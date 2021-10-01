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≡ Траты казахстанских чиновников будут контролировать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42497
Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 01.10.21 - 17:35
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В Агентстве финмониторинга будут отслеживать операции с деньгами и иным имуществом публичных должностных лиц и их близких родственников. Соответствующие нормы содержатся в одобренном на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
174
Re: Траты казахстанских чиновников будут контролировать
Отправлено: 01.10.21 - 17:35
#1
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Очень сомневаюсь,что чиновники сами себя будут проверять. Это всю ахинею придумали , чтобы считать деньги в карманах простых людей и напрягать малый бизнес. А чиновники найдут способ себя не обидеть.
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