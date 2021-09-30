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≡ Два перельют, два исправят - Работу над ошибками в парке Победы обещают завершить до конца года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42492
Два перельют, два исправят - Работу над ошибками в парке Победы обещают завершить до конца года
Отправлено: 30.09.21 - 15:20
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Ошибки на бюстах Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы трех степеней, установленных на центральной аллее парка Победы в Костанае, пользователь сайта ng.kz peshexod обнаружил еще в начале лета. 29 сентября Аубакирова сообщила, что все бюсты обследовали, четырех из них будут переделаны.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10289
Re: Два перельют, два исправят - Работу над ошибками в парке...
Отправлено: 30.09.21 - 15:20
#1
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Никто от ошибок не застрахован
НГ на себе убедилась
Когда гражданский журналист готовил материл к 12 апреля о улицах названных в честь космонавтов в Костанае
И поставил неправильное фото космонавта Титова к слову 2 космонавта в истории
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3992
Re: Два перельют, два исправят - Работу над ошибками в парке...
Отправлено: 30.09.21 - 17:24
#2
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Хоть какая то польза от нас "вечно недовольных")) ;-)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
158
Re: Два перельют, два исправят - Работу над ошибками в парке...
Отправлено: 30.09.21 - 17:40
#3
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разгильдяйство во всей красе. Эта шарашка бюсты делала и ранее, неужели для них уже опытных в этом деле и не первый раз отливающих формы было невидно, что с наградами они облажались? Для них это должно быть как дважды два. Жопорукость исполнителей и бестолковость руководителей, а также заказчика принимавшего работу вылились в данное позорное зрелище. На святом месте так опорафиниться.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3755
Re: Два перельют, два исправят - Работу над ошибками в парке...
Отправлено: 30.09.21 - 18:21
#4
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Цитата:
рихард:
Жопорукость исполнителей и бестолковость

,___Приходит мужик на работу устраиваться. Спрашивают про семейное положение. 8 детей отвечает. И тогда ему вопрос -- А руками вы что - нибудь делать умеете??
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10289
Re: Два перельют, два исправят - Работу над ошибками в парке...
Отправлено: 30.09.21 - 18:34
#5
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Цитата:
peshexod:

Ну вы то хотябы объективный "нытик"
А вот ваше альтер-эго который следом написал комент уже наваливает субьетивщину)) из за таких и любая критика превращается в базар-вокзал на которую гос органы не реагируют
Вообще я так думаю скоро введут инструкцию если ее уже не ввели
На что надо реагировать а на что нет
Если человек истерит,призывает Сталина,давит на эмоции и хайп и вообще ведет себя как дед брюзга то это пропускают
Если человек вполне адекватно озвучил критическое мнение то к нему необходимо прислушаться))
Так это и работаете в приличном обществе а не в телятнике
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