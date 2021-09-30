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Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42494
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 14:18
29 сентября 2021 года в возрасте 60 лет скончалась Ольга Колоколова - главный редактор «Нашей Газеты» в 2003-м и 2005-2020 годах. Попрощаться с ней можно будет завтра, 1 октября, в 13.00, в Константино-Еленинском соборе Костаная.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1516
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 15:02
Цитата:
У меня на рабочем столе тоже это фото. Ушла в свой сентябрь, как на календаре.
Оставлю фотографию яркой
У меня на рабочем столе тоже это фото. Ушла в свой сентябрь, как на календаре.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Подмосковье
- Регистрация:
- 25.05.09
- Сообщений:
- 1307
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 15:26
Светлая память. Земля Вам пухом, Ольга Германовна.
Наверное с возрастом становлюсь сентиментальным. В памяти всплывают воспоминания встречи с вами в редакции НГ среди ваших коллег.
Цитата:
Присоединяюсь к вами написанному!
Соболезную родным и близким.
Наверное с возрастом становлюсь сентиментальным. В памяти всплывают воспоминания встречи с вами в редакции НГ среди ваших коллег.
Цитата:
yudjin:
Оставлю фотографию яркой. Такой, какая была Ольга Германовна: яркой, умной, профессиональной, трудолюбивой, живой и непосредственной...
Оставлю фотографию яркой. Такой, какая была Ольга Германовна: яркой, умной, профессиональной, трудолюбивой, живой и непосредственной...
Присоединяюсь к вами написанному!
Соболезную родным и близким.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3993
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 17:20
Соболезнования родным и близким.
Утрата для города и горожан.
Утрата для города и горожан.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2559
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 17:21
Самые искренние соболезнования семье и близким...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 228
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 17:43
Большая утрата.
Соболезнования родным и близким...
Соболезнования родным и близким...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2629
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 18:39
Печальная новость!Как гром среди ясного неба!
Соболезную боли родных и близких!
Вечная память!
Соболезную боли родных и близких!
Вечная память!
p
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- челябинск
- Регистрация:
- 13.01.13
- Сообщений:
- 93
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 19:41
Очень жаль. Вечная память.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7821
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 19:49
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4662
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 20:03
Царствие небесное!!!!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2039
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 20:13
Соболезнование всем родным и близким.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7790
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 22:11
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 23:04
https://kushmurun.com/kazakhstan/616-ne-stalo-olgi-germanovnoj-kolokolovoj-gllavnogo-redaktora-nasha-gazeta
У меня тоже на рабочем столе этот календарь и Оля на фотографии... ушла в свой сентябрь. Спасибо за все Ольга Германовна.Очень жаль. Соболезнования родным и близким!
[Исправлено: Кушмурунец23, 30.09.2021 - 23:15]
У меня тоже на рабочем столе этот календарь и Оля на фотографии... ушла в свой сентябрь. Спасибо за все Ольга Германовна.Очень жаль. Соболезнования родным и близким!
[Исправлено: Кушмурунец23, 30.09.2021 - 23:15]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3021
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 23:08
Цитата:
А че стер, хорошая статья, я ее днем видел..
Кушмурунец23:
У меня тоже
У меня тоже
А че стер, хорошая статья, я ее днем видел..
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 23:14
Цитата:
Да, я не пойму хотел фото со своего сайта а что то только ссылка.
Как то неудобно пересылать с НГ ...
111:
А че стер, хорошая статья, я ее днем видел..
А че стер, хорошая статья, я ее днем видел..
Да, я не пойму хотел фото со своего сайта а что то только ссылка.
Как то неудобно пересылать с НГ ...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3021
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 23:28
Цитата:
Ну там хорошо написано, я ее даже вставить сюда хотел, статью, просто думаю сам объявишься, может было бы неправильно..
Кушмурунец23:
Да, я не пойму хотел фото со своего сайта а что то только ссылка.
Да, я не пойму хотел фото со своего сайта а что то только ссылка.
Ну там хорошо написано, я ее даже вставить сюда хотел, статью, просто думаю сам объявишься, может было бы неправильно..
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