Отправлено: - 01:42

111:

Как то я мешочками один раз набрал 62 кило..

Цитата:Я и больше набирал,только давно это было,сейчас уже неинтересно,что бы что то заработать надо 1-2тонны брать,мешочками столько не вынесешь,а мешками никто не даст.