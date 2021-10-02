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≡ Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм о приключениях Ходжи Насреддина в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42502
Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм о приключениях Ходжи Насреддина в Казахстане
Отправлено: 02.10.21 - 13:40
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В основу нового мультфильма ляжет сюжет одноименной кукольной постановки Бекмамбетова.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11686
Re: Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм о приключениях Ходжи...
Отправлено: 02.10.21 - 13:40
#1
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Тимуру Бекмамбетову в кОстанай нуно срочно.
Чтоб мульт обогатился богатейшим культурным слоем.
Тогда точно Голливуд будет скромно курить под лавкой. :-)

Ну шикарнейшая же натура!
Баи - чинушки тырящие все на свете, детсады, дороги, и даже деревья на улицах.
Чудаковатые улицы, дичайшая показуха, нурлыкунство и безумная ономастия. Полисяи торгующие наркотиками, постоянно кого-то режут на улицах.
Дичь несусветная повсеместно. :lol: И врущие чинушки.
Которые ничего больше не делают, кроме как тупят, врут и воруют.

https://b1.filmpro.ru/c/599512.700xp.jpg
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