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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 406 из 406«1...404405406
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22832
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.21 - 13:55
#6076
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А кто написал сказки о Назарбаеве Н.А.?

И кто из вас, их - читал?... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22832
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.21 - 14:17
#6077
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Алекс, привет. Рад тебя, видеть... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.21 - 14:23
#6078
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Цитата:
drakon:
Алекс, привет. Рад тебя, видеть...


привет.
смотрю ты тут без меня справляешься запросто
с нациком и русофобом ,одной левой практически.
у него аж шерсть на загривке дыбом стоит.
брыкается от досады,как обычно
в роли боксерской груши ...колотят кто хочет..
что поделать,такая работа у него.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22832
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.21 - 12:59
#6079
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Вчера, купил "сладкую картошку".На русском "Батат" - вроде

называется. Возможно сегодня, сварб на обед... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22832
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.21 - 17:22
#6080
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Недолго музыка - играла.
Недолго фраер - танцевал... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.21 - 18:47
#6081
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Цитата:
drakon:
Недолго музыка - играла. Недолго фраер - танцевал...


да, такова реальность.
добро побеждает зло.
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