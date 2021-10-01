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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 12:46
А как амурский тигр будет жить в наших камышах? Его же за версту видно будет.
Наш был мельче, и то выбили.
Наш был мельче, и то выбили.
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
- Сообщений:
- 2560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 12:59
Всех пожилых форумчан - с праздником! Предлагаю на сегодня им всем перейти в другую категорию населения:
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 13:14
Цитата:
Мулька не в руках))) а в самом пояснении))
Цитата:
О защитники Туркменбаши подскачили))
Цитата:
Испражняются гос СМИ в своих потугах отмазывать каждую ошибку Вовки)
Цитата:
И явно сел в лужу со своим комплексом наполеончика))
Токаев так-то вел речь о том какая разница откуда тигра завозить
Но путину надо было уточнить что у него большой.....амурский тигр
Вот какой (показывает)/)
Диагноз и всем здравомыслящим людям это понятно
maxsaf:
И что тут не нормального? Рыбаки так лучшим уловом хвастаются. Большая часть людей при разговоре по телефону руками машут, особенно когда обьясняют где что-то находится, и как туда добраться. И что теперь, всех в психушку, кто что-то руками показывает?
И что тут не нормального? Рыбаки так лучшим уловом хвастаются. Большая часть людей при разговоре по телефону руками машут, особенно когда обьясняют где что-то находится, и как туда добраться. И что теперь, всех в психушку, кто что-то руками показывает?
Мулька не в руках))) а в самом пояснении))
Цитата:
serg kost:
А кому-то это смешно. Диагноз...
А кому-то это смешно. Диагноз...
О защитники Туркменбаши подскачили))
Цитата:
urmas:
С неточностями про северные и семилетнии войны так долго испражнялись тут.
С неточностями про северные и семилетнии войны так долго испражнялись тут.
Испражняются гос СМИ в своих потугах отмазывать каждую ошибку Вовки)
Цитата:
urmas:
А ,таки путин поправил нашего
А ,таки путин поправил нашего
И явно сел в лужу со своим комплексом наполеончика))
Токаев так-то вел речь о том какая разница откуда тигра завозить
Но путину надо было уточнить что у него большой.....амурский тигр
Вот какой (показывает)/)
Диагноз и всем здравомыслящим людям это понятно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 13:22
За этот год прям испанский стыд подряд
Сначала на прямом эфире пытался разговаривать с записью обращения от населения)
Ему уже журналисты говорили Владим Владимрыч это запись....не надо у нее уточнения спрашивать))
Потом с детьми опозорился когда не мог сообразить на какой канал ему надо подписать,где? (Достает ручку)
Одну войну с другой перепутал это уже ладно
На голосовании фейспалм с часами и проход по несуществующей ссылке тоже уже мелочь
И тут опять))
Ему говорят какая разница,тигр и тигр
Нееет ему надо уточнить что у нас вона какой)) разводит руки и показывает))
Старику на пенсию пора внуков нянчить да в комнате с грязью зависать а не вот это вот всё)
Сначала на прямом эфире пытался разговаривать с записью обращения от населения)
Ему уже журналисты говорили Владим Владимрыч это запись....не надо у нее уточнения спрашивать))
Потом с детьми опозорился когда не мог сообразить на какой канал ему надо подписать,где? (Достает ручку)
Одну войну с другой перепутал это уже ладно
На голосовании фейспалм с часами и проход по несуществующей ссылке тоже уже мелочь
И тут опять))
Ему говорят какая разница,тигр и тигр
Нееет ему надо уточнить что у нас вона какой)) разводит руки и показывает))
Старику на пенсию пора внуков нянчить да в комнате с грязью зависать а не вот это вот всё)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3788
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 13:24
Цитата:
----- Тута таких нету , тута все молоды , хотя бы душой
Козлов я:
Всех пожилых форумчан
Всех пожилых форумчан
----- Тута таких нету , тута все молоды , хотя бы душой
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 14:29
Ну я вообще-то не про абайку писал, а про тех, кто новость в инет выложил.
