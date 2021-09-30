Отправлено: - 17:31

serg kost:

Лишь бы до нас эти перекупы не доехали..

[Исправлено: elektron, 01.10.2021 - 12:41]

Цитата:Ну зачем так вот сразуо о плохом. Наоборот, привлечь инвесторов и развить тепличное производство.Хотя да, кто работать то будет, не понятно. Так же как не понятно откуда в стране, со всеми сельскохозяйственными предпосылками, может быть дефицит овощей?