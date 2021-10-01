Отправлено: - 22:00

[Исправлено: drakon, 01.10.2021 - 22:06]

После обеда, ездил а соседний посёлок. В магазин.Воды себе купил. Эту воду пью уже 22-год. С первогодня здесь. Её продают только в магазине ALDI.Наш магаз. закрыли, новый строят. Пробовал,сменить сорт воды. Не нравится мне другая. Приходитсяездить за водой, 14 км. в одну сторону...