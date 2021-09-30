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≡ Костанайские археологи приступают к изучению укрепленного поселения эпохи бронзы в Денисовском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42499
Костанайские археологи приступают к изучению укрепленного поселения эпохи бронзы в Денисовском районе
Отправлено: 30.09.21 - 19:50
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Об этом на пресс-конференции, прошедшей 30 сентября в Областном историко-краеведческом музее, сообщил заведующий археологической лабораторией КРУ им. Байтурсынова Андрей ЛОГВИН.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2563
Re: Костанайские археологи приступают к изучению укрепленного...
Отправлено: 30.09.21 - 19:50
#1
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Когда-то его батька-борода лопатой учил меня археологии. Очень интересно было. До сих пор дома валяются скребки и прочие обработанные камешки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3093
Re: Костанайские археологи приступают к изучению укрепленного...
Отправлено: 30.09.21 - 19:58
#2
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Ищем свою Историю?
Ищем свой Аркаим?
Или так и не найдя его в реалиях, выдумаем опять тысячелетнюю историю нашего государства..
Ну говорить нам легче, чего уж..
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3993
Re: Костанайские археологи приступают к изучению укрепленного...
Отправлено: 30.09.21 - 20:40
#3
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Бывал с археологами в поездках, завидовать можно им.
Увлеченные люди, занимаются любимым делом и счастливы.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7831
Костанайские археологи приступают к изучению укрепленного поселения эпохи бронзы в Денисовском районе
Отправлено: 30.09.21 - 20:44
#4
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Цитата:
Козлов я: Когда-то его батька-борода лопатой учил меня археологии



[Исправлено: elektron, 30.09.2021 - 15:49]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3093
Костанайские археологи приступают к изучению укрепленного поселения эпохи бронзы в Денисовском районе
Отправлено: 30.09.21 - 20:52
#5
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Если бы у нас археология развивалась на государственном уровне, это одно.
Но когда находят какую то корку и выдают ее за мамонта, которого забили в государстве Казахстан много миллионов лет назад, прося книгу рекордов зафиксировать столь достойный момент в жизни нашего государства, это совсем другое..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2563
Re: Костанайские археологи приступают к изучению укрепленного...
Отправлено: 30.09.21 - 21:56
#6
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Цитата:
111:
Ищем свой Аркаим?

Кстати, вполне возможно, что Первомайское и Аркаим ездили друг к другу в гости. Там по прямой километров 70-80 между ними.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11683
Re: Костанайские археологи приступают к изучению укрепленного...
Отправлено: 02.10.21 - 00:06
#7
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Цитата:
Козлов я:
Кстати, вполне возможно, что Первомайское и Аркаим ездили друг к другу в гости. Там по прямой километров 70-80 между ними.

Тогда где-то там возможно откопают Машину времени. :lol:

...или артефакты деятельности какого-то акима, превратившего поселок в руины.
у восточной окраины развалин поселка Первомайский в Аршалинском сельском округе Денисовского района.
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