Костанайские археологи приступают к изучению укрепленного поселения эпохи бронзы в Денисовском районе

Отправлено: - 20:52

Если бы у нас археология развивалась на государственном уровне, это одно.

Но когда находят какую то корку и выдают ее за мамонта, которого забили в государстве Казахстан много миллионов лет назад, прося книгу рекордов зафиксировать столь достойный момент в жизни нашего государства, это совсем другое..