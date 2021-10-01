Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+7°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 661 из 662«1...659660661662»
Ответить Новый топик
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 12:46
#9901
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как амурский тигр будет жить в наших камышах? Его же за версту видно будет.
Наш был мельче, и то выбили.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 12:59
#9902
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех пожилых форумчан - с праздником! Предлагаю на сегодня им всем перейти в другую категорию населения:



:lol: :lol: :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10313
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 13:14
#9903
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И что тут не нормального? Рыбаки так лучшим уловом хвастаются. Большая часть людей при разговоре по телефону руками машут, особенно когда обьясняют где что-то находится, и как туда добраться. И что теперь, всех в психушку, кто что-то руками показывает?

Мулька не в руках))) а в самом пояснении))
Цитата:
serg kost:
А кому-то это смешно. Диагноз...

О защитники Туркменбаши подскачили))
Цитата:
urmas:
С неточностями про северные и семилетнии войны так долго испражнялись тут.

Испражняются гос СМИ в своих потугах отмазывать каждую ошибку Вовки)
Цитата:
urmas:
А ,таки путин поправил нашего

И явно сел в лужу со своим комплексом наполеончика))
Токаев так-то вел речь о том какая разница откуда тигра завозить
Но путину надо было уточнить что у него большой.....амурский тигр
Вот какой (показывает)/)
Диагноз и всем здравомыслящим людям это понятно
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10313
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 13:22
#9904
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За этот год прям испанский стыд подряд
Сначала на прямом эфире пытался разговаривать с записью обращения от населения)
Ему уже журналисты говорили Владим Владимрыч это запись....не надо у нее уточнения спрашивать))
Потом с детьми опозорился когда не мог сообразить на какой канал ему надо подписать,где? (Достает ручку)
Одну войну с другой перепутал это уже ладно
На голосовании фейспалм с часами и проход по несуществующей ссылке тоже уже мелочь
И тут опять))
Ему говорят какая разница,тигр и тигр
Нееет ему надо уточнить что у нас вона какой)) разводит руки и показывает))
Старику на пенсию пора внуков нянчить да в комнате с грязью зависать а не вот это вот всё)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3788
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 13:24
#9905
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Всех пожилых форумчан

----- Тута таких нету , тута все молоды , хотя бы душой :lol:
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 14:29
#9906
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я вообще-то не про абайку писал, а про тех, кто новость в инет выложил.
Абайка у нас ведь серьезный и умный мужчина, нат такой ерундой смеяться не станет
А если серьезно, то того, кто Токаеву подсказал за тигра спросить, нужно уволить. Потому что даже наш прежний мелкий тигр сейчас тут не выживет, не говоря об амурском...

[Исправлено: serg kost, 01.10.2021 - 14:30]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10313
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 14:33
#9907
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Ну я вообще-то не про абайку писал, а про тех, кто новость в инет выложил.

Русофобия какая-то...
Цитата:
serg kost:
Потому что даже наш прежний мелкий тигр сейчас тут не выживет, не говоря об амурском...

Охранять надо лучше
И тут хоть амурский хоть африканский пустынный котик будет прекрасно себя чувствовать
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10313
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 14:38
#9908
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Тута таких нету , тута все молоды , хотя бы душой

И целыми днями трут какие-то стариковские темы про кафель и плинтуса))
Молодые они))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:05
#9909
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И явно сел в лужу со своим комплексом наполеончика))

А я так и не понял, с какого места ржать начинать. С того где говорит Токаев о желании восстановить популяцию Туранского тигра путем завоза заместо него первого попавшегося, без разницы откуда, проверять же все равно никто не будет? :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22841
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:21
#9910
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Молодые они))

Опустили - ниже плинтуса... :lol: ;-)
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:33
#9911
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тигра не охраняй, а если на месте камышей вокруг бывшего Аральского моря сейчас полупустыня, то тигру и жить негде.
Сайгаков вон миллион был, и охраняют. А дохнут сотнями тысяч...
А я ещё помню сайгачье мясо в магазинах. Вот попробовать не успел.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:36
#9912
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
идет дождь, этой очень хорошая примета. Это погодное явление означает, что душа усопшего быстро найдет свое успокоение.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:38
#9913
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
я так и не понял, с какого места ржать начинать.


а что кто то анекдот рассказал?

[Исправлено: alex_60, 01.10.2021 - 15:39]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:42
#9914
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот про коронавирус шутка юмора
///Последними перестанут носить маски страшненькие девушки. ///
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 15:45
#9915
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
А я ещё помню сайгачье мясо в магазинах. Вот попробовать не успел.


Дары природы магазин. недалеко от зеленого.
там были подобные вещи.
а вот когда первый раз в Новосибирске был,в прошлом веке, там уже мясо медведей в магазине подобном было..
Профайл
Страница 661 из 662«1...659660661662»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: drakon, serg kost

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS