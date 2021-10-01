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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42495
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:01
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Стоит только опубликовать видео, заметку или просьбу о том, чтобы обратили внимание на проблему нарушения ПДД, складирования мусора в неположенном месте или несогласованную работу коммунальных служб, ждите, что в скором времени в комментариях навешают эпитеты: стукач, терпила или даже крыса.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
670
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:01
#1
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Была же история в Германии как водитель садится в автомобиль выпившим, а родственники звонят в полицию чтобы его остановили. У нас пусть даже сосед пьяным сядет за руль, в полиции укажут кто сообщил на него или просто придя к вам показать / подписать бумагу, подставят. Да может вы предотвратите трагедию (наезд на пешехода, смертельную аварию), но станете врагом соседа. А потом среди соседей все будут знать об этом.

[Исправлено: arman_kst, 01.10.2021 - 10:03]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10309
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:14
#2
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Цитата:
Как пишет доцент Университета Лондон Метрополитен С. А. Стивенсон в исследовании о российских преступных группировках, это происходит из-за того, что власть отождествляется со шпаной. Значит, отождествлять себя с властью - это отождествлять с правильными реальными пацанами. Отсюда и эти восклицания: стукач, терпила.

Не логичныЙ Бредовый вывод
Явно дающий понять что англичанам долеко еще до понимания ментальности постсоветского человека
И Автор зачем-то обращается к выводам англичан когда ответ лежит на поверхности
В ситуации когда "пол страны сидело а пол страны охраняло" та часть отсидевшая очень не любит ту часть которые их охраняли (тоесть государство)
Зек по факту оппозиционер
И когда в бытовом вопросе человек призывает на свою помощь государство (сдал пьяного товарища Котрый садится за руль,сдал нарушителя на дороге,указал на мусор во дворе соседа и.т.д)
Он автоматически становится помощником государства что по зоновским понятиям зашквар
На Зоне все решается ворами и государство не должно вмешиваться в частную жизнь вора до того момента пока
Тебя не подрезали,или не поцарапали тебе машину или не избили)) в этих случая ты вправе бежать в полицию и плакаться) никто же не видит))
Зек или околошпановский элемент это всегда лицемер))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10309
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:17
#3
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Цитата:
Отдельное внимание заслуживает так называемый «русский шансон», звучащий буквально с каждого «утюга», в такси, автобусах, супермаркетах и так далее. Почему, когда мы говорим о французском шансоне, нам представляется Париж, аккордеон и Эйфелева башня, а когда упоминаем русский шансон – то Магадан и Воркута?

Потомучто во Франции шансон это шансон
А в России шансоном называют блатняк и зековскую песню
"Я куплю тебе дом" это шансон
"А для вас я никто как и вы для меня" это блатняк
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
778
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:38
#4
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Не помню, чтобы кто- то осуждал жалобы на действия- бездействия властей и оскорблял комментариями. Защитника одного помню, он завсегда тут.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
778
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:39
#5
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А что язык извращают, как могут, в этом с автором согласен
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
251
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:44
#6
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Цитата:
abaika95:
В ситуации когда "пол страны сидело а пол страны охраняло"

Может у тебя и были соседи зеками или охранниками. Но не всем же так "повезло".
У меня в доме на 8 квартир жил один мент и один сидевший.
Из нашей дворовой компании примерно в 20 человек сидел один. У него из кабины грузовика на ходу вывалилась пьяная пассажирка. Осталась живая, водителю дали три года.
Мы часто даже на ночь дверь не закрывали. И никогда не спрашивали, кто к нам звонит, открывали сразу. И это первый двор от вокзала!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12478
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:50
#7
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Ну в этой теме обязательно должен отметиться противник активной гражданской позиции, 112-ый ))
Он точно сможет на пальцах разложить, почему нельзя "стучать" на человека с мешком чужих отрубей :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14408
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 11:28
#8
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Цитата:
почему обычные комментаторы в соцсетях выступают против людей, озвучивающих эпизоды нарушения закона, фактически оправдывая тех, кто этот закон нарушает

Потому что эти комментаторы сами себе дают право на нарушение "если очень нужно".
Цитата:
Дантист:
Не помню, чтобы кто- то осуждал жалобы на действия- бездействия властей и оскорблял комментариями.

