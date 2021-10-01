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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 408 из 408«1...406407408
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22851
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:48
#6106
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Цитата:
alex_60:
его нет в природе.

Есть он, в природе.
Хороший парень... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13513
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:56
#6107
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Цитата:
drakon:
Есть он, в природе. Хороший парень

наверное нынешние его язык не поймут.
тут надо еще кое что.
для понимания.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22851
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 22:00
#6108
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После обеда, ездил а соседний посёлок. В магазин.
https://d.radikal.ru/d32/2110/50/2d2055e37820.jpg
Воды себе купил. Эту воду пью уже 22-год. С первого
дня здесь. Её продают только в магазине ALDI.
Наш магаз. закрыли, новый строят. Пробовал,
сменить сорт воды. Не нравится мне другая. Приходится
ездить за водой, 14 км. в одну сторону... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 01.10.2021 - 22:06]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2563
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 00:27
#6109
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Цитата:
drakon:
Пробовал, сменить сорт воды. Не нравится мне другая. Приходится ездить за водой, 14 км. в одну сторону...

Попробуй Сары-Агаш. Всем немцам у нас нравилось. По вкусу ничем не хуже ваших элитных вод. :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3798
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 02:44
#6110
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Цитата:
Козлов я:
Попробуй Сары-Агаш.

,__Супер !!! С голубой этикеткой , с темносиней не такая - скважины разные. До сих пор помню вкус.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13513
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 06:53
#6111
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Цитата:
drakon:
Есть он, в природе. Хороший парень.

знаю.
он и некролог написал. ОК.
но его задвинули.
такие дела.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13513
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 07:02
#6112
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пишет что снега нет..
и вторая молодость пока не приходит..
еще..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13513
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.10.21 - 07:12
#6113
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07 им теперь не нужен.
язык у него не для их понимания.
острый сильно.
два клоуна на поводках.
сегодняшняя реалия.
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