Отправлено: - 18:34

peshexod:



Цитата:Ну вы то хотябы объективный "нытик"А вот ваше альтер-эго который следом написал комент уже наваливает субьетивщину)) из за таких и любая критика