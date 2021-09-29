Отправлено: - 15:08

ACROS:

Я, про что и говорю: года через два-три, снова очередной Абзулинов (

Цитата:По вашей логике надо ничего не ремонтировать, не заменять, не обновлять?Ой а вдруг украдут?) Ой а вдруг это не на стадион? Ой а вдруг прокуратуре лишний работы прибавится?)