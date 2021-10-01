Отправлено: - 13:03

serg kost:

Может у тебя и были соседи зеками или охранниками

Mr_negotive:

Наше общество в настоящем может не желает возвращаться к такой системе, хватило с избытком, и поэтому отчасти может такие "понятия" находят отклик и не в среде криминального мира.

Цитата:Ты настолько быстро бежишь не глядя коментировать мне в ответ что даже не замечаешь что я там кавычки поставил на определении про пол страны)))Повнимательнее будьЦитата:Чето в Германии и в гестапо стучали,и в штази и сейчас в полицию и что-то не рефлексируют)Знают что если не сдашь нарушителя он будет нарушать дальше,и немец не перекладывает на других ответственность понимает что полиция не вездесуща и за всем уследить не может))И у нас общество может быть таким оно уже такое,только лицемернее немногоГлавно как сдать хама на дороге который по обочине ездит это зашквар и стукачествоА как заборчик покосившийся в СМИ отправлять с тирадой о том что коммунальщики не следят это нормально,это гражданский долг он так исполняет)) выборочный гражданский долг какой-то)С этого и надо начинать)Стучать на ЖКХ что площадки детские поломаны это нормСтучать на соседа буяна как-то не красивоТак может надо начать наоборот с соседа?И тогда и детские площадки ломать никто не будет?))) И сосед бунять перестанет а будет тихо ходить зная что за любую его шалость его сразу же сдадут соседи