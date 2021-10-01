Отправлено: - 13:19

111:

них вообще 0 был налог.

Цитата:И сейчас понесётся: у казахов ( а, чиновники - это в основном казахи и есть) много родственников, Все бедные племянники( это те кто не сидит на ТОРЕ - поливают на руку, работают на кухне, колют дрова, пасут скот) , двоюродные братья и сёстры и прочие родственники - одномоментно станут владельцами ТОО, ИП, КХ, магазинов, газет, пароходов , заводов и фабрик.