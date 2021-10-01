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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
 
 
Страница 4 из 5«12345»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42495
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:01
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Стоит только опубликовать видео, заметку или просьбу о том, чтобы обратили внимание на проблему нарушения ПДД, складирования мусора в неположенном месте или несогласованную работу коммунальных служб, ждите, что в скором времени в комментариях навешают эпитеты: стукач, терпила или даже крыса.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3066
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:30
#45
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Цитата:
abaika95:
Что зарплату надо такую седлать на госслужбе и соц пакет такой дать

А он как тот, кто собирает мусор, работая на него, может получать такую же зарплату, не получая никаких соцпакетов?
Сколько волку не давай, а ему будет все мало..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12487
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:32
#46
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Цитата:
111:
А в чем был вопрос?

Цитата:
111:
В чем конкретно вопрос?

Мне не сложно, повторю: почему нельзя "стучать" на человека с мешком чужих отрубей
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22841
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:35
#47
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Цитата:
111:
Сколько волку не давай, а ему будет все мало..

Марик, волки это - госслужащие?
Да, им всегда - мало... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3066
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:35
#48
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Цитата:
alex_60:
забавно наблюдать, когда автор статьи

Если бы все авторы делали так, за что я раньше всегда ратовал, то дискуссии по тематическим веткам были много бы интереснее, и не было бы никаких лишних думок у отдельных комментаторов о заговоре или молчании НГ в том или ином вопросе..
Другое дело что им надоедает бодаться с большинством..
Ну разумная дискуссия между теми и этими просто не помешала бы..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3066
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:37
#49
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Цитата:
drakon:
Марик, волки это - госслужащие?

Да не только они..
Любого посади в любую частную камранию, он не откажет себе в удовольствии получать больше, пользоваться халявой, летать на парашютах как говорится, когда кто то расстреливает людей, которые приходят забирать его дом..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22841
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:37
#50
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Цитата:
111:
дискуссия между теми и этими

Это межлу кем и кем?... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3066
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:38
#51
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Цитата:
drakon:
Это межлу кем и кем?..

Между авторами тем, администрацией иногда, ну типа Нургельды, и комментаторами пургометами..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3066
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:40
#52
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Цитата:
maxsaf:
почему нельзя "стучать" на человека с мешком чужих отрубей

Я это где то утверждал?
Да конечно можно..
И за три колоска стучали..
И ничего..
Просто расстреляли несколько миллионов человек и нормально..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3066
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:42
#53
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Цитата:
maxsaf:
Мне не сложно, повторю

Ты его и не задавал.
Зачем тут опять врешь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12487
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:42
#54
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Цитата:
111:
Просто расстреляли несколько миллионов человек и нормально..

Ну щас то за отруби не расстреляют. Условного срока с конфискацией должно по идее хватить, для начала.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12487
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:44
#55
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Цитата:
111:
Ты его и не задавал. Зачем тут опять врешь?

#7 там этот же вопрос.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3066
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:45
#56
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Цитата:
maxsaf:
Ну щас то за отруби не расстреляют.

Сейчас?
Спустя 21 год?
Сейчас посадят и еще повесят на тебя..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3066
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:46
#57
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Цитата:
maxsaf:
#7 там этот же вопрос.

Повторяю, зачем врешь?
Перекопируй сюда или во флуд
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12487
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:49
#58
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Цитата:
111:
Повторяю, зачем врешь? Перекопируй сюда или во флуд

Не вижу смысла куда-то копировать. Ответ я получил.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12487
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 15:50
#59
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Цитата:
111:
Спустя 21 год?

А что было 21 год назад?)
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