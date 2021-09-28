Отправлено: - 14:23

drakon:

Алекс, привет. Рад тебя, видеть...

Цитата:привет.смотрю ты тут без меня справляешься запростос нациком и русофобом ,одной левой практически.у него аж шерсть на загривке дыбом стоит.брыкается от досады,как обычнов роли боксерской груши ...колотят кто хочет..что поделать,такая работа у него.