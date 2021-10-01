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Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 42495
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:01
Стоит только опубликовать видео, заметку или просьбу о том, чтобы обратили внимание на проблему нарушения ПДД, складирования мусора в неположенном месте или несогласованную работу коммунальных служб, ждите, что в скором времени в комментариях навешают эпитеты: стукач, терпила или даже крыса.
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Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:30
Цитата:
А он как тот, кто собирает мусор, работая на него, может получать такую же зарплату, не получая никаких соцпакетов?
Сколько волку не давай, а ему будет все мало..
abaika95:
Что зарплату надо такую седлать на госслужбе и соц пакет такой дать
Что зарплату надо такую седлать на госслужбе и соц пакет такой дать
А он как тот, кто собирает мусор, работая на него, может получать такую же зарплату, не получая никаких соцпакетов?
Сколько волку не давай, а ему будет все мало..
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:32
Цитата:
Цитата:
Мне не сложно, повторю: почему нельзя "стучать" на человека с мешком чужих отрубей
111:
А в чем был вопрос?
А в чем был вопрос?
Цитата:
111:
В чем конкретно вопрос?
В чем конкретно вопрос?
Мне не сложно, повторю: почему нельзя "стучать" на человека с мешком чужих отрубей
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:35
Цитата:
Марик, волки это - госслужащие?
Да, им всегда - мало...
111:
Сколько волку не давай, а ему будет все мало..
Сколько волку не давай, а ему будет все мало..
Марик, волки это - госслужащие?
Да, им всегда - мало...
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:35
Цитата:
Если бы все авторы делали так, за что я раньше всегда ратовал, то дискуссии по тематическим веткам были много бы интереснее, и не было бы никаких лишних думок у отдельных комментаторов о заговоре или молчании НГ в том или ином вопросе..
Другое дело что им надоедает бодаться с большинством..
Ну разумная дискуссия между теми и этими просто не помешала бы..
alex_60:
забавно наблюдать, когда автор статьи
забавно наблюдать, когда автор статьи
Если бы все авторы делали так, за что я раньше всегда ратовал, то дискуссии по тематическим веткам были много бы интереснее, и не было бы никаких лишних думок у отдельных комментаторов о заговоре или молчании НГ в том или ином вопросе..
Другое дело что им надоедает бодаться с большинством..
Ну разумная дискуссия между теми и этими просто не помешала бы..
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:37
Цитата:
Да не только они..
Любого посади в любую частную камранию, он не откажет себе в удовольствии получать больше, пользоваться халявой, летать на парашютах как говорится, когда кто то расстреливает людей, которые приходят забирать его дом..
drakon:
Марик, волки это - госслужащие?
Марик, волки это - госслужащие?
Да не только они..
Любого посади в любую частную камранию, он не откажет себе в удовольствии получать больше, пользоваться халявой, летать на парашютах как говорится, когда кто то расстреливает людей, которые приходят забирать его дом..
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:37
Цитата:
Это межлу кем и кем?...
111:
дискуссия между теми и этими
дискуссия между теми и этими
Это межлу кем и кем?...
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:38
Цитата:
Между авторами тем, администрацией иногда, ну типа Нургельды, и комментаторами пургометами..
drakon:
Это межлу кем и кем?..
Это межлу кем и кем?..
Между авторами тем, администрацией иногда, ну типа Нургельды, и комментаторами пургометами..
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:40
Цитата:
Я это где то утверждал?
Да конечно можно..
И за три колоска стучали..
И ничего..
Просто расстреляли несколько миллионов человек и нормально..
maxsaf:
почему нельзя "стучать" на человека с мешком чужих отрубей
почему нельзя "стучать" на человека с мешком чужих отрубей
Я это где то утверждал?
Да конечно можно..
И за три колоска стучали..
И ничего..
Просто расстреляли несколько миллионов человек и нормально..
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:42
Цитата:
Ты его и не задавал.
Зачем тут опять врешь?
maxsaf:
Мне не сложно, повторю
Мне не сложно, повторю
Ты его и не задавал.
Зачем тут опять врешь?
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:42
Цитата:
Ну щас то за отруби не расстреляют. Условного срока с конфискацией должно по идее хватить, для начала.
111:
Просто расстреляли несколько миллионов человек и нормально..
Просто расстреляли несколько миллионов человек и нормально..
Ну щас то за отруби не расстреляют. Условного срока с конфискацией должно по идее хватить, для начала.
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:44
Цитата:
#7 там этот же вопрос.
111:
Ты его и не задавал. Зачем тут опять врешь?
Ты его и не задавал. Зачем тут опять врешь?
#7 там этот же вопрос.
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:45
Цитата:
Сейчас?
Спустя 21 год?
Сейчас посадят и еще повесят на тебя..
maxsaf:
Ну щас то за отруби не расстреляют.
Ну щас то за отруби не расстреляют.
Сейчас?
Спустя 21 год?
Сейчас посадят и еще повесят на тебя..
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:46
Цитата:
Повторяю, зачем врешь?
Перекопируй сюда или во флуд
maxsaf:
#7 там этот же вопрос.
#7 там этот же вопрос.
Повторяю, зачем врешь?
Перекопируй сюда или во флуд
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:49
Цитата:
Не вижу смысла куда-то копировать. Ответ я получил.
111:
Повторяю, зачем врешь? Перекопируй сюда или во флуд
Повторяю, зачем врешь? Перекопируй сюда или во флуд
Не вижу смысла куда-то копировать. Ответ я получил.
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:50
Цитата:
А что было 21 год назад?)
111:
Спустя 21 год?
Спустя 21 год?
А что было 21 год назад?)
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