоходный и низкорисковый. За сколько лет окупятся эти 20 соток?
serg kost:
Если в семье есть не загруженный работой взрослый, то и дача выгодна.
Если в семье есть не загруженный работой взрослый, то и дача выгодна.
Это не выгода - это бизнес, причем не самый высокодоходный и низкорисковый. За сколько лет окупятся эти 20 соток?
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 14:43
quote]abaika95: -----В Великобритании уже полностью закрылось более четверти автозаправок из-за отсутствия топлива. Ещё столько же имеют в наличии только один вид топлива -- пишето serg kost , но однако цены не поднимают. Почему??
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 26.08.21
- Сообщений:
- 268
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:18
Цитата:
Это нужно разбираться в их системе ценообразования, антимонопольных законах, законах о картельном сговоре и прочем.
Цена у них плавает, но бензина нет. Говорят, не хватает водителей грузовиков и бензовозов.
Хозяева думали, что всегда за воротами найдут желающих, и резали з/п и соцпакет. При этом вынуждали к сильным переработка
Но что-то пошло не так...
[Исправлено: serg kost, 02.10.2021 - 15:19]
Гога:
однако цены не поднимают. Почему??
однако цены не поднимают. Почему??
Это нужно разбираться в их системе ценообразования, антимонопольных законах, законах о картельном сговоре и прочем.
Цена у них плавает, но бензина нет. Говорят, не хватает водителей грузовиков и бензовозов.
Хозяева думали, что всегда за воротами найдут желающих, и резали з/п и соцпакет. При этом вынуждали к сильным переработка
Но что-то пошло не так...
[Исправлено: serg kost, 02.10.2021 - 15:19]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 268
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:24
Цитата:
На клубнике, смородине или малине за год, если они уже высажены.
Если нет, то нужно вложиться в посадочный материал.
Ещё имеет значение, где расположена дача, и можно ли там ночевать (если воруют вокруг).
У меня сторож напротив круглый год. Можно инструмент не прятать, и домик не закрывать.
Victor Yang:
За сколько лет окупятся эти 20 соток?
За сколько лет окупятся эти 20 соток?
На клубнике, смородине или малине за год, если они уже высажены.
Если нет, то нужно вложиться в посадочный материал.
Ещё имеет значение, где расположена дача, и можно ли там ночевать (если воруют вокруг).
У меня сторож напротив круглый год. Можно инструмент не прятать, и домик не закрывать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7833
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:27
Цитата:
Цитата:
Это последствия Brexit, за что боролись, на то и напоролись По европе в целом, сегодня дефицит водителей фур. А цены регулируются антимонопольным комитетом. Поэтому никто не имеет права самопроизвольно поднимать.
Кстати только что по новостям, Англия готова принимать (теперь уже иностранных) водителей (раньше были европейские), но с визой на три месяца. Водители против, им смысла нет оставлять свою работу, пусть и низкооплачивемую, из за трёх месяцев.
[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 10:32]
Гога:
Цитата:
serg kost:
Это последствия Brexit, за что боролись, на то и напоролись По европе в целом, сегодня дефицит водителей фур. А цены регулируются антимонопольным комитетом. Поэтому никто не имеет права самопроизвольно поднимать.
Кстати только что по новостям, Англия готова принимать (теперь уже иностранных) водителей (раньше были европейские), но с визой на три месяца. Водители против, им смысла нет оставлять свою работу, пусть и низкооплачивемую, из за трёх месяцев.
[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 10:32]
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:41
Цитата:
И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых
serg kost:
Можно ещё много вспомнить и про них и про другие страны. Но я предпочел бы жить в такой стране, где правительство сможет обеспечить населению еду, энергию и медицину.
Можно ещё много вспомнить и про них и про другие страны. Но я предпочел бы жить в такой стране, где правительство сможет обеспечить населению еду, энергию и медицину.
И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:42
Цитата:
Выше писал уже
Прочти внимательно и будет тебе счастье
Гога:
но однако цены не поднимают. Почему??
но однако цены не поднимают. Почему??
Выше писал уже
Прочти внимательно и будет тебе счастье
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:49
Цитата:
самопроизвольно поднимать.---- Да знаю все это. Просто тут в самом начале один шибко умный пытался доказать , что ценообразование не регулируется при рыночной экономике. Вот сейчас наверху и узнаем что - нибудь новенькое про рыночные отношения.
elektron:
А цены регулируются антимонопольным комитетом. Поэтому никто не имеет права
А цены регулируются антимонопольным комитетом. Поэтому никто не имеет права
самопроизвольно поднимать.---- Да знаю все это. Просто тут в самом начале один шибко умный пытался доказать , что ценообразование не регулируется при рыночной экономике. Вот сейчас наверху и узнаем что - нибудь новенькое про рыночные отношения.
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