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«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42502
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 11:12
Совещание по проблемам в сфере расчета предельных цен на социально значимые товары прошло 29 сентября. По мнению выступивших на нем представителей супермаркетов, государство включает административный ресурс и фактически решает проблемы малообеспеченных слоев населения за их счет.
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«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 01.10.21 - 01:42
Цитата:
Я и больше набирал,только давно это было,сейчас уже неинтересно,что бы что то заработать надо 1-2тонны брать,мешочками столько не вынесешь,а мешками никто не даст.
111:
Как то я мешочками один раз набрал 62 кило..
Как то я мешочками один раз набрал 62 кило..
Я и больше набирал,только давно это было,сейчас уже неинтересно,что бы что то заработать надо 1-2тонны брать,мешочками столько не вынесешь,а мешками никто не даст.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3800
Re: «Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители...
Отправлено: 01.10.21 - 12:06
Цитата:
---Тогда ответь , почему у нас у Новому году все продукты дорожают ,а на загнивающем Западе нет ?? Где ответ?
abaika95:
---Тогда ответь , почему у нас у Новому году все продукты дорожают ,а на загнивающем Западе нет ?? Где ответ?
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 01.10.21 - 12:40
Знакомый директор фермерского хозяйства из Тульской области написал, что к нему приезжали голландцы.
Хотят закупать тепличные огурцы в 2-3 раза дороже, чем в России.
В Голландии газ сейчас слишком дорогой, и невыгодно у них выращивать. А в России газ по внутренним ценам.
Лишь бы до нас эти перекупы не доехали...
[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 12:42]
Хотят закупать тепличные огурцы в 2-3 раза дороже, чем в России.
В Голландии газ сейчас слишком дорогой, и невыгодно у них выращивать. А в России газ по внутренним ценам.
Лишь бы до нас эти перекупы не доехали...
[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 12:42]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7832
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 01.10.21 - 17:31
Цитата:
Ну зачем так вот сразуо о плохом. Наоборот, привлечь инвесторов и развить тепличное производство.
Хотя да, кто работать то будет, не понятно. Так же как не понятно откуда в стране, со всеми сельскохозяйственными предпосылками, может быть дефицит овощей?
[Исправлено: elektron, 01.10.2021 - 12:41]
serg kost:
Лишь бы до нас эти перекупы не доехали..
Лишь бы до нас эти перекупы не доехали..
Ну зачем так вот сразуо о плохом. Наоборот, привлечь инвесторов и развить тепличное производство.
Хотя да, кто работать то будет, не понятно. Так же как не понятно откуда в стране, со всеми сельскохозяйственными предпосылками, может быть дефицит овощей?
[Исправлено: elektron, 01.10.2021 - 12:41]
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 01.10.21 - 17:49
Ну я только капусту покупаю, да картофеля пару мешков на зиму. Остальное с дачи.
Скоро народ начнет брошенные дачи разбирать, если весной овощи все рекорды побьют
Скоро народ начнет брошенные дачи разбирать, если весной овощи все рекорды побьют
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13514
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 01.10.21 - 17:53
Цитата:
да тут акулы бизнеса смотрю собрались.
мешочками меряются.
Добринцофф:
Цитата: 111: Как то я мешочками один раз набрал 62 кило.. Я и больше набирал,только
Цитата: 111: Как то я мешочками один раз набрал 62 кило.. Я и больше набирал,только
да тут акулы бизнеса смотрю собрались.
мешочками меряются.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13514
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 01.10.21 - 17:55
Цитата:
остальное что.
потом расскажу почему вопрос.
[Исправлено: alex_60, 01.10.2021 - 17:55]
serg kost:
Остальное с дачи.
Остальное с дачи.
остальное что.
потом расскажу почему вопрос.
[Исправлено: alex_60, 01.10.2021 - 17:55]
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 01.10.21 - 19:15
Помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны либо свежие, либо консервированные. Лук, морковь, свекла, тыква свои до следующего урожая. Ну и много всего в сезон. Наедаемся, хватает до следующего урожая.
[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 19:15]
[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 19:15]
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 10:24
Цитата:
Не начнёт,дача-это для фанатов,тратить уйму времени и сил для того чтобы вырастить несколько мешков картошки-экономически нецелесообразно.
Вот Юджин например,прервал свой отпуск ради того что бы вернуться в Кустанай на дачу,а ведь без проблем мог бы купить эту же самую картошку и продолжить своё турне по России.
serg kost:
Скоро народ начнет брошенные дачи разбирать, если весной овощи все рекорды побьют
Скоро народ начнет брошенные дачи разбирать, если весной овощи все рекорды побьют
Не начнёт,дача-это для фанатов,тратить уйму времени и сил для того чтобы вырастить несколько мешков картошки-экономически нецелесообразно.
Вот Юджин например,прервал свой отпуск ради того что бы вернуться в Кустанай на дачу,а ведь без проблем мог бы купить эту же самую картошку и продолжить своё турне по России.
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 10:27
Цитата:
Помидоры-150тнг\кг
Огурцы 50
кабачки 50
баклажаны 150
лук 75
морковь 150
Тыква бесплатно.
Вот и посчитайте,есть ли экономический смысл от дачи?
serg kost:
Помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны либо свежие, либо консервированные. Лук, морковь, свекла, тыква свои до следующего урожая. Ну и много всего в сезон. Наедаемся, хватает до следующего урожая.
Помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны либо свежие, либо консервированные. Лук, морковь, свекла, тыква свои до следующего урожая. Ну и много всего в сезон. Наедаемся, хватает до следующего урожая.
Помидоры-150тнг\кг
Огурцы 50
кабачки 50
баклажаны 150
лук 75
морковь 150
Тыква бесплатно.
