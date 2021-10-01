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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 23:56
#10006
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Цитата:
alex_60:
почему?

Коты ещё те долгожители, я нет. Не хочу, что бы меня пережил. Не в уходе причина, есть кому будет, но не хочу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:02
#10007
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Михаила. С. арестовали.
а ведь украинец, домой приехал.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3095
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:06
#10008
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Мы, конечно лучше!

Хм..
То есть наши виайпи чиновники лучше?
Я тебя понял..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:07
#10009
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Цитата:
elektron:

да, есть такое наверное.
я вот тоже не хотел.
сказал все. два по пятнадцать не считая между.
супруга не выдержала..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:08
#10010
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0.7 привет. как там шале в альпах. снег есть?
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:11
#10011
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Цитата:
111:
Хм.. То есть наши виайпи чиновники лучше? Я тебя понял..

Ну конечно лучше!
Лучше тех, кто хуже, но хуже тех, что лучше!
Опять же, среди вийапи, есть те кто похуже, и те кто получше!
Надеюсь ты меня понял!?
Какой литр сейчас пошёл, чтоб я ориентировался в скорости подачи информации?
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:13
#10012
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Цитата:
alex_60:
0.7 привет. как там шале в альпах. снег есть?

Тоже такой вопрос интересует.
Присоединяюсь.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2563
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 00:21
#10013
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Цитата:
111:
Пьем, не чокаясь.. Кстати, почему такое поверье?

Чоканье посудой с хмельными напитками раньше ознаменовало, что ты не подливаешь соседу яду в стакан, т.к. при энергичном чокании жидкость переливалась в емкость собеседника. Если такого собеседника уже нет в живых, то незачем и ему показывать свое расположение. Как-то так.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 09:25
#10014
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Цитата:
abaika95: Причем тут Балхаш и Алматинская область?) Верный это северный Казахстан?

Цитата:
В Алматинской области хотели тигров возрождать

Это просто прелесть! Образец незамутненной логики и незнания географии.

[Исправлено: serg kost, 02.10.2021 - 09:26]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 10:22
#10015
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Цитата:
abaika95:
Вот и называй его так Разрешаю

____А тебе самому так называть страшно?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10335
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 12:08
#10016
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Цитата:
elektron:
да ещё как, форум двух тигров. пока только двух насчитал

Это вы и Макс?
Тогда форум заграничных тигров надо назвать
И сюда плюсом ещё тонкорунные ой амурские российские тигры
Цитата:
elektron:
А клинику лучше смотреть? Как специалист - специалисту

Да клиника это весело и остроумно
А сериал про то как б...тигр по квартире бегает как-то ниочем я думаю Цитата:
elektron:
Ответ не вам был. Не гоже изголяться. Хотя кому я это?

Обиделись за своего друга тигра?Цитата:
alex_60:
спасибо. от Кошки привет.Маруся ее имя.британской породы.кусачая блин.

А кошка это наверно овечка в его понимании?
Овечка ой кошка Маруся
Британская порода
Кстати говорят зиму нашу не выдерживают
В полях Британии климат по мягче
Трава сочнее
Цитата:
alex_60:
сейчас то воздух чистый будет, можно послушать

Зачем слушать её?
Ветеринара вызови он определит какую траву лучше давать
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10335
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 12:11
#10017
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 12:28
#10018
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Тоже такой вопрос интересует. Присоединяюсь.

пишет продал шеле одни убытки.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.10.21 - 12:44
#10019
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Цитата:
abaika95:
Это вы и Макс?

Память у вас короткой стала, уже отписывался, нумерковые от 95-ть и выше :lol: Цитата:
abaika95:
Обиделись за своего друга тигра?

вам не понять за недостатком чести, совести и чувства такта.
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