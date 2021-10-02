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≡ Вечный двигатель дорожного ремонта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42502
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 02.10.21 - 13:48
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Вот данные из доклада акима области Архимеда Мухамбетова на отчетной встрече перед депутатами облмаслихата: на развитие транспортной инфраструктуры выделили 35,5 млрд тенге, чтобы восстановить 316 км дорог. Деньги немалые, если учесть, что похожие суммы выделяются ежегодно. Доля дорог в удовлетворительном состоянии в этом году должна достигнуть значительного уровня - 78%. Однако в этой самой доле, как убелились корреспонденты «НГ», очень скоро появляются изъяны.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11686
Вечный двигатель дорожного ремонта
Отправлено: 02.10.21 - 13:48
#1
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В странах ближнего востока после просмотра бюджета и результатов возмездие пришло бы прямо на месте на этих самых заплатках.
Там очень быстро ворам руки отрубают с огромным удовольствием.

Причем этим было бы абсолютно правильно.

Потом ещё чинушек - жуликантропов очень быстро показали населению.
Для показательного укорочения.
:lol:

Так что жулики могут молиться, незнаю кому они там молятся, господину Франклину, израильским банкам, или колесу, о том, что Казахстан светская страна и ничего никогда не рубят, и даже ни разу такого не было! :lol:



[Исправлено: Серый волк, 02.10.2021 - 10:54]
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