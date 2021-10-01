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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42497
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:01
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Стоит только опубликовать видео, заметку или просьбу о том, чтобы обратили внимание на проблему нарушения ПДД, складирования мусора в неположенном месте или несогласованную работу коммунальных служб, ждите, что в скором времени в комментариях навешают эпитеты: стукач, терпила или даже крыса.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3075
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:56
#60
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Цитата:
maxsaf:
А что было 21 год назад?)

Боюсь, что это не по теме и нас должны будут затереть.
Сейчас тема про гражданско правовые отношения между соседями, ролственниками, Павликами Морозовыми и прочими человеческими связями.
Речь о них и как это преподносить..
Тему то перечитай..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3075
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:58
#61
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Цитата:
maxsaf:
Не вижу смысла куда-то копировать

Копировать, это чтоб дискутировать.
А дискутировать потому, что ты в седьмом комментарии выращил только мнение, свое, но не вопрос ко мне.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10321
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 16:17
#62
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Цитата:
111:
А он как тот, кто собирает мусор, работая на него, может получать такую же зарплату, не получая никаких соцпакетов?

А мусорщику что красть на работе? И за что ему соц пакет?)
Оператор АЭС всегда может устроится дворником а дворник не устроится оператором АЭС
Поэтому и оплата у них разная
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
257
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 17:56
#63
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В Великобритании сейчас водителям большегрузов предлагают 74000 английских фунтов в год. Лень пересчитывать, но навскидку около сотни тысяч долл. Там не хватает 100 000 водителей.
Что-то не идут местные в водители.
Если не будет хватать мусорщиков, им заплатят любые деньги.

[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 17:56]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3075
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 18:03
#64
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Цитата:
serg kost:
Если не будет хватать мусорщиков, им заплатят любые деньги.

Если мусорные кампании подымут цены раз в 15..
Собственно мы эти деньги им будем платить.
Но нам выгодно не платить, можно немного и посорить и в мусоре пожить..
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