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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 407 из 408«1...405406407408»
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Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 16:31
#6091
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Цитата:
drakon:
А ваще мне нравится - "красный террор"...

Адреналин)) теперь в деревеньке будет больше каментов ))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 16:33
#6092
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Цитата:
drakon:
А здесь, Барбара - готовила..


ну это понятно.
у нас рыбных полуфабрикатов котлет
тоже достаточно.
на выбор-минтай, лосось, семга,
из минтая вкуснее чем из лосося.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 16:35
#6093
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а пельменей сейчас в продаже просто ужас. сортов 300 разных, и фасованных и вразвес. российские, бклорусские, местные..
немецких не видел.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 16:37
#6094
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Цитата:
maxsaf:
в деревеньке будет больше каментов ))


что то случилось?
капризы погоды?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 17:24
#6095
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про пельмени..
у нас в консервных банках
продают, бесбармак, казы к бешпармаку.
изделия фирмы кз.
не могу дать ее название,
в силу ряда причин.
фирма известная.
но вот названия, бесбармак и бешпармак
разные. видать разные переводчики работали.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 17:28
#6096
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про бешпармак еще..
недавно видел как покупатель нагрузил
целую тележку консерв этих.бешпармака.
видно уже ленятся любители бешпармака,
да и из банок его вилками удобно есть
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22850
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 19:18
#6097
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Цитата:
alex_60:
про бешпармак еще..

Представляю - сидят, на полу, на кошме.
И у каждого, в руках банка, вилка... :lol: ;-) :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22850
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 20:19
#6098
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Цитата:
alex_60:
да и из банок его вилками удобно есть

Так, беш, же холодным - бкдет,
из банки... :lol: :oops:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 20:54
#6099
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Цитата:
drakon:
Так, беш, же холодным - бкдет, из банки.


ну подогреть можно
зато практично. у каждого своя консерва.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 20:57
#6100
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Цитата:
drakon:
Представляю - сидят, на полу, на кошме. И у каждого, в руках банка, вилка..


да это так.
вот с головами там сложнее наверное.
там по головам черным белым акрос вроде знает
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22850
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:36
#6101
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Цитата:
alex_60:
вот с головами там сложнее наверное.

Думаю, что очень - сложно.
Голова барана, в банку не - влезет... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:41
#6102
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Цитата:
drakon:
Думаю, что очень - сложно. Голова барана, в банку не - влезет...


возможно наверное..
банки разные есть.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:45
#6103
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о, ноль семь литра на форуме,,
мне вчинили вчера что он нехороший форумчанин. и я тожеб
не скажу кто. типа его нет в природе.
аяяй
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:46
#6104
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хорошие только абайка 95 и 111.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.21 - 21:47
#6105
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ничего поделать нельзя.
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