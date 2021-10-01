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Цитата:Австрийская фурнитура, на ящиках, выдвижных---Blum - австрийская фурнитура с пожизненной гарантией.Высокая цена, но она того стоит.По поводу пристенных панелей или фартуков - у каждого свои кусы. Кто-то ставит панели, кто-то выкладывает плитку, кто-то ставит стекло(мода прошла уж года три-четыре).Сейчас модные кухни с антресолями, в три этажа. Если бы не такие заморочки с фотографиями, накидал бы здесь кучу всего, что ставил в последние года два-три.Одна из последних кухонь - стоимостью около 400 тысяч, с каменной столешницей, фурнитурой Блюм, была как раз на 15 этаже, том самом.Стоимость зависит от используемой фурнитуры, фасадов(пластик,массив,шпон,плёнка по категориям,краска), столешницы (каменная или пластик, опять же по категориям) и жадности производителя. Жадность обычно начинается от 100% от себестоимости.