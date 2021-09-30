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«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 42492
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 11:12
Совещание по проблемам в сфере расчета предельных цен на социально значимые товары прошло 29 сентября. По мнению выступивших на нем представителей супермаркетов, государство включает административный ресурс и фактически решает проблемы малообеспеченных слоев населения за их счет.
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(Полноправные пользователи)
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- 12465
Re: «Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители...
Отправлено: 30.09.21 - 12:25
Цитата:
Наверное весь день туда сюда бегают, чтобы хотя бы пол-тонны купить
alex_60:
в Р до сих пор на кассе висит- социально значимые товары- картофель,морковь...и тд- не более 2 кг в одни руки
в Р до сих пор на кассе висит- социально значимые товары- картофель,морковь...и тд- не более 2 кг в одни руки
Наверное весь день туда сюда бегают, чтобы хотя бы пол-тонны купить
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2949
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 12:52
Ну например Смайл, картофель 107 тенге вроде.
Бери не хочу..
Исполняют предписание?
Да.
Но я например беру отборный, кстати его с этого картофеля думаю и отбирают..
Беру по 255..
Честно?
Ну как бэ да..
Никто же меня по 255 не заставляет брать..
Бери не хочу..
Исполняют предписание?
Да.
Но я например беру отборный, кстати его с этого картофеля думаю и отбирают..
Беру по 255..
Честно?
Ну как бэ да..
Никто же меня по 255 не заставляет брать..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2949
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 12:53
То же самое Астыкжан..
Гнилая по 100 с чем то, а которую они выбирают с нее, по 200 с чем то..
Гнилая по 100 с чем то, а которую они выбирают с нее, по 200 с чем то..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 237
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 13:30
Всем давно ясно, что продукты будут и дальше дорожать. И чем дольше сдерживать цены, тем сильнее будет скачок цен.
Как власти будут решать эту проблему, уже не наше дело. Может, в СПК Тобол наладят сохранность продукции, может введут социальные карты для уязвимых слоев населения, а может закупят товар за рубежом.
Но если уже сейчас дорожают топливо и техника, а из-за дороговизны газа закрываются заводы удобрений, то проблема уже выглядит системной и долговременной.
На ближайший год у простых людей есть смысл сократить лишние траты до минимума, а на перспективу в десяток лет уже сейчас озаботиться погребом и дачей.
[Исправлено: serg kost, 30.09.2021 - 13:31]
Как власти будут решать эту проблему, уже не наше дело. Может, в СПК Тобол наладят сохранность продукции, может введут социальные карты для уязвимых слоев населения, а может закупят товар за рубежом.
Но если уже сейчас дорожают топливо и техника, а из-за дороговизны газа закрываются заводы удобрений, то проблема уже выглядит системной и долговременной.
На ближайший год у простых людей есть смысл сократить лишние траты до минимума, а на перспективу в десяток лет уже сейчас озаботиться погребом и дачей.
[Исправлено: serg kost, 30.09.2021 - 13:31]
Re: «Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители...
Отправлено: 30.09.21 - 14:02
Цитата:
abaika95:___Ценообразование в Японии Хотя в Японии в целом проводится курс на невмешательство государства в процесс ценообразования и действует обычный механизм формирования цен в зависимости от спроса и предложения, государство не отказывается полностью от воздействия на цены. В Японии действует Антимонопольный закон (1947), запрещающий заключение соглашений о контроле над ценами между фирмами-производителями и сбытовыми компаниями. Особое внимание в Японии уделяется ценообразованию на продукты сельскохозяйственного производства. Так, в Японии действуют законы о регулировании рынка продовольственных товаров, о стабилизации цен на продукты животноводства. Без вмешательства государства в ценообразование разорилась бы большая часть фермерских хозяйств, затраты которых значительно выше, чем во многих развитых странах. С применением административных методов регулируется примерно 20% потребительских цен, в том числе цены на рис, пшеницу, мясные и молочные продукты. Кроме того, таким же методам воздействия подвержены тарифы на электроэнергию, газ, железнодорожные тарифы, цены на воду, а также на образование и медицинское обслуживание. Для установления или изменения тарифов, например на электроэнергию, требуется санкция министра.
