Отправлено: - 23:28

Кушмурунец23:

Да, я не пойму хотел фото со своего сайта а что то только ссылка.

Цитата:Ну там хорошо написано, я ее даже вставить сюда хотел, статью, просто думаю сам объявишься, может было бы неправильно..