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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13502
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:00
#9976
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Цитата:
111:
Милая моя рудненская квартира..


а сериал дурдом начался..
смотрим,смотрим.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3092
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:02
#9977
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Цитата:
alex_60:
сериал дурдом начался

Хотя бы у меня нет такого нехорошего качества, врать..
А это самое главное..
А так, кто запрещает смотреть, тем более сегодня день старых людей..
Смотри..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3092
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:05
#9978
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Пятница..
Сказал бы что день отдыха..
Да язык что то не поворачивается..
Надо пойти хотя бы пивка взять, закуску, тут в Рудном ни крена нет почти..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3092
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:08
#9979
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Смотрю некролог убрали с вида.
Интересно, где похоронили, вот туда надо как то сходить, еще до снега..
Вообще не как то, это обязанность, по крайней мере так понимаю..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13502
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:09
#9980
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Цитата:
elektron:
Нового завёл?


да.через год.
после Матроса.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22851
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:09
#9981
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Цитата:
abaika95:
Токаев-Пыня Как-то не в тему

Токаев - Токалка, звучит... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13502
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:10
#9982
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Цитата:
111:
Интересно, где по

******

[Исправлено: alex_60, 01.10.2021 - 21:11]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13502
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:14
#9983
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111:
Хотя бы у меня нет такого нехорошего качества, врать..[
никто и не сомневается.
расскажи как день провел.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3092
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:40
#9984
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Цитата:
alex_60:
расскажи как день провел.

Хех, я только собираюсь этот день провожать..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22851
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:44
#9985
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Цитата:
111:
Хех, я только собираюсь этот день провожать..

Марик, ты что, пену ТИТАН, в пиво - пшикаешь?... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3092
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:51
#9986
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Цитата:
drakon:
Марик, ты что, пену ТИТАН, в пиво -

Это дверь вчера укреплял, если сдавать свою хату буду клиентикам..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3092
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 22:11
#9987
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О, детишкам хорошо..

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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10330
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 22:27
#9988
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Цитата:
serg kost:
Про Хохлов нам на семинаре в Астане говорили. Что можно в прямой трансляции, а что нельзя. Наверное перестраховались, но все было народном серьёзе.

А ты всему веришь чтобы тебе на серьезных щах несут?
Все тогда скобочки смеха ставить не буду
Буду серьёзен
Цитата:
serg kost:
Про Балхаш чтобы ты не разводил срач на десяток страниц, сразу даю ссылку. Какая это область, сам разберёшься?

Никто и не разводит тут срач
Тут люди дискутируют а тем кому не нравятся аргументы уже разводят срач
В Алматинской области хотели тигров возрождать
Ссылку можешь сам найти Цитата:
111:
Милая моя рудненская квартира.. Решили ее по сдавать, столько картин..

Какую цену ставишь?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10330
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 22:31
#9989
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Цитата:
alex_60:
а сериал дурдом начался.. смотрим,смотрим.

Зачем ты смотришь такие сериалы?
Если у тебя по дому бар...ой тигр бегает
Цитата:
alex_60:
да.через год. после Матроса.

Он им ещё и имена даёт
Люди просто цоб цобэ говорят
А у него матрос...
Второй наверно пехотинец
Третий летчик будет
Не стадо а сводный полк а он там полковник
Тигггр
Цитата:
drakon:
Токаев - Токалка, звучит...

Вот и называй его так
Разрешаю
Не комплексую из за этого как некоторые
Пыня бы одобрил))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3092
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 22:49
#9990
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Пьем, не чокаясь..
Кстати, почему такое поверье?

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