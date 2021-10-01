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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 23:56
Цитата:
Коты ещё те долгожители, я нет. Не хочу, что бы меня пережил. Не в уходе причина, есть кому будет, но не хочу.
alex_60:
почему?
почему?
Коты ещё те долгожители, я нет. Не хочу, что бы меня пережил. Не в уходе причина, есть кому будет, но не хочу.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:02
Михаила. С. арестовали.
а ведь украинец, домой приехал.
а ведь украинец, домой приехал.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3095
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:06
Цитата:
Хм..
То есть наши виайпи чиновники лучше?
Я тебя понял..
Монгол Шуудан:
Мы, конечно лучше!
Мы, конечно лучше!
Хм..
То есть наши виайпи чиновники лучше?
Я тебя понял..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:07
Цитата:
да, есть такое наверное.
я вот тоже не хотел.
сказал все. два по пятнадцать не считая между.
супруга не выдержала..
elektron:
да, есть такое наверное.
я вот тоже не хотел.
сказал все. два по пятнадцать не считая между.
супруга не выдержала..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:08
0.7 привет. как там шале в альпах. снег есть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:11
Цитата:
Ну конечно лучше!
Лучше тех, кто хуже, но хуже тех, что лучше!
Опять же, среди вийапи, есть те кто похуже, и те кто получше!
Надеюсь ты меня понял!?
Какой литр сейчас пошёл, чтоб я ориентировался в скорости подачи информации?
111:
Хм.. То есть наши виайпи чиновники лучше? Я тебя понял..
Хм.. То есть наши виайпи чиновники лучше? Я тебя понял..
Ну конечно лучше!
Лучше тех, кто хуже, но хуже тех, что лучше!
Опять же, среди вийапи, есть те кто похуже, и те кто получше!
Надеюсь ты меня понял!?
Какой литр сейчас пошёл, чтоб я ориентировался в скорости подачи информации?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:13
Цитата:
Тоже такой вопрос интересует.
Присоединяюсь.
alex_60:
0.7 привет. как там шале в альпах. снег есть?
0.7 привет. как там шале в альпах. снег есть?
Тоже такой вопрос интересует.
Присоединяюсь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2563
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:21
Цитата:
Чоканье посудой с хмельными напитками раньше ознаменовало, что ты не подливаешь соседу яду в стакан, т.к. при энергичном чокании жидкость переливалась в емкость собеседника. Если такого собеседника уже нет в живых, то незачем и ему показывать свое расположение. Как-то так.
111:
Пьем, не чокаясь.. Кстати, почему такое поверье?
Пьем, не чокаясь.. Кстати, почему такое поверье?
Чоканье посудой с хмельными напитками раньше ознаменовало, что ты не подливаешь соседу яду в стакан, т.к. при энергичном чокании жидкость переливалась в емкость собеседника. Если такого собеседника уже нет в живых, то незачем и ему показывать свое расположение. Как-то так.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 09:25
Цитата:
Цитата:
Это просто прелесть! Образец незамутненной логики и незнания географии.
[Исправлено: serg kost, 02.10.2021 - 09:26]
abaika95: Причем тут Балхаш и Алматинская область?) Верный это северный Казахстан?
Цитата:
В Алматинской области хотели тигров возрождать
Это просто прелесть! Образец незамутненной логики и незнания географии.
[Исправлено: serg kost, 02.10.2021 - 09:26]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 10:22
Цитата:
____А тебе самому так называть страшно?
abaika95:
Вот и называй его так Разрешаю
Вот и называй его так Разрешаю
____А тебе самому так называть страшно?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 12:08
Цитата:
Это вы и Макс?
Тогда форум заграничных тигров надо назвать
И сюда плюсом ещё тонкорунные ой амурские российские тигры
Цитата:
Да клиника это весело и остроумно
А сериал про то как б...тигр по квартире бегает как-то ниочем я думаю Цитата:
Обиделись за своего друга тигра?Цитата:
А кошка это наверно овечка в его понимании?
Овечка ой кошка Маруся
Британская порода
Кстати говорят зиму нашу не выдерживают
В полях Британии климат по мягче
Трава сочнее
Цитата:
Зачем слушать её?
Ветеринара вызови он определит какую траву лучше давать
elektron:
да ещё как, форум двух тигров. пока только двух насчитал
да ещё как, форум двух тигров. пока только двух насчитал
Это вы и Макс?
Тогда форум заграничных тигров надо назвать
И сюда плюсом ещё тонкорунные ой амурские российские тигры
Цитата:
elektron:
А клинику лучше смотреть? Как специалист - специалисту
А клинику лучше смотреть? Как специалист - специалисту
Да клиника это весело и остроумно
А сериал про то как б...тигр по квартире бегает как-то ниочем я думаю Цитата:
elektron:
Ответ не вам был. Не гоже изголяться. Хотя кому я это?
Ответ не вам был. Не гоже изголяться. Хотя кому я это?
Обиделись за своего друга тигра?Цитата:
alex_60:
спасибо. от Кошки привет.Маруся ее имя.британской породы.кусачая блин.
спасибо. от Кошки привет.Маруся ее имя.британской породы.кусачая блин.
А кошка это наверно овечка в его понимании?
Овечка ой кошка Маруся
Британская порода
Кстати говорят зиму нашу не выдерживают
В полях Британии климат по мягче
Трава сочнее
Цитата:
alex_60:
сейчас то воздух чистый будет, можно послушать
сейчас то воздух чистый будет, можно послушать
Зачем слушать её?
Ветеринара вызови он определит какую траву лучше давать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 12:11
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 12:28
Цитата:
пишет продал шеле одни убытки.
Монгол Шуудан:
Тоже такой вопрос интересует. Присоединяюсь.
Тоже такой вопрос интересует. Присоединяюсь.
пишет продал шеле одни убытки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 12:44
Цитата:
Память у вас короткой стала, уже отписывался, нумерковые от 95-ть и выше Цитата:
вам не понять за недостатком чести, совести и чувства такта.
abaika95:
Это вы и Макс?
Это вы и Макс?
Память у вас короткой стала, уже отписывался, нумерковые от 95-ть и выше Цитата:
abaika95:
Обиделись за своего друга тигра?
Обиделись за своего друга тигра?
вам не понять за недостатком чести, совести и чувства такта.
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