Отправлено: - 12:08

elektron:

да ещё как, форум двух тигров. пока только двух насчитал

elektron:

А клинику лучше смотреть? Как специалист - специалисту

elektron:

Ответ не вам был. Не гоже изголяться. Хотя кому я это?

alex_60:

спасибо. от Кошки привет.Маруся ее имя.британской породы.кусачая блин.

alex_60:

сейчас то воздух чистый будет, можно послушать

Цитата:Это вы и Макс?Тогда форум заграничных тигров надо назватьИ сюда плюсом ещё тонкорунные ой амурские российские тигрыЦитата:Да клиника это весело и остроумноА сериал про то как б...тигр по квартире бегает как-то ниочем я думаю Цитата:Обиделись за своего друга тигра?Цитата:А кошка это наверно овечка в его понимании?Овечка ой кошка МарусяБританская породаКстати говорят зиму нашу не выдерживаютВ полях Британии климат по мягчеТрава сочнееЦитата:Зачем слушать её?Ветеринара вызови он определит какую траву лучше давать