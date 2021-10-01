Отправлено: - 13:14

maxsaf:

И что тут не нормального? Рыбаки так лучшим уловом хвастаются. Большая часть людей при разговоре по телефону руками машут, особенно когда обьясняют где что-то находится, и как туда добраться. И что теперь, всех в психушку, кто что-то руками показывает?

serg kost:

А кому-то это смешно. Диагноз...

urmas:

С неточностями про северные и семилетнии войны так долго испражнялись тут.

urmas:

А ,таки путин поправил нашего

Цитата:Мулька не в руках))) а в самом пояснении))Цитата:О защитники Туркменбаши подскачили))Цитата:Испражняются гос СМИ в своих потугах отмазывать каждую ошибку Вовки)Цитата:И явно сел в лужу со своим комплексом наполеончика))Токаев так-то вел речь о том какая разница откуда тигра завозитьНо путину надо было уточнить что у него большой.....амурский тигрВот какой (показывает)/)Диагноз и всем здравомыслящим людям это понятно