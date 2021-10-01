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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 660 из 660«1...658659660
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3781
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 02:48
#9886
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Цитата:
111:
все же фартук из кафеля это неумирающая классика
____Ну не знаю .У нас тут в квартирах мы ставили специальные фартуки. 0,6*3 метра. Очень практично ,без швов. Есть из стекла. Уже 3D появились ,светятся. В Гугле посмотри. Мы сейчас в доме будем фартук ставить.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 03:21
#9887
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Цитата:
Гога:

_____Кухню то на 15 ом собирали
---
И что?! Я и в цокольных этажах мебель собирал. И да - от своих слов не отказываюсь: линолеум линолеумом. С задранной ценой и сомнительным отличием. Качество чуть получше, жёсткость чуть выше.Будем дискутировать?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 03:37
#9888
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Цитата:
111:

Австрийская фурнитура, на ящиках, выдвижных
---
Blum - австрийская фурнитура с пожизненной гарантией.Высокая цена, но она того стоит.По поводу пристенных панелей или фартуков - у каждого свои кусы. Кто-то ставит панели, кто-то выкладывает плитку, кто-то ставит стекло(мода прошла уж года три-четыре).Сейчас модные кухни с антресолями, в три этажа. Если бы не такие заморочки с фотографиями, накидал бы здесь кучу всего, что ставил в последние года два-три.Одна из последних кухонь - стоимостью около 400 тысяч, с каменной столешницей, фурнитурой Блюм, была как раз на 15 этаже, том самом.Стоимость зависит от используемой фурнитуры, фасадов(пластик,массив,шпон,плёнка по категориям,краска), столешницы (каменная или пластик, опять же по категориям) и жадности производителя. Жадность обычно начинается от 100% от себестоимости.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13462
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 08:51
#9889
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Цитата:
Гога:
Как впечатление?? Только по счету следил. 1-0,1-1,1-2, 2--2. И пенальти. Итого: 4-3. Жаль


обидно, по пенальти.
теперь за 3 место с Бразилией.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13462
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 10:10
#9890
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Цитата:
ACROS:
ЭКСПО-2017; Саммит ОБСЕ; Азида; Универсиада;


на очереди новый мегапроект -
новый город в Алматинской области – G4 City.
Мегаполис будет располагаться вдоль трассы "Алматы-Капшагай"
и состоять из четырех районов:
Gate District – деловой и финансовый центр,
Golden District – образовательный и медицинский хаб,
Growing District – промышленный и логистический хаб,
Green District – туризм и развлечения.
Планируется строительство международного аэропорта и
открытие прямого авиасообщения с Сингапуром.
К 2050 году на территории мегаполиса будет
проживать 2,2 млн человек Читайте больше.
Город Тобыл нервно курит в сторонке.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 10:22
#9891
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Цитата:
ACROS:
Мы из разных лиг: - я из высшей

Из высшей лиги КВН?
Бывает
Только остальные тут уже на ТНТ ушли))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 10:26
#9892
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Важная новость на ленте ру
Реальный Заголовок
"Путин руками показал казахстанскому президенту размер российского тигра"
Без комментариев....
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 10:34
#9893
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Диалог был такой
Речь шла о восстановлении популяции туранского тигра в Казахстане

Путин-как же можно восстановить? Нет же уже этих тигров
Токаев-привезем, тигр то везде одинаковый,что в Индии что России
Путин-нееее в России самый большой тигр (показывает руками)
Занавес..

Фрейд бы оценил))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12477
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 11:01
#9894
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Цитата:
abaika95:
Путин-нееее в России самый большой тигр (показывает руками) Занавес..

И что тут не нормального? Рыбаки так лучшим уловом хвастаются. Большая часть людей при разговоре по телефону руками машут, особенно когда обьясняют где что-то находится, и как туда добраться. И что теперь, всех в психушку, кто что-то руками показывает? :-x
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
249
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 11:10
#9895
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А кому-то это смешно. Диагноз...
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