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Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42500
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 10:26
А меня слова с другого конца ватсапа заставили задуматься: какое поколение журналистов выросло за 30 лет независимости? Журналисты, которые, получая государственные дотации, пишут про брови, татуаж, кулинарию! У которых напрочь исчезло профессиональное любопытство.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3095
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 10:26
Чтобы понять, кто это такие журналисты, это порой очень сложно для понимания..
Жил как то с одной, журфак окончила и все такое..
Но характер сложный.
Может потому что постоянно в каком то поиске..
Но если смотреть на нее со стороны журналиста, то никаких придирок.
Там же тоже конкуренция бешеная и писать о чем то надо, даже о волосах на лице или ногах..
Хочешь писать о политике, приготовься к тому, чтоб бежать из страны, но чтобы бежать, надо писать о волосах, чтоб было на что потом бежать..
Как то так.
В принципе выбор то невелик.
Так и не понял, что хочет автор видеть в журналисте, и о чем нужно ему журналисту писать, чтоб автор его зауважала..
Жил как то с одной, журфак окончила и все такое..
Но характер сложный.
Может потому что постоянно в каком то поиске..
Но если смотреть на нее со стороны журналиста, то никаких придирок.
Там же тоже конкуренция бешеная и писать о чем то надо, даже о волосах на лице или ногах..
Хочешь писать о политике, приготовься к тому, чтоб бежать из страны, но чтобы бежать, надо писать о волосах, чтоб было на что потом бежать..
Как то так.
В принципе выбор то невелик.
Так и не понял, что хочет автор видеть в журналисте, и о чем нужно ему журналисту писать, чтоб автор его зауважала..
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 10:44
Началось в деревне утро....точнее осень опять на мозги давит кое кому))
Цитата:
Ну я не журналист но разобрался что время в нашей области "отстаёт" от природного почти на 2 часа когда как Ведлер хочет "вернуть" только час и при этом везде доказывает что это возвращение именно к природному времени..
Манипуляция фактами,враньё сделались её основной риторикой? Или человек настолько уже горит идеей перевести время что уже не остановится ни перед чем и будет врать,лицемерить,манипулировать (как тогда на публичных слушаниях) но будет доказывать что время нужно перевести и именно на час как вы Кызылорде потомучто ну очень ей охото?
Борьба с ветряными мельницами это называется
Синдром дон Кихота
Когда человек на старости лет выдумывает себе цель для борьбы чтобы скучно небыло жить и настырно навязывает эту цель всем остальным
Печально это всё
Цитата:
У которых напрочь исчезло профессиональное любопытство, чтобы разобраться - чего они так вцепились в это время, что там не так? Журналисты, которым лень докопаться до сути вопроса. А ведь одна из функций журналистики - образовательная.
Ну я не журналист но разобрался что время в нашей области "отстаёт" от природного почти на 2 часа когда как Ведлер хочет "вернуть" только час и при этом везде доказывает что это возвращение именно к природному времени..
Манипуляция фактами,враньё сделались её основной риторикой? Или человек настолько уже горит идеей перевести время что уже не остановится ни перед чем и будет врать,лицемерить,манипулировать (как тогда на публичных слушаниях) но будет доказывать что время нужно перевести и именно на час как вы Кызылорде потомучто ну очень ей охото?
Борьба с ветряными мельницами это называется
Синдром дон Кихота
Когда человек на старости лет выдумывает себе цель для борьбы чтобы скучно небыло жить и настырно навязывает эту цель всем остальным
Печально это всё
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 12:01
Цитата:
Автор хочет чтобы журналисты писали только о переводе времени и только так как автору надо)) любой шаг влево шаг в право от идеи перевода по ее мнению считается непрофессионализмом и потаканием власти
У людей не может быть собственного мнения
Мнение есть только у Ведлер и у Денисова у остальных мнения нет,потомучто они не читали великий научный трактат под названием "Учебник по географии за 6 класс"
111:
Так и не понял, что хочет автор видеть в журналисте, и о чем нужно ему журналисту писать, чтоб автор его зауважала..
Так и не понял, что хочет автор видеть в журналисте, и о чем нужно ему журналисту писать, чтоб автор его зауважала..
Автор хочет чтобы журналисты писали только о переводе времени и только так как автору надо)) любой шаг влево шаг в право от идеи перевода по ее мнению считается непрофессионализмом и потаканием власти
У людей не может быть собственного мнения
Мнение есть только у Ведлер и у Денисова у остальных мнения нет,потомучто они не читали великий научный трактат под названием "Учебник по географии за 6 класс"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 511
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 12:29
"О том, как с пользой для себя можно отбывать наказание в колонии строгого режима..." вот примерно с такими заголовками пол года назад вышли статьи в нескольких "куда то ведущих" областных а потом и республиканских СМИ. Может быть, если бы это не касалось п.Кушмурун, я просто пропустил данное "творчество", но дело касалось зверского, буквально потрясшего жителей поселка двойного убийства. Когда то давно об этом писала НГ.
Я и жители снова были просто шокированы. Я обратился к некоторым редакторам этих газет. И снова шок, меня просто не поняли. Или сделали вид, что не поняли. Пришлось пообещать, убирайте или подниму шум. На что мне заявили,вы нам угрожаете? "Ведущая газета", правда только интернет версию, сразу убрала. А печатная версия вышла и "порадовала" статьей жителей нашей области. Как пишет Ольга ВЕДЛЕР,- "Но это уже мало кого интересует."
Я и жители снова были просто шокированы. Я обратился к некоторым редакторам этих газет. И снова шок, меня просто не поняли. Или сделали вид, что не поняли. Пришлось пообещать, убирайте или подниму шум. На что мне заявили,вы нам угрожаете? "Ведущая газета", правда только интернет версию, сразу убрала. А печатная версия вышла и "порадовала" статьей жителей нашей области. Как пишет Ольга ВЕДЛЕР,- "Но это уже мало кого интересует."
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