(народу просто не объясняли в школе что рыночная экономика не плановая и в рыночную экономику просто нельзя лезть административной лапой) Но нет
(народу просто не объясняли в школе что рыночная экономика не плановая и в рыночную экономику просто нельзя лезть административной лапой) Но нет
Re: «Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители...
Отправлено: 30.09.21 - 14:13
Цитата:
____В зарубежных странах с развитой рыночной и смешанной экономикой сфера регулируемого и контролируемого государством ценообразования составляет от 10 до 40% общего объема выпускаемой продукции. Так, удельный вес контролируемых и регулируемых государством цен в Германии – до 40%.
abaika95:
____В зарубежных странах с развитой рыночной и смешанной экономикой сфера регулируемого и контролируемого государством ценообразования составляет от 10 до 40% общего объема выпускаемой продукции. Так, удельный вес контролируемых и регулируемых государством цен в Германии – до 40%.
Re: «Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители...
Отправлено: 30.09.21 - 14:19
Цитата:
,__В Канаде нет единой системы регулирования цен, но ценовую политику в той или иной мере проводят министерства, ведомства и организации. Удельный вес цен, регулируемых государством, составляет 10%
abaika95:
,__В Канаде нет единой системы регулирования цен, но ценовую политику в той или иной мере проводят министерства, ведомства и организации. Удельный вес цен, регулируемых государством, составляет 10%
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 15:40
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Делаем вывод
Настоящая рыночная экономика точнее приближенная к ней только в Канаде
В Германии и Японии государственная монополия на АДМ ресурс чего не должно быть при нормальной рыночной экономике
Если в Японии сельское хозяйство не прибыльное и несет убытки то им по закону рынка и ненадо заниматься,можно закупать рис в Китае это будет дешевле
Но нет,это стратегически важный продукт для японцев поэтому бюджет тянет эту нишу за счёт населения страны
Гога:
Так, в Японии действуют законы о регулировании рынка продовольственных товаров, о стабилизации цен на продукты животноводства. Без вмешательства государства в ценообразование разорилась бы большая часть фермерских хозяйств, затраты которых значительно выше, чем во многих развитых странах. С применением административных методов регулируется примерно 20% потребительских цен
Так, в Японии действуют законы о регулировании рынка продовольственных товаров, о стабилизации цен на продукты животноводства. Без вмешательства государства в ценообразование разорилась бы большая часть фермерских хозяйств, затраты которых значительно выше, чем во многих развитых странах. С применением административных методов регулируется примерно 20% потребительских цен
Цитата:
Гога:
Так, удельный вес контролируемых и регулируемых государством цен в Германии – до 40%.
Так, удельный вес контролируемых и регулируемых государством цен в Германии – до 40%.
Цитата:
Гога: В Канаде
Удельный вес цен, регулируемых государством, составляет 10%
Удельный вес цен, регулируемых государством, составляет 10%
Делаем вывод
Настоящая рыночная экономика точнее приближенная к ней только в Канаде
В Германии и Японии государственная монополия на АДМ ресурс чего не должно быть при нормальной рыночной экономике
Если в Японии сельское хозяйство не прибыльное и несет убытки то им по закону рынка и ненадо заниматься,можно закупать рис в Китае это будет дешевле
Но нет,это стратегически важный продукт для японцев поэтому бюджет тянет эту нишу за счёт населения страны
Re: «Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители...
Отправлено: 30.09.21 - 18:29
Цитата:
Да ты что,ну попробуй в солнечном хотя бы 50 кг сахара купить тебе никто его не продаст.Запретить они не могут,тебе скажут что его нет,иди вон возьми на полочке килограмчик и успокойся.
