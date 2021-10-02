Отправлено: - 13:48

[Исправлено: Серый волк, 02.10.2021 - 10:54]

В странах ближнего востока после просмотра бюджета и результатов возмездие пришло бы прямо на месте на этих самых заплатках.Там очень быстро ворам руки отрубают с огромным удовольствием.Причем этим было бы абсолютно правильно.Потом ещё чинушек - жуликантропов очень быстро показали населению.Для показательного укорочения.Так что жулики могут молиться, незнаю кому они там молятся, господину Франклину, израильским банкам, или колесу, о том, что Казахстан светская страна и ничего никогда не рубят, и даже ни разу такого не было!