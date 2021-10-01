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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 659 из 660«1...657658659660»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3781
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:37
#9871
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Самара, так что про ламинат?? Новые технологии до 15ого этажа не дошли ?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:37
#9872
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Цитата:
Гога:

Может ппо Кварцвинил поговорим?? Фото смотрели?
---
Смотрел. Тот же ламинат.Я вот в квартире ламинат положил, дёшево и сердито. С хозяином квартиры договорился сделать небольшой ремонт в счёт квартплаты. Ибо было вообще ужас. А ещё сделал кухню новую, вместо древней ульяновской развалюхи.Осталось только технику купить и мойку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:38
#9873
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Загурский, я с ним учился в школе, просто он в морфлот попал на три года, потом после армии наверно пришел в 91м, может в 92м.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:40
#9874
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Цитата:
Гога:

Новые технологии до 15ого этажа не дошли ?
---
Не знаю, я на 9-ом живу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:40
#9875
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Меня тогда не взяли, туберкулез, так и отучился три года, без экзаменов туда взяли, потому что отличником в школе был.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3781
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:42
#9876
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Тот же ламинат

____Но вы же упорно меня убеждали ,что это тот же линолеум , только плитками. И который клеиться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:44
#9877
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Потом, там лет 10 учился взрослый, со мной все в шашки играл, он болел сильно, забыл как его,в нашей группе тоже был, потом погнал и его опять в психушку, не знаю, к вам он попал или нет после нее..
В шашки то я там первый был..
Но он играл тоже сильно, молодец.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3781
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:45
#9878
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
на 9-ом живу

_____Кухню то на 15 ом собирали
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:49
#9879
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Цитата:
maxsaf:
влезать в эти

И еще, я сказал алексу, если не хочешь вспоминать, давай опустим эту тему.
Зачем ты начал ее мусолить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:51
#9880
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Цитата:
Гога:
_____Кухню

Австрийская фурнитура, на ящиках, выдвижных, твое мнение
То есть практичео ли для такой цены, или все же места маловато за счет более толстого дна.
Вроде австрийская

[Исправлено: 111, 01.10.2021 - 01:52]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 01:59
#9881
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Цитата:
Гога:
_____Кухню

Еще если стены прослабленные, ставите ли ящики верхние на кафель, если он выложен ровно по уровню.
Или все таки кафель на доверии идет лесом?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 02:02
#9882
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И как там стекло в России, оно ушло или нет, или все же фартук из кафеля это неумирающая классика?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 02:05
#9883
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Еще не пойму, практичны ли выталкивающиеся из столешни розетки, или все таки они много места занимают и лучше в кафеле потратиться на работу для них
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8089
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 02:15
#9884
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Цитата:
111:
Еще не пойму, практичны ли выталкивающиеся из столешни розетки, или все таки они много места занимают и лучше в кафеле потратиться на работу для них

Как по мне то в кафеле как то получше будет смотреться.
В столешне удобно если в кафеле сразу не сделал.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3781
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.10.21 - 02:35
#9885
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Цитата:
111:

---- Про кухню это не ко мне.Это у нему- Уже не ваш земляк .Он кухню на 15ом этаже собирал. И не знал , что такое Кварцвинил .
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