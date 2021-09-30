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≡ Памяти Ольги Германовны Колоколовой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42494
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 14:18
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29 сентября 2021 года в возрасте 60 лет скончалась Ольга Колоколова - главный редактор «Нашей Газеты» в 2003-м и 2005-2020 годах. Попрощаться с ней можно будет завтра, 1 октября, в 13.00, в Константино-Еленинском соборе Костаная.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1516
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 15:02
#15
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Цитата:
Оставлю фотографию яркой


У меня на рабочем столе тоже это фото. Ушла в свой сентябрь, как на календаре.
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ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1307
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 15:26
#16
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Светлая память. Земля Вам пухом, Ольга Германовна.
Наверное с возрастом становлюсь сентиментальным. В памяти всплывают воспоминания встречи с вами в редакции НГ среди ваших коллег.
Цитата:
yudjin:
Оставлю фотографию яркой. Такой, какая была Ольга Германовна: яркой, умной, профессиональной, трудолюбивой, живой и непосредственной...

Присоединяюсь к вами написанному!

Соболезную родным и близким.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3993
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 17:20
#17
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Соболезнования родным и близким.
Утрата для города и горожан.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2559
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 17:21
#18
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Самые искренние соболезнования семье и близким...
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
228
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 17:43
#19
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Большая утрата.
Соболезнования родным и близким...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2629
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 18:39
#20
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Печальная новость!Как гром среди ясного неба!
Соболезную боли родных и близких!
Вечная память!
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p
§ pensioner
(Полноправные пользователи)
Откуда:
челябинск
Регистрация:
13.01.13
Сообщений:
93
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 19:41
#21
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Очень жаль. Вечная память.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7821
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 19:49
#22
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Мои солезнования родным и близким. Невосполнимая потеря.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4662
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 20:03
#23
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Царствие небесное!!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2039
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 20:13
#24
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Соболезнование всем родным и близким.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7790
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 22:11
#25
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Пара снимков молодой журналистки Ольги Германовны




[Исправлено: yudjin, 30.09.2021 - 22:13]
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Кушмурунец23
* Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
510
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 23:04
#26
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https://kushmurun.com/kazakhstan/616-ne-stalo-olgi-germanovnoj-kolokolovoj-gllavnogo-redaktora-nasha-gazeta
У меня тоже на рабочем столе этот календарь и Оля на фотографии... ушла в свой сентябрь. Спасибо за все Ольга Германовна.Очень жаль. Соболезнования родным и близким!

[Исправлено: Кушмурунец23, 30.09.2021 - 23:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3021
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 23:08
#27
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Цитата:
Кушмурунец23:
У меня тоже

А че стер, хорошая статья, я ее днем видел..
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Кушмурунец23
* Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
510
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 23:14
#28
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Цитата:
111:
А че стер, хорошая статья, я ее днем видел..

Да, я не пойму хотел фото со своего сайта а что то только ссылка.
Как то неудобно пересылать с НГ ...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3021
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 23:28
#29
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Цитата:
Кушмурунец23:
Да, я не пойму хотел фото со своего сайта а что то только ссылка.

Ну там хорошо написано, я ее даже вставить сюда хотел, статью, просто думаю сам объявишься, может было бы неправильно..
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