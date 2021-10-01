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≡ Траты казахстанских чиновников будут контролировать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42502
Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 01.10.21 - 17:35
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В Агентстве финмониторинга будут отслеживать операции с деньгами и иным имуществом публичных должностных лиц и их близких родственников. Соответствующие нормы содержатся в одобренном на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
174
Re: Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 01.10.21 - 17:35
#1
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Очень сомневаюсь,что чиновники сами себя будут проверять. Это всю ахинею придумали , чтобы считать деньги в карманах простых людей и напрягать малый бизнес. А чиновники найдут способ себя не обидеть.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4854
Re: Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 01.10.21 - 18:11
#2
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Больше похоже на уборку в борделе силами самих проституток
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13514
Re: Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 01.10.21 - 18:32
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Больше похоже на уборку в борделе силами самих проституток


хахаха.
как точно сказано.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
154
Re: Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 01.10.21 - 19:24
#4
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Что или кто, мешал им этим заняться лет двадцать назад?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3095
Re: Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 01.10.21 - 22:02
#5
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Напомнилось что когда объемы сделали на авто более 4х литров, понеслось на бабушек и дедушек переоформление..
У них вообще 0 был налог.
Сейчас как, не знаю уже.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2041
Re: Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 02.10.21 - 13:19
#6
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Цитата:
111:
них вообще 0 был налог.


И сейчас понесётся: у казахов ( а, чиновники - это в основном казахи и есть) много родственников, Все бедные племянники( это те кто не сидит на ТОРЕ - поливают на руку, работают на кухне, колют дрова, пасут скот) , двоюродные братья и сёстры и прочие родственники - одномоментно станут владельцами ТОО, ИП, КХ, магазинов, газет, пароходов , заводов и фабрик.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2041
Re: Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 02.10.21 - 13:21
#7
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Полная имплементация - нельзя ли попроще написать: - внедрение.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
268
Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 02.10.21 - 13:31
#8
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Мы контролировали, контролировали, да не выконтролировали...
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11686
Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 02.10.21 - 14:09
#9
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Уже поди готовят отчёты об успешном ходе контролирования и переконтролирования.


:lol:

https://i.ibb.co/x1vYpHR/rat-kostanai.jpg

[Исправлено: Серый волк, 02.10.2021 - 11:26]
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