Цитата:
Ни одни супермаркет никогда не продаст тебе социальный товар в больших количествах.
abaika95:
Тонна сахара по выгодной цене и тебе никто не может запретить купить его по дешевке,хоть весь сахар выкупи у магазина
Тонна сахара по выгодной цене и тебе никто не может запретить купить его по дешевке,хоть весь сахар выкупи у магазина
Да ты что,ну попробуй в солнечном хотя бы 50 кг сахара купить тебе никто его не продаст.Запретить они не могут,тебе скажут что его нет,иди вон возьми на полочке килограмчик и успокойся.
Цитата:
abaika95:
Вопрос в другом,что покупают то его перкупы и реализуют у себя уже в магазине
Вопрос в другом,что покупают то его перкупы и реализуют у себя уже в магазине
Ни одни супермаркет никогда не продаст тебе социальный товар в больших количествах.
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 18:38
Цитата:
На полочке как раз и будет 50 а то и больше кг
И со склада я столько же увезу (естественно не все,часть они оставят на увеличение цены)
Цена то не социальная на это им плевать Цитата:
Естественно
Потомучто они его своим магазинам уже продали по бросовой цене))
Добринцофф:
Да ты что,ну попробуй в солнечном хотя бы 50 кг сахара купить тебе никто его не продаст.Запретить они не могут,тебе скажут что его нет,иди вон возьми на полочке килограмчик и успокойся.
Да ты что,ну попробуй в солнечном хотя бы 50 кг сахара купить тебе никто его не продаст.Запретить они не могут,тебе скажут что его нет,иди вон возьми на полочке килограмчик и успокойся.
На полочке как раз и будет 50 а то и больше кг
И со склада я столько же увезу (естественно не все,часть они оставят на увеличение цены)
Цена то не социальная на это им плевать Цитата:
Добринцофф:
Ни одни супермаркет никогда не продаст тебе социальный товар в больших количествах.
Ни одни супермаркет никогда не продаст тебе социальный товар в больших количествах.
Естественно
Потомучто они его своим магазинам уже продали по бросовой цене))
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 19:08
Цитата:
Для магазина это мелочь,с которой вообще смысла нет возиться,больше времени потеряешь в очереди и пока с тележкой будешь собирать мешочки.
Цитата:
Ты склад как будешь приступом брать?Тебе же сказали молодой человек сахар весь на полочке,мешками нет.
Цитата:
Сахар это основной товар который есть в корзине у каждого покупателя,поэтому суперы продают его почти без наценки,а иногда даже дешевле закупочной,просто что бы н....ь в душу конкуренту и ты там со своими двумя тоннами вообще нафик не нужен,им надо что бы чел.пришёл купил свой килограмм по очень хорошей цене и затем на радостях набрал полную телегу других продуктов в цену которых уже будет включена недостающая наценка на сахар.
[Исправлено: Добринцофф, 30.09.2021 - 19:09]
abaika95:
На полочке как раз и будет 50 а то и больше кг
На полочке как раз и будет 50 а то и больше кг
Для магазина это мелочь,с которой вообще смысла нет возиться,больше времени потеряешь в очереди и пока с тележкой будешь собирать мешочки.
Цитата:
abaika95:
И со склада я столько же увезу
И со склада я столько же увезу
Ты склад как будешь приступом брать?Тебе же сказали молодой человек сахар весь на полочке,мешками нет.
Цитата:
abaika95:
Цена то не социальная на это им плевать Цитата:
Цена то не социальная на это им плевать Цитата:
Сахар это основной товар который есть в корзине у каждого покупателя,поэтому суперы продают его почти без наценки,а иногда даже дешевле закупочной,просто что бы н....ь в душу конкуренту и ты там со своими двумя тоннами вообще нафик не нужен,им надо что бы чел.пришёл купил свой килограмм по очень хорошей цене и затем на радостях набрал полную телегу других продуктов в цену которых уже будет включена недостающая наценка на сахар.
[Исправлено: Добринцофф, 30.09.2021 - 19:09]
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