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≡ День пожилого человека - это праздник со слезами на глазах, от идиотизма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42497
День пожилого человека - это праздник со слезами на глазах, от идиотизма
Отправлено: 01.10.21 - 17:04
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Сегодня пенсионеры Костаная смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Но,согласно постановления, ограничение передвижения граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10321
Re: День пожилого человека - это праздник со слезами на глазах,...
Отправлено: 01.10.21 - 17:04
#1
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Сначала этот Ильяс что-то про вакцинацию врал теперь ещё про постановления дезинформирует
Вредитель какой-то
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3075
Re: День пожилого человека - это праздник со слезами на глазах,...
Отправлено: 01.10.21 - 17:49
#2
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О, у нас государство заботится об алексе.
Наверно целый день на халяву гоняет..
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