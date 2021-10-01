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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3074
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:22
#9931
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Цитата:
maxsaf:
Да хоть в год - полтора, даже лучше будет

Ну на нет и суда нет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12497
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:26
#9932
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Цитата:
abaika95:
С любого Вам же повод не нужен) палец покажи ржать будете Но вот где Пыня унизился тут вы сразу кирпичом лицо строите)

Вот палец, который вы просили показать.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12497
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:29
#9933
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Цитата:
abaika95:
А вы подумайте))

Сказать нечего? Понимаю)
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:41
#9934
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Цитата:
abaika95:
И явно сел в лужу со своим комплексом наполеончика)) Токаев так-то вел речь о том какая разница откуда тигра завозить

Да ладно...
Не передергивайте.
Наш как раз и выдал ,что саблезубые практически аташки туранским.
А "Вовка",как вы изволите,его обзывать,поправил партнера,это факт.
Для вас очевидное -невероятное, продолжайте испражняться.
И да, белое -это черное... ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:46
#9935
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Цитата:
maxsaf:
смешного он нашел


значит нет там.
зря потеряли время в поиске.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:49
#9936
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Цитата:
111:
А, это и есть Флуд.


заблудился что ли.
Ау-Ау помогает в таких ситуациях.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7823
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 16:57
#9937
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Цитата:
abaika95:
Токаев так-то вел речь о том какая разница откуда тигра завозить

Цитата:
abaika95:
Диагноз и всем здравомыслящим людям это понятно

Видать не всем, если Цитата:
abaika95: Речь шла о восстановлении популяции туранского тигра в Казахстане
:lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10321
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:09
#9938
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Цитата:
elektron:
Видать не всем

Ну естественно
Не всем
Здравомыслящих то тут мало
Одни свидетели Пыни вокруг))
А сектантам все одно главное чтобы пастора не ожидали))
Цитата:
maxsaf:
Вот палец, который вы просили показать.

Палец я вам показывал а вы хи-хи-хи))
Тут Пыня явно указывает на свой разрез глаз как бы намекает на свою народную кличку
Удмурт)
Цитата:
maxsaf:
Сказать нечего? Понимаю)

А вы так и не подумали?)
Нечем..понимаю)
Цитата:
urmas:
Наш как раз и выдал ,что саблезубые практически аташки туранским. А "Вовка",как вы изволите,его обзывать,поправил партнера,это факт.

Пруф где удмурт поправил его в этом факте а не в том что у него....большой амурский тигр (показывает) Цитата:
urmas:
Для вас очевидное -невероятное, продолжайте испражняться

Продолжайте накидывать свое на вентилятор))
И доказывать что Пыня не смешон))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10321
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:12
#9939
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Нет ничего смешнее чем видеть потуги Секты которая упорно отмазывает своего пастора)
Чем больше новых адептов присоединяется тем веселее))
Пыжатся пыжатся)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:17
#9940
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новости Казахстана.
///Планируется дополнительно включить в рацион питания военнослужащих мясо конины, баранины, верблюжатины, утки, гуся и разных видов рыбы. Также дополнительно планируется включить такие традиционные (блюда), как курт, кумыс, шубат. ///

после кумыса никакой враг не страшен.
что то вот про пельмени, хе, борщи,баварские сосиски,хачапури,кебабы, хоровацы не упоминается.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10321
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:24
#9941
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У варламова выпуск про Эстонию вышел
Всем путинистам и совко....кхм совколюбителям советую глянуть для расширения кругозора и поджога....его же))
Про русский Язык в Эстонии очень интересно и Про неграждан (некоторых упёртых русских)
Интервью с местным русским порадовало))
Говорит я родился в этой стране,плачу налоги но мне не дают гражданство,мои дети граждане,родители граждане а я нет! Почему? А потомучто чтобы стать гражданином надо сдать экзамен на эстонский язык и знание истории Эстонии)))прям как таджикам в России))
Терпит,платит налоги,живёт как мигрант но экзамены не сдает и не уезжает))/
Видите ли он гордый))
Поржал))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10321
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:26
#9942
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Цитата:
alex_60:
после кумыса никакой враг не страшен.

А че у тебя проблемы после кумыса?
Ну так желудок Лечить надо
Пей кумыса по больше и таном запивай)
Цитата:
alex_60:
что то вот про пельмени, хе, борщи,баварские сосиски,хачапури,кебабы, хоровацы не упоминается

Тебе армия что ресторан?
Дали баранину ешь
Дали конину ешь
Борщ со свининой дома мама приготовит)) и хоровацы в пельменях
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:35
#9943
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Цитата:
abaika95:
Вроде как про алматинскую область речь Там разводить будут причем тут камыши?

При том, что Балхаш. Или там тайга растет?
У тебя какие оценки по географии Казахстана были?

[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 17:36]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12497
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:39
#9944
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Цитата:
elektron:
Видать не всем, если Цитата: abaika95: Речь шла о восстановлении популяции туранского тигра в Казахстане

Берешь любого тигра (без разницы какого) выдаешь ему паспорт, как кандасу. В графе гражданство пишешь "туранский". А смеяться в итоге будет Абайка над ВВ. Он то своих, крупных амурских (вот таких вот больших) руками показывает
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 17:42
#9945
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Цитата:
abaika95:
От этого ещё смешнее всем вокруг)

Если наш форум умнее всех вокруг, это же прекрасно! Выходит, здесь собрались самые умные люди.
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