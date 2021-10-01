Отправлено: - 15:39

ACROS:

это те кто не сидит на ТОРЕ - поливают на руку, работают на кухне, колют дрова, пасут скот) , двоюродные

Цитата:У меня когда то было 9 джипов по документам.Не знаю что они там обходили..Когда Паджерики и Чероки были в моде..