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Как пишет доцент Университета Лондон Метрополитен С. А. Стивенсон в исследовании о российских преступных группировках, это происходит из-за того, что власть отождествляется со шпаной. Значит, отождествлять себя с властью - это отождествлять с правильными реальными пацанами. Отсюда и эти восклицания: стукач, терпила.

Цитата:Не логичныЙ Бредовый выводЯвно дающий понять что англичанам долеко еще до понимания ментальности постсоветского человекаИ Автор зачем-то обращается к выводам англичан когда ответ лежит на поверхностиВ ситуации когда "пол страны сидело а пол страны охраняло" та часть отсидевшая очень не любит ту часть которые их охраняли (тоесть государство)Зек по факту оппозиционерИ когда в бытовом вопросе человек призывает на свою помощь государство (сдал пьяного товарища Котрый садится за руль,сдал нарушителя на дороге,указал на мусор во дворе соседа и.т.д)Он автоматически становится помощником государства что по зоновским понятиям зашкварНа Зоне все решается ворами и государство не должно вмешиваться в частную жизнь вора до того момента покаТебя не подрезали,или не поцарапали тебе машину или не избили)) в этих случая ты вправе бежать в полицию и плакаться) никто же не видит))Зек или околошпановский элемент это всегда лицемер))