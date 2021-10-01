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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3781
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 02:48
Цитата:
111:____Ну не знаю .У нас тут в квартирах мы ставили специальные фартуки. 0,6*3 метра. Очень практично ,без швов. Есть из стекла. Уже 3D появились ,светятся. В Гугле посмотри. Мы сейчас в доме будем фартук ставить.
все же фартук из кафеля это неумирающая классика
все же фартук из кафеля это неумирающая классика
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 03:21
Цитата:
_____Кухню то на 15 ом собирали
---
И что?! Я и в цокольных этажах мебель собирал. И да - от своих слов не отказываюсь: линолеум линолеумом. С задранной ценой и сомнительным отличием. Качество чуть получше, жёсткость чуть выше.Будем дискутировать?
Гога:
_____Кухню то на 15 ом собирали
---
И что?! Я и в цокольных этажах мебель собирал. И да - от своих слов не отказываюсь: линолеум линолеумом. С задранной ценой и сомнительным отличием. Качество чуть получше, жёсткость чуть выше.Будем дискутировать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 03:37
Цитата:
Австрийская фурнитура, на ящиках, выдвижных
---
Blum - австрийская фурнитура с пожизненной гарантией.Высокая цена, но она того стоит.По поводу пристенных панелей или фартуков - у каждого свои кусы. Кто-то ставит панели, кто-то выкладывает плитку, кто-то ставит стекло(мода прошла уж года три-четыре).Сейчас модные кухни с антресолями, в три этажа. Если бы не такие заморочки с фотографиями, накидал бы здесь кучу всего, что ставил в последние года два-три.Одна из последних кухонь - стоимостью около 400 тысяч, с каменной столешницей, фурнитурой Блюм, была как раз на 15 этаже, том самом.Стоимость зависит от используемой фурнитуры, фасадов(пластик,массив,шпон,плёнка по категориям,краска), столешницы (каменная или пластик, опять же по категориям) и жадности производителя. Жадность обычно начинается от 100% от себестоимости.
111:
Австрийская фурнитура, на ящиках, выдвижных
---
Blum - австрийская фурнитура с пожизненной гарантией.Высокая цена, но она того стоит.По поводу пристенных панелей или фартуков - у каждого свои кусы. Кто-то ставит панели, кто-то выкладывает плитку, кто-то ставит стекло(мода прошла уж года три-четыре).Сейчас модные кухни с антресолями, в три этажа. Если бы не такие заморочки с фотографиями, накидал бы здесь кучу всего, что ставил в последние года два-три.Одна из последних кухонь - стоимостью около 400 тысяч, с каменной столешницей, фурнитурой Блюм, была как раз на 15 этаже, том самом.Стоимость зависит от используемой фурнитуры, фасадов(пластик,массив,шпон,плёнка по категориям,краска), столешницы (каменная или пластик, опять же по категориям) и жадности производителя. Жадность обычно начинается от 100% от себестоимости.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13462
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 08:51
Цитата:
обидно, по пенальти.
теперь за 3 место с Бразилией.
Гога:
Как впечатление?? Только по счету следил. 1-0,1-1,1-2, 2--2. И пенальти. Итого: 4-3. Жаль
Как впечатление?? Только по счету следил. 1-0,1-1,1-2, 2--2. И пенальти. Итого: 4-3. Жаль
обидно, по пенальти.
теперь за 3 место с Бразилией.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13462
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 10:10
Цитата:
на очереди новый мегапроект -
новый город в Алматинской области – G4 City.
Мегаполис будет располагаться вдоль трассы "Алматы-Капшагай"
и состоять из четырех районов:
Gate District – деловой и финансовый центр,
Golden District – образовательный и медицинский хаб,
Growing District – промышленный и логистический хаб,
Green District – туризм и развлечения.
Планируется строительство международного аэропорта и
открытие прямого авиасообщения с Сингапуром.
К 2050 году на территории мегаполиса будет
проживать 2,2 млн человек Читайте больше.
Город Тобыл нервно курит в сторонке.
ACROS:
ЭКСПО-2017; Саммит ОБСЕ; Азида; Универсиада;
ЭКСПО-2017; Саммит ОБСЕ; Азида; Универсиада;
на очереди новый мегапроект -
новый город в Алматинской области – G4 City.
Мегаполис будет располагаться вдоль трассы "Алматы-Капшагай"
и состоять из четырех районов:
Gate District – деловой и финансовый центр,
Golden District – образовательный и медицинский хаб,
Growing District – промышленный и логистический хаб,
Green District – туризм и развлечения.
Планируется строительство международного аэропорта и
открытие прямого авиасообщения с Сингапуром.
К 2050 году на территории мегаполиса будет
проживать 2,2 млн человек Читайте больше.
Город Тобыл нервно курит в сторонке.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 10:22
Цитата:
Из высшей лиги КВН?
Бывает
Только остальные тут уже на ТНТ ушли))
ACROS:
Мы из разных лиг: - я из высшей
Мы из разных лиг: - я из высшей
Из высшей лиги КВН?
Бывает
Только остальные тут уже на ТНТ ушли))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 10:26
Важная новость на ленте ру
Реальный Заголовок
"Путин руками показал казахстанскому президенту размер российского тигра"
Без комментариев....
Реальный Заголовок
"Путин руками показал казахстанскому президенту размер российского тигра"
Без комментариев....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 10:34
Диалог был такой
Речь шла о восстановлении популяции туранского тигра в Казахстане
Путин-как же можно восстановить? Нет же уже этих тигров
Токаев-привезем, тигр то везде одинаковый,что в Индии что России
Путин-нееее в России самый большой тигр (показывает руками)
Занавес..
Фрейд бы оценил))
Речь шла о восстановлении популяции туранского тигра в Казахстане
Путин-как же можно восстановить? Нет же уже этих тигров
Токаев-привезем, тигр то везде одинаковый,что в Индии что России
Путин-нееее в России самый большой тигр (показывает руками)
Занавес..
Фрейд бы оценил))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12477
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 11:01
Цитата:
И что тут не нормального? Рыбаки так лучшим уловом хвастаются. Большая часть людей при разговоре по телефону руками машут, особенно когда обьясняют где что-то находится, и как туда добраться. И что теперь, всех в психушку, кто что-то руками показывает?
abaika95:
Путин-нееее в России самый большой тигр (показывает руками) Занавес..
Путин-нееее в России самый большой тигр (показывает руками) Занавес..
И что тут не нормального? Рыбаки так лучшим уловом хвастаются. Большая часть людей при разговоре по телефону руками машут, особенно когда обьясняют где что-то находится, и как туда добраться. И что теперь, всех в психушку, кто что-то руками показывает?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 249
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 11:10
А кому-то это смешно. Диагноз...
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