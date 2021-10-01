Отправлено: - 22:27

serg kost:

Про Хохлов нам на семинаре в Астане говорили. Что можно в прямой трансляции, а что нельзя. Наверное перестраховались, но все было народном серьёзе.

serg kost:

Про Балхаш чтобы ты не разводил срач на десяток страниц, сразу даю ссылку. Какая это область, сам разберёшься?

111:

Милая моя рудненская квартира.. Решили ее по сдавать, столько картин..

Цитата:А ты всему веришь чтобы тебе на серьезных щах несут?Все тогда скобочки смеха ставить не будуБуду серьёзенЦитата:Никто и не разводит тут срачТут люди дискутируют а тем кому не нравятся аргументы уже разводят срачВ Алматинской области хотели тигров возрождатьСсылку можешь сам найти Цитата:Какую цену ставишь?