Абайка у нас ведь серьезный и умный мужчина, нат такой ерундой смеяться не станет
А если серьезно, то того, кто Токаеву подсказал за тигра спросить, нужно уволить. Потому что даже наш прежний мелкий тигр сейчас тут не выживет, не говоря об амурском...
[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 14:30]
Абайка у нас ведь серьезный и умный мужчина, нат такой ерундой смеяться не станет
А если серьезно, то того, кто Токаеву подсказал за тигра спросить, нужно уволить. Потому что даже наш прежний мелкий тигр сейчас тут не выживет, не говоря об амурском...
[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 14:30]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 14:33
Цитата:
Русофобия какая-то...
Цитата:
Охранять надо лучше
И тут хоть амурский хоть африканский пустынный котик будет прекрасно себя чувствовать
serg kost:
Ну я вообще-то не про абайку писал, а про тех, кто новость в инет выложил.
Ну я вообще-то не про абайку писал, а про тех, кто новость в инет выложил.
Русофобия какая-то...
Цитата:
serg kost:
Потому что даже наш прежний мелкий тигр сейчас тут не выживет, не говоря об амурском...
Потому что даже наш прежний мелкий тигр сейчас тут не выживет, не говоря об амурском...
Охранять надо лучше
И тут хоть амурский хоть африканский пустынный котик будет прекрасно себя чувствовать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 14:38
Цитата:
И целыми днями трут какие-то стариковские темы про кафель и плинтуса))
Молодые они))
Гога:
Тута таких нету , тута все молоды , хотя бы душой
Тута таких нету , тута все молоды , хотя бы душой
И целыми днями трут какие-то стариковские темы про кафель и плинтуса))
Молодые они))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:05
Цитата:
А я так и не понял, с какого места ржать начинать. С того где говорит Токаев о желании восстановить популяцию Туранского тигра путем завоза заместо него первого попавшегося, без разницы откуда, проверять же все равно никто не будет?
abaika95:
И явно сел в лужу со своим комплексом наполеончика))
И явно сел в лужу со своим комплексом наполеончика))
А я так и не понял, с какого места ржать начинать. С того где говорит Токаев о желании восстановить популяцию Туранского тигра путем завоза заместо него первого попавшегося, без разницы откуда, проверять же все равно никто не будет?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22841
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:21
Цитата:
Опустили - ниже плинтуса...
abaika95:
Молодые они))
Молодые они))
Опустили - ниже плинтуса...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:33
Как тигра не охраняй, а если на месте камышей вокруг бывшего Аральского моря сейчас полупустыня, то тигру и жить негде.
Сайгаков вон миллион был, и охраняют. А дохнут сотнями тысяч...
А я ещё помню сайгачье мясо в магазинах. Вот попробовать не успел.
Сайгаков вон миллион был, и охраняют. А дохнут сотнями тысяч...
А я ещё помню сайгачье мясо в магазинах. Вот попробовать не успел.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:36
идет дождь, этой очень хорошая примета. Это погодное явление означает, что душа усопшего быстро найдет свое успокоение.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:38
Цитата:
а что кто то анекдот рассказал?
[Исправлено: alex_60, 01.10.2021 - 15:39]
maxsaf:
я так и не понял, с какого места ржать начинать.
я так и не понял, с какого места ржать начинать.
а что кто то анекдот рассказал?
[Исправлено: alex_60, 01.10.2021 - 15:39]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:42
вот про коронавирус шутка юмора
///Последними перестанут носить маски страшненькие девушки. ///
///Последними перестанут носить маски страшненькие девушки. ///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:45
Цитата:
Дары природы магазин. недалеко от зеленого.
там были подобные вещи.
а вот когда первый раз в Новосибирске был,в прошлом веке, там уже мясо медведей в магазине подобном было..
serg kost:
А я ещё помню сайгачье мясо в магазинах. Вот попробовать не успел.
А я ещё помню сайгачье мясо в магазинах. Вот попробовать не успел.
Дары природы магазин. недалеко от зеленого.
там были подобные вещи.
а вот когда первый раз в Новосибирске был,в прошлом веке, там уже мясо медведей в магазине подобном было..
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