Недавно на странице НГ в инстаграм было опубликовано видео с автомобилями, переезжающими жд переезд на красный свет. И там эти "блатняки" налетели и их было, на мой взгляд, больше половины. Думаю и статья нааеяна тем видео с комментариями.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
229
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 11:34
#9
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Речь о периоде времени, когда зародилась "блатная культура" во времена Сталина и о стране, когда одни написали десятки миллионов доносов, а другие по ним посадили десятки миллионов людей. Ну да, никак иначе - в противовес этому блатные изобрели понятия, как будто тогда они могли взять и в противовес что-то изобрести - явно бы их по стенке не размазали по контрреволюционным обвинениям... И после смерти Сталина ситуация в этом отношении не изменилась, гэбисты обзавелись агентурой, которая к концу советской эпохи насчитывала в своих рядах миллионы и миллионы стукачей и осведомителей, там и зэков хватало. Так осуждались стукачи, дальше просто некуда. Наше общество в настоящем может не желает возвращаться к такой системе, хватило с избытком, и поэтому отчасти может такие "понятия" находят отклик и не в среде криминального мира. То есть о причинных связях этих явлений с автором точно можно поспорить.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
39
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 11:36
#10
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Victor Yang. Точно!. Но не только...
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G
§ God Father
(Пользователи)
Регистрация:
01.10.21
Сообщений:
1
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 11:59
#11
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я учился в школе девяностых нулевых. В моём понимании школа эта вторая тюрьма. Приходилось периодически драться, отстаивать свои позиции, иначе тебя просто растопчут!Внутри себя понимал, что это не нормально когда ты приходишь учиться в школу, получать знание, а тебе приходится после уроков выяснять отношении и давать в морду какому нибудь задире! Я думал, но не ужели придется всю жизнь жить в этой атмосфере зековской!? потом когда перешел в 5 класс, стал учить английский язык! мне понравились книжки по английскому. Там всё так красочно, показаны хорошие добрые картинки, где ребята вместе играют в футбол или валейбол, или просто сидят на лужайке, расстелив коврик! В это время я начал впитывать западный дух общества, дух свободы и взаимоуважения!Закрадывались мысли: возможно ли в нашем обществе иметь нечто похожее!? потом со временем в сша и европу уехали друзья, и по переписке я понял, что все мои представления о западном мире ПРАВДА! Но как изменить наше общество? может просто взять всех детей от двух лет и старше, увезти в американские семьи на воспитание, а потом в 18лет вернуть обратно, и мы получим здоровую нацию!? но конечно же это всё только глупости,это не реально!!! Но всё же как изменить наше общество? как превратить его в демократическое, свободное, уважающее друг друга, закон? Автор статьи не даёт конкретных ответов,он просто провёл исторический экскурс о том почему наше общество такое!? а хотелось бы от Александра Олейника не только выявлять причинно следственную связь, но и давать ответ в новых статьях: как изменить наше общество к лучше!!! ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10309
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 13:03
#12
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Цитата:
serg kost:
Может у тебя и были соседи зеками или охранниками

Ты настолько быстро бежишь не глядя коментировать мне в ответ что даже не замечаешь что я там кавычки поставил на определении про пол страны)))
Повнимательнее будь
Цитата:
Mr_negotive:
Наше общество в настоящем может не желает возвращаться к такой системе, хватило с избытком, и поэтому отчасти может такие "понятия" находят отклик и не в среде криминального мира.

Чето в Германии и в гестапо стучали,и в штази и сейчас в полицию и что-то не рефлексируют)
Знают что если не сдашь нарушителя он будет нарушать дальше,и немец не перекладывает на других ответственность понимает что полиция не вездесуща и за всем уследить не может))
И у нас общество может быть таким оно уже такое,только лицемернее немного
Главно как сдать хама на дороге который по обочине ездит это зашквар и стукачество
А как заборчик покосившийся в СМИ отправлять с тирадой о том что коммунальщики не следят это нормально,это гражданский долг он так исполняет)) выборочный гражданский долг какой-то)
С этого и надо начинать)
Стучать на ЖКХ что площадки детские поломаны это норм
Стучать на соседа буяна как-то не красиво
Так может надо начать наоборот с соседа?
И тогда и детские площадки ломать никто не будет?))) И сосед бунять перестанет а будет тихо ходить зная что за любую его шалость его сразу же сдадут соседи
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10309
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 13:05
#13
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Цитата:
God Father:
Я думал, но не ужели придется всю жизнь жить в этой атмосфере зековской!? потом когда перешел в 5 класс,

На этом моменте я невольно взоржал)))
Цитату эту надо в фонд золотых цитат отправить)
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
39
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 13:24
#14
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Цитата:
God Father:
может просто взять всех детей от двух лет и старше, увезти в американские семьи на воспитание, а потом в 18лет вернуть обратно, и мы получим здоровую нацию!?

На Байкал бы я хотела посмотреть. А ещё лучше взять с собой Байкал и уехать.
— Ага. И Алтай, и Камчатку, и Мурманск, и всё остальное с собой прихватить. И уехать со всем этим в какую-нибудь страну. Вот тогда жить можно.
— А здесь что останется?
— Как что? Менты!
Цитата из фильма Бумер

[Исправлено: Alehander, 01.10.2021 - 13:25]
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