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Тимуру Бекмамбетову в кОстанай нуно срочно.Чтоб мульт обогатился богатейшим культурным слоем.Тогда точно Голливуд будет скромно курить под лавкой.Ну шикарнейшая же натура!Баи - чинушки тырящие все на свете, детсады, дороги, и даже деревья на улицах.Чудаковатые улицы, дичайшая показуха, нурлыкунство и безумная ономастия. Полисяи торгующие наркотиками, постоянно кого-то режут на улицах.Дичь несусветная повсеместно.И врущие чинушки.Которые ничего больше не делают, кроме как тупят, врут и воруют.