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Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42495
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:01
Стоит только опубликовать видео, заметку или просьбу о том, чтобы обратили внимание на проблему нарушения ПДД, складирования мусора в неположенном месте или несогласованную работу коммунальных служб, ждите, что в скором времени в комментариях навешают эпитеты: стукач, терпила или даже крыса.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 670
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:01
Была же история в Германии как водитель садится в автомобиль выпившим, а родственники звонят в полицию чтобы его остановили. У нас пусть даже сосед пьяным сядет за руль, в полиции укажут кто сообщил на него или просто придя к вам показать / подписать бумагу, подставят. Да может вы предотвратите трагедию (наезд на пешехода, смертельную аварию), но станете врагом соседа. А потом среди соседей все будут знать об этом.
[Исправлено: arman_kst, 01.10.2021 - 10:03]
[Исправлено: arman_kst, 01.10.2021 - 10:03]
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:14
Цитата:
Не логичныЙ Бредовый вывод
Явно дающий понять что англичанам долеко еще до понимания ментальности постсоветского человека
И Автор зачем-то обращается к выводам англичан когда ответ лежит на поверхности
В ситуации когда "пол страны сидело а пол страны охраняло" та часть отсидевшая очень не любит ту часть которые их охраняли (тоесть государство)
Зек по факту оппозиционер
И когда в бытовом вопросе человек призывает на свою помощь государство (сдал пьяного товарища Котрый садится за руль,сдал нарушителя на дороге,указал на мусор во дворе соседа и.т.д)
Он автоматически становится помощником государства что по зоновским понятиям зашквар
На Зоне все решается ворами и государство не должно вмешиваться в частную жизнь вора до того момента пока
Тебя не подрезали,или не поцарапали тебе машину или не избили)) в этих случая ты вправе бежать в полицию и плакаться) никто же не видит))
Зек или околошпановский элемент это всегда лицемер))
Как пишет доцент Университета Лондон Метрополитен С. А. Стивенсон в исследовании о российских преступных группировках, это происходит из-за того, что власть отождествляется со шпаной. Значит, отождествлять себя с властью - это отождествлять с правильными реальными пацанами. Отсюда и эти восклицания: стукач, терпила.
Не логичныЙ Бредовый вывод
Явно дающий понять что англичанам долеко еще до понимания ментальности постсоветского человека
И Автор зачем-то обращается к выводам англичан когда ответ лежит на поверхности
В ситуации когда "пол страны сидело а пол страны охраняло" та часть отсидевшая очень не любит ту часть которые их охраняли (тоесть государство)
Зек по факту оппозиционер
И когда в бытовом вопросе человек призывает на свою помощь государство (сдал пьяного товарища Котрый садится за руль,сдал нарушителя на дороге,указал на мусор во дворе соседа и.т.д)
Он автоматически становится помощником государства что по зоновским понятиям зашквар
На Зоне все решается ворами и государство не должно вмешиваться в частную жизнь вора до того момента пока
Тебя не подрезали,или не поцарапали тебе машину или не избили)) в этих случая ты вправе бежать в полицию и плакаться) никто же не видит))
Зек или околошпановский элемент это всегда лицемер))
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:17
Цитата:
Потомучто во Франции шансон это шансон
А в России шансоном называют блатняк и зековскую песню
"Я куплю тебе дом" это шансон
"А для вас я никто как и вы для меня" это блатняк
Отдельное внимание заслуживает так называемый «русский шансон», звучащий буквально с каждого «утюга», в такси, автобусах, супермаркетах и так далее. Почему, когда мы говорим о французском шансоне, нам представляется Париж, аккордеон и Эйфелева башня, а когда упоминаем русский шансон – то Магадан и Воркута?
Потомучто во Франции шансон это шансон
А в России шансоном называют блатняк и зековскую песню
"Я куплю тебе дом" это шансон
"А для вас я никто как и вы для меня" это блатняк
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 778
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:38
Не помню, чтобы кто- то осуждал жалобы на действия- бездействия властей и оскорблял комментариями. Защитника одного помню, он завсегда тут.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 778
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:39
А что язык извращают, как могут, в этом с автором согласен
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 249
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:44
Цитата:
Может у тебя и были соседи зеками или охранниками. Но не всем же так "повезло".
У меня в доме на 8 квартир жил один мент и один сидевший.
Из нашей дворовой компании примерно в 20 человек сидел один. У него из кабины грузовика на ходу вывалилась пьяная пассажирка. Осталась живая, водителю дали три года.
Мы часто даже на ночь дверь не закрывали. И никогда не спрашивали, кто к нам звонит, открывали сразу. И это первый двор от вокзала!
abaika95:
В ситуации когда "пол страны сидело а пол страны охраняло"
В ситуации когда "пол страны сидело а пол страны охраняло"
Может у тебя и были соседи зеками или охранниками. Но не всем же так "повезло".
У меня в доме на 8 квартир жил один мент и один сидевший.
Из нашей дворовой компании примерно в 20 человек сидел один. У него из кабины грузовика на ходу вывалилась пьяная пассажирка. Осталась живая, водителю дали три года.
Мы часто даже на ночь дверь не закрывали. И никогда не спрашивали, кто к нам звонит, открывали сразу. И это первый двор от вокзала!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12477
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:50
Ну в этой теме обязательно должен отметиться противник активной гражданской позиции, 112-ый ))
Он точно сможет на пальцах разложить, почему нельзя "стучать" на человека с мешком чужих отрубей
Он точно сможет на пальцах разложить, почему нельзя "стучать" на человека с мешком чужих отрубей
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14408
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 11:28
Цитата:
Потому что эти комментаторы сами себе дают право на нарушение "если очень нужно".
Цитата:
Недавно на странице НГ в инстаграм было опубликовано видео с автомобилями, переезжающими жд переезд на красный свет. И там эти "блатняки" налетели и их было, на мой взгляд, больше половины. Думаю и статья нааеяна тем видео с комментариями.
почему обычные комментаторы в соцсетях выступают против людей, озвучивающих эпизоды нарушения закона, фактически оправдывая тех, кто этот закон нарушает
Потому что эти комментаторы сами себе дают право на нарушение "если очень нужно".
Цитата:
Дантист:
Не помню, чтобы кто- то осуждал жалобы на действия- бездействия властей и оскорблял комментариями.
Не помню, чтобы кто- то осуждал жалобы на действия- бездействия властей и оскорблял комментариями.
Недавно на странице НГ в инстаграм было опубликовано видео с автомобилями, переезжающими жд переезд на красный свет. И там эти "блатняки" налетели и их было, на мой взгляд, больше половины. Думаю и статья нааеяна тем видео с комментариями.
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