Вот и посчитайте,есть ли экономический смысл от дачи?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3095
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 10:34
Цитата:
По своей 7.2 сотки.
40 тысяч только полив и охрана.
Если ездить двум старикам каждый день туда, 600 тенге почти в день, по 140 проезд.
Пусть дней 20, даже пусть по 500, это 10 штук в месяц.
Это плюс 60 тысяч.
Ну и какие то ыишки типа навоза, лопат, шлангов, добавляем еще 20.
120 тысяч на дачу.
Плюсы наверно шашлыки, природа какая никакая..
Хотя попробовали шашлыки на турбазе, там даже как то тоже хорошо..
За место 1000 тенге с человека, 500 с ребенка.
Плюс вода и целый день..
Наверно дачу все таки продам..
Добринцофф:
Вот и посчитайте,есть ли экономический смысл от дачи
Вот и посчитайте,есть ли экономический смысл от дачи
По своей 7.2 сотки.
40 тысяч только полив и охрана.
Если ездить двум старикам каждый день туда, 600 тенге почти в день, по 140 проезд.
Пусть дней 20, даже пусть по 500, это 10 штук в месяц.
Это плюс 60 тысяч.
Ну и какие то ыишки типа навоза, лопат, шлангов, добавляем еще 20.
120 тысяч на дачу.
Плюсы наверно шашлыки, природа какая никакая..
Хотя попробовали шашлыки на турбазе, там даже как то тоже хорошо..
За место 1000 тенге с человека, 500 с ребенка.
Плюс вода и целый день..
Наверно дачу все таки продам..
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 10:43
Цитата:
Вот в том то и дело,что работу свою никто не считает.
111:
Плюс вода и целый день..
Плюс вода и целый день..
Вот в том то и дело,что работу свою никто не считает.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10335
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 10:50
Цитата:
Потомучто на западе бизнесом люди сотни лет уже занимаются это уже впиталось в культуру, а на постсовке только 30 лет
Там бизнес понимает что и куда вытекает
Что если сделать акции к новому году в итоге ты продашь товара больше и заработаешь больше
А у нас дикий капитализм
И бизнес считает что если повысить к новому году продукты то они окажутся самыми умными в итоге))
Гога:
Тогда ответь , почему у нас у Новому году все продукты дорожают ,а на загнивающем Западе нет ?? Где ответ?
Тогда ответь , почему у нас у Новому году все продукты дорожают ,а на загнивающем Западе нет ?? Где ответ?
Потомучто на западе бизнесом люди сотни лет уже занимаются это уже впиталось в культуру, а на постсовке только 30 лет
Там бизнес понимает что и куда вытекает
Что если сделать акции к новому году в итоге ты продашь товара больше и заработаешь больше
А у нас дикий капитализм
И бизнес считает что если повысить к новому году продукты то они окажутся самыми умными в итоге))
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 14:03
Цитата:
У меня знакомая купила 5 участков по 4 сотки. Всего 20 соток.
Бросила работу. Выращивает ягоды и фрукты на продажу.
Если в семье есть не загруженный работой взрослый, то и дача выгодна.
Добринцофф:
посчитайте,есть ли экономический смысл от дачи?
посчитайте,есть ли экономический смысл от дачи?
У меня знакомая купила 5 участков по 4 сотки. Всего 20 соток.
Бросила работу. Выращивает ягоды и фрукты на продажу.
Если в семье есть не загруженный работой взрослый, то и дача выгодна.
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 14:18
Цитата:
В Великобритании уже полностью закрылось более четверти автозаправок из-за отсутствия топлива. Ещё столько же имеют в наличии только один вид топлива. На оставшихся продают не более, чем на 30 фунтов (в деньгах).
Там же дико не хватает обвальщиков мяса. Поэтому свиньи при убойном весе 110-115 кг уже набрали 140, и их готовятся утилизировать.
Иззаа отсутствия ветра для ветряков и пожара на кабеле, идущем из Франции, заговорили о веерных отключениях, и строительстве новых АЭС..
В США в Бургер-Кинг пропала картошка фри. На нее идут отдельные сорта картофеля, которого неурожай. Не хватает медиков. Штаты уже пытаются сманить их друг у друга, но это невозможно из-за того, что в каждом штате нужно долго сдавать экзамены и получать разрешение на работу. Да одна страна, но такие правила.
Можно ещё много вспомнить и про них и про другие страны. Но я предпочел бы жить в такой стране, где правительство сможет обеспечить населению еду, энергию и медицину.
abaika95:
на западе бизнесом люди сотни лет уже занимаются это уже впиталось в культуру, а на постсовке только 30 лет Там бизнес понимает что и куда вытекает
на западе бизнесом люди сотни лет уже занимаются это уже впиталось в культуру, а на постсовке только 30 лет Там бизнес понимает что и куда вытекает
В Великобритании уже полностью закрылось более четверти автозаправок из-за отсутствия топлива. Ещё столько же имеют в наличии только один вид топлива. На оставшихся продают не более, чем на 30 фунтов (в деньгах).
Там же дико не хватает обвальщиков мяса. Поэтому свиньи при убойном весе 110-115 кг уже набрали 140, и их готовятся утилизировать.
Иззаа отсутствия ветра для ветряков и пожара на кабеле, идущем из Франции, заговорили о веерных отключениях, и строительстве новых АЭС..
В США в Бургер-Кинг пропала картошка фри. На нее идут отдельные сорта картофеля, которого неурожай. Не хватает медиков. Штаты уже пытаются сманить их друг у друга, но это невозможно из-за того, что в каждом штате нужно долго сдавать экзамены и получать разрешение на работу. Да одна страна, но такие правила.
Можно ещё много вспомнить и про них и про другие страны. Но я предпочел бы жить в такой стране, где правительство сможет обеспечить населению еду, энергию и медицину.
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