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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:37
Цитата:
Самара, так что про ламинат?? Новые технологии до 15ого этажа не дошли ?
Уже не ваш земляк:
Самара, так что про ламинат?? Новые технологии до 15ого этажа не дошли ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:37
Цитата:
Может ппо Кварцвинил поговорим?? Фото смотрели?
---
Смотрел. Тот же ламинат.Я вот в квартире ламинат положил, дёшево и сердито. С хозяином квартиры договорился сделать небольшой ремонт в счёт квартплаты. Ибо было вообще ужас. А ещё сделал кухню новую, вместо древней ульяновской развалюхи.Осталось только технику купить и мойку.
Гога:
Может ппо Кварцвинил поговорим?? Фото смотрели?
---
Смотрел. Тот же ламинат.Я вот в квартире ламинат положил, дёшево и сердито. С хозяином квартиры договорился сделать небольшой ремонт в счёт квартплаты. Ибо было вообще ужас. А ещё сделал кухню новую, вместо древней ульяновской развалюхи.Осталось только технику купить и мойку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:38
Загурский, я с ним учился в школе, просто он в морфлот попал на три года, потом после армии наверно пришел в 91м, может в 92м.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:40
Цитата:
Новые технологии до 15ого этажа не дошли ?
---
Не знаю, я на 9-ом живу.
Гога:
Новые технологии до 15ого этажа не дошли ?
---
Не знаю, я на 9-ом живу.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:40
Меня тогда не взяли, туберкулез, так и отучился три года, без экзаменов туда взяли, потому что отличником в школе был.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:42
Цитата:
____Но вы же упорно меня убеждали ,что это тот же линолеум , только плитками. И который клеиться.
Уже не ваш земляк:
Тот же ламинат
Тот же ламинат
____Но вы же упорно меня убеждали ,что это тот же линолеум , только плитками. И который клеиться.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:44
Потом, там лет 10 учился взрослый, со мной все в шашки играл, он болел сильно, забыл как его,в нашей группе тоже был, потом погнал и его опять в психушку, не знаю, к вам он попал или нет после нее..
В шашки то я там первый был..
Но он играл тоже сильно, молодец.
В шашки то я там первый был..
Но он играл тоже сильно, молодец.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:45
Цитата:
_____Кухню то на 15 ом собирали
Уже не ваш земляк:
на 9-ом живу
на 9-ом живу
_____Кухню то на 15 ом собирали
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:49
Цитата:
И еще, я сказал алексу, если не хочешь вспоминать, давай опустим эту тему.
Зачем ты начал ее мусолить?
maxsaf:
влезать в эти
влезать в эти
И еще, я сказал алексу, если не хочешь вспоминать, давай опустим эту тему.
Зачем ты начал ее мусолить?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:51
Цитата:
Австрийская фурнитура, на ящиках, выдвижных, твое мнение
То есть практичео ли для такой цены, или все же места маловато за счет более толстого дна.
Вроде австрийская
[Исправлено: 111, 01.10.2021 - 01:52]
Гога:
_____Кухню
_____Кухню
Австрийская фурнитура, на ящиках, выдвижных, твое мнение
То есть практичео ли для такой цены, или все же места маловато за счет более толстого дна.
Вроде австрийская
[Исправлено: 111, 01.10.2021 - 01:52]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:59
Цитата:
Еще если стены прослабленные, ставите ли ящики верхние на кафель, если он выложен ровно по уровню.
Или все таки кафель на доверии идет лесом?
Гога:
_____Кухню
_____Кухню
Еще если стены прослабленные, ставите ли ящики верхние на кафель, если он выложен ровно по уровню.
Или все таки кафель на доверии идет лесом?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 02:02
И как там стекло в России, оно ушло или нет, или все же фартук из кафеля это неумирающая классика?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 02:05
Еще не пойму, практичны ли выталкивающиеся из столешни розетки, или все таки они много места занимают и лучше в кафеле потратиться на работу для них
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8089
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 02:15
Цитата:
Как по мне то в кафеле как то получше будет смотреться.
В столешне удобно если в кафеле сразу не сделал.
111:
Еще не пойму, практичны ли выталкивающиеся из столешни розетки, или все таки они много места занимают и лучше в кафеле потратиться на работу для них
Еще не пойму, практичны ли выталкивающиеся из столешни розетки, или все таки они много места занимают и лучше в кафеле потратиться на работу для них
Как по мне то в кафеле как то получше будет смотреться.
В столешне удобно если в кафеле сразу не сделал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 02:35
Цитата:
---- Про кухню это не ко мне.Это у нему- Уже не ваш земляк .Он кухню на 15ом этаже собирал. И не знал , что такое Кварцвинил .
111:
---- Про кухню это не ко мне.Это у нему- Уже не ваш земляк .Он кухню на 15ом этаже собирал. И не знал , что такое Кварцвинил .
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