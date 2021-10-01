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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:00
Цитата:
а сериал дурдом начался..
смотрим,смотрим.
111:
Милая моя рудненская квартира..
Милая моя рудненская квартира..
а сериал дурдом начался..
смотрим,смотрим.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:02
Цитата:
Хотя бы у меня нет такого нехорошего качества, врать..
А это самое главное..
А так, кто запрещает смотреть, тем более сегодня день старых людей..
Смотри..
alex_60:
сериал дурдом начался
сериал дурдом начался
Хотя бы у меня нет такого нехорошего качества, врать..
А это самое главное..
А так, кто запрещает смотреть, тем более сегодня день старых людей..
Смотри..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:05
Пятница..
Сказал бы что день отдыха..
Да язык что то не поворачивается..
Надо пойти хотя бы пивка взять, закуску, тут в Рудном ни крена нет почти..
Сказал бы что день отдыха..
Да язык что то не поворачивается..
Надо пойти хотя бы пивка взять, закуску, тут в Рудном ни крена нет почти..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:08
Смотрю некролог убрали с вида.
Интересно, где похоронили, вот туда надо как то сходить, еще до снега..
Вообще не как то, это обязанность, по крайней мере так понимаю..
Интересно, где похоронили, вот туда надо как то сходить, еще до снега..
Вообще не как то, это обязанность, по крайней мере так понимаю..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:09
Цитата:
да.через год.
после Матроса.
elektron:
Нового завёл?
Нового завёл?
да.через год.
после Матроса.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:09
Цитата:
Токаев - Токалка, звучит...
abaika95:
Токаев-Пыня Как-то не в тему
Токаев-Пыня Как-то не в тему
Токаев - Токалка, звучит...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:10
Цитата:
******
[Исправлено: alex_60, 01.10.2021 - 21:11]
111:
Интересно, где по
Интересно, где по
******
[Исправлено: alex_60, 01.10.2021 - 21:11]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:14
111:
Хотя бы у меня нет такого нехорошего качества, врать..[
никто и не сомневается.
расскажи как день провел.
Хотя бы у меня нет такого нехорошего качества, врать..[
никто и не сомневается.
расскажи как день провел.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:40
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:44
Цитата:
Марик, ты что, пену ТИТАН, в пиво - пшикаешь?...
111:
Хех, я только собираюсь этот день провожать..
Хех, я только собираюсь этот день провожать..
Марик, ты что, пену ТИТАН, в пиво - пшикаешь?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 21:51
Цитата:
Это дверь вчера укреплял, если сдавать свою хату буду клиентикам..
drakon:
Марик, ты что, пену ТИТАН, в пиво -
Марик, ты что, пену ТИТАН, в пиво -
Это дверь вчера укреплял, если сдавать свою хату буду клиентикам..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 22:11
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 22:27
Цитата:
А ты всему веришь чтобы тебе на серьезных щах несут?
Все тогда скобочки смеха ставить не буду
Буду серьёзен
Цитата:
Никто и не разводит тут срач
Тут люди дискутируют а тем кому не нравятся аргументы уже разводят срач
В Алматинской области хотели тигров возрождать
Ссылку можешь сам найти Цитата:
Какую цену ставишь?
serg kost:
Про Хохлов нам на семинаре в Астане говорили. Что можно в прямой трансляции, а что нельзя. Наверное перестраховались, но все было народном серьёзе.
Про Хохлов нам на семинаре в Астане говорили. Что можно в прямой трансляции, а что нельзя. Наверное перестраховались, но все было народном серьёзе.
А ты всему веришь чтобы тебе на серьезных щах несут?
Все тогда скобочки смеха ставить не буду
Буду серьёзен
Цитата:
serg kost:
Про Балхаш чтобы ты не разводил срач на десяток страниц, сразу даю ссылку. Какая это область, сам разберёшься?
Про Балхаш чтобы ты не разводил срач на десяток страниц, сразу даю ссылку. Какая это область, сам разберёшься?
Никто и не разводит тут срач
Тут люди дискутируют а тем кому не нравятся аргументы уже разводят срач
В Алматинской области хотели тигров возрождать
Ссылку можешь сам найти Цитата:
111:
Милая моя рудненская квартира.. Решили ее по сдавать, столько картин..
Милая моя рудненская квартира.. Решили ее по сдавать, столько картин..
Какую цену ставишь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 22:31
Цитата:
Зачем ты смотришь такие сериалы?
Если у тебя по дому бар...ой тигр бегает
Цитата:
Он им ещё и имена даёт
Люди просто цоб цобэ говорят
А у него матрос...
Второй наверно пехотинец
Третий летчик будет
Не стадо а сводный полк а он там полковник
Тигггр
Цитата:
Вот и называй его так
Разрешаю
Не комплексую из за этого как некоторые
Пыня бы одобрил))
alex_60:
а сериал дурдом начался.. смотрим,смотрим.
а сериал дурдом начался.. смотрим,смотрим.
Зачем ты смотришь такие сериалы?
Если у тебя по дому бар...ой тигр бегает
Цитата:
alex_60:
да.через год. после Матроса.
да.через год. после Матроса.
Он им ещё и имена даёт
Люди просто цоб цобэ говорят
А у него матрос...
Второй наверно пехотинец
Третий летчик будет
Не стадо а сводный полк а он там полковник
Тигггр
Цитата:
drakon:
Токаев - Токалка, звучит...
Токаев - Токалка, звучит...
Вот и называй его так
Разрешаю
Не комплексую из за этого как некоторые
Пыня бы одобрил))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 22:49
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