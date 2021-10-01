Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 01:44

Потом, там лет 10 учился взрослый, со мной все в шашки играл, он болел сильно, забыл как его,в нашей группе тоже был, потом погнал и его опять в психушку, не знаю, к вам он попал или нет после нее..

В шашки то я там первый был..

Но он играл тоже сильно, молодец.