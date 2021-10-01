Отправлено: - 16:17

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А он как тот, кто собирает мусор, работая на него, может получать такую же зарплату, не получая никаких соцпакетов?

Цитата:А мусорщику что красть на работе? И за что ему соц пакет?)Оператор АЭС всегда может устроится дворником а дворник не устроится оператором АЭСПоэтому и оплата у них разная