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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3074
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:22
Цитата:
Ну на нет и суда нет.
maxsaf:
Да хоть в год - полтора, даже лучше будет
Да хоть в год - полтора, даже лучше будет
Ну на нет и суда нет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:26
Цитата:
Вот палец, который вы просили показать.
abaika95:
С любого Вам же повод не нужен) палец покажи ржать будете Но вот где Пыня унизился тут вы сразу кирпичом лицо строите)
С любого Вам же повод не нужен) палец покажи ржать будете Но вот где Пыня унизился тут вы сразу кирпичом лицо строите)
Вот палец, который вы просили показать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:29
Цитата:
Сказать нечего? Понимаю)
abaika95:
А вы подумайте))
А вы подумайте))
Сказать нечего? Понимаю)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:41
Цитата:
Да ладно...
Не передергивайте.
Наш как раз и выдал ,что саблезубые практически аташки туранским.
А "Вовка",как вы изволите,его обзывать,поправил партнера,это факт.
Для вас очевидное -невероятное, продолжайте испражняться.
И да, белое -это черное...
abaika95:
И явно сел в лужу со своим комплексом наполеончика)) Токаев так-то вел речь о том какая разница откуда тигра завозить
И явно сел в лужу со своим комплексом наполеончика)) Токаев так-то вел речь о том какая разница откуда тигра завозить
Да ладно...
Не передергивайте.
Наш как раз и выдал ,что саблезубые практически аташки туранским.
А "Вовка",как вы изволите,его обзывать,поправил партнера,это факт.
Для вас очевидное -невероятное, продолжайте испражняться.
И да, белое -это черное...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:46
Цитата:
значит нет там.
зря потеряли время в поиске.
maxsaf:
смешного он нашел
смешного он нашел
значит нет там.
зря потеряли время в поиске.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:49
Цитата:
заблудился что ли.
Ау-Ау помогает в таких ситуациях.
111:
А, это и есть Флуд.
А, это и есть Флуд.
заблудился что ли.
Ау-Ау помогает в таких ситуациях.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7823
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:57
Цитата:
Цитата:
Видать не всем, если Цитата:
abaika95:
Токаев так-то вел речь о том какая разница откуда тигра завозить
Токаев так-то вел речь о том какая разница откуда тигра завозить
Цитата:
abaika95:
Диагноз и всем здравомыслящим людям это понятно
Диагноз и всем здравомыслящим людям это понятно
Видать не всем, если Цитата:
abaika95: Речь шла о восстановлении популяции туранского тигра в Казахстане
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:09
Цитата:
Ну естественно
Не всем
Здравомыслящих то тут мало
Одни свидетели Пыни вокруг))
А сектантам все одно главное чтобы пастора не ожидали))
Цитата:
Палец я вам показывал а вы хи-хи-хи))
Тут Пыня явно указывает на свой разрез глаз как бы намекает на свою народную кличку
Удмурт)
Цитата:
А вы так и не подумали?)
Нечем..понимаю)
Цитата:
Пруф где удмурт поправил его в этом факте а не в том что у него....большой амурский тигр (показывает) Цитата:
Продолжайте накидывать свое на вентилятор))
И доказывать что Пыня не смешон))
elektron:
Видать не всем
Видать не всем
Ну естественно
Не всем
Здравомыслящих то тут мало
Одни свидетели Пыни вокруг))
А сектантам все одно главное чтобы пастора не ожидали))
Цитата:
maxsaf:
Вот палец, который вы просили показать.
Вот палец, который вы просили показать.
Палец я вам показывал а вы хи-хи-хи))
Тут Пыня явно указывает на свой разрез глаз как бы намекает на свою народную кличку
Удмурт)
Цитата:
maxsaf:
Сказать нечего? Понимаю)
Сказать нечего? Понимаю)
А вы так и не подумали?)
Нечем..понимаю)
Цитата:
urmas:
Наш как раз и выдал ,что саблезубые практически аташки туранским. А "Вовка",как вы изволите,его обзывать,поправил партнера,это факт.
Наш как раз и выдал ,что саблезубые практически аташки туранским. А "Вовка",как вы изволите,его обзывать,поправил партнера,это факт.
Пруф где удмурт поправил его в этом факте а не в том что у него....большой амурский тигр (показывает) Цитата:
urmas:
Для вас очевидное -невероятное, продолжайте испражняться
Для вас очевидное -невероятное, продолжайте испражняться
Продолжайте накидывать свое на вентилятор))
И доказывать что Пыня не смешон))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:12
Нет ничего смешнее чем видеть потуги Секты которая упорно отмазывает своего пастора)
Чем больше новых адептов присоединяется тем веселее))
Пыжатся пыжатся)
Чем больше новых адептов присоединяется тем веселее))
Пыжатся пыжатся)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:17
новости Казахстана.
///Планируется дополнительно включить в рацион питания военнослужащих мясо конины, баранины, верблюжатины, утки, гуся и разных видов рыбы. Также дополнительно планируется включить такие традиционные (блюда), как курт, кумыс, шубат. ///
после кумыса никакой враг не страшен.
что то вот про пельмени, хе, борщи,баварские сосиски,хачапури,кебабы, хоровацы не упоминается.
///Планируется дополнительно включить в рацион питания военнослужащих мясо конины, баранины, верблюжатины, утки, гуся и разных видов рыбы. Также дополнительно планируется включить такие традиционные (блюда), как курт, кумыс, шубат. ///
после кумыса никакой враг не страшен.
что то вот про пельмени, хе, борщи,баварские сосиски,хачапури,кебабы, хоровацы не упоминается.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:24
У варламова выпуск про Эстонию вышел
Всем путинистам и совко....кхм совколюбителям советую глянуть для расширения кругозора и поджога....его же))
Про русский Язык в Эстонии очень интересно и Про неграждан (некоторых упёртых русских)
Интервью с местным русским порадовало))
Говорит я родился в этой стране,плачу налоги но мне не дают гражданство,мои дети граждане,родители граждане а я нет! Почему? А потомучто чтобы стать гражданином надо сдать экзамен на эстонский язык и знание истории Эстонии)))прям как таджикам в России))
Терпит,платит налоги,живёт как мигрант но экзамены не сдает и не уезжает))/
Видите ли он гордый))
Поржал))
Всем путинистам и совко....кхм совколюбителям советую глянуть для расширения кругозора и поджога....его же))
Про русский Язык в Эстонии очень интересно и Про неграждан (некоторых упёртых русских)
Интервью с местным русским порадовало))
Говорит я родился в этой стране,плачу налоги но мне не дают гражданство,мои дети граждане,родители граждане а я нет! Почему? А потомучто чтобы стать гражданином надо сдать экзамен на эстонский язык и знание истории Эстонии)))прям как таджикам в России))
Терпит,платит налоги,живёт как мигрант но экзамены не сдает и не уезжает))/
Видите ли он гордый))
Поржал))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:26
Цитата:
А че у тебя проблемы после кумыса?
Ну так желудок Лечить надо
Пей кумыса по больше и таном запивай)
Цитата:
Тебе армия что ресторан?
Дали баранину ешь
Дали конину ешь
Борщ со свининой дома мама приготовит)) и хоровацы в пельменях
alex_60:
после кумыса никакой враг не страшен.
после кумыса никакой враг не страшен.
А че у тебя проблемы после кумыса?
Ну так желудок Лечить надо
Пей кумыса по больше и таном запивай)
Цитата:
alex_60:
что то вот про пельмени, хе, борщи,баварские сосиски,хачапури,кебабы, хоровацы не упоминается
что то вот про пельмени, хе, борщи,баварские сосиски,хачапури,кебабы, хоровацы не упоминается
Тебе армия что ресторан?
Дали баранину ешь
Дали конину ешь
Борщ со свининой дома мама приготовит)) и хоровацы в пельменях
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:35
Цитата:
При том, что Балхаш. Или там тайга растет?
У тебя какие оценки по географии Казахстана были?
[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 17:36]
abaika95:
Вроде как про алматинскую область речь Там разводить будут причем тут камыши?
Вроде как про алматинскую область речь Там разводить будут причем тут камыши?
При том, что Балхаш. Или там тайга растет?
У тебя какие оценки по географии Казахстана были?
[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 17:36]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:39
Цитата:
Берешь любого тигра (без разницы какого) выдаешь ему паспорт, как кандасу. В графе гражданство пишешь "туранский". А смеяться в итоге будет Абайка над ВВ. Он то своих, крупных амурских (вот таких вот больших) руками показывает
elektron:
Видать не всем, если Цитата: abaika95: Речь шла о восстановлении популяции туранского тигра в Казахстане
Видать не всем, если Цитата: abaika95: Речь шла о восстановлении популяции туранского тигра в Казахстане
Берешь любого тигра (без разницы какого) выдаешь ему паспорт, как кандасу. В графе гражданство пишешь "туранский". А смеяться в итоге будет Абайка над ВВ. Он то своих, крупных амурских (вот таких вот больших) руками показывает
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:42
Цитата:
Если наш форум умнее всех вокруг, это же прекрасно! Выходит, здесь собрались самые умные люди.
abaika95:
От этого ещё смешнее всем вокруг)
От этого ещё смешнее всем вокруг)
Если наш форум умнее всех вокруг, это же прекрасно! Выходит, здесь собрались самые умные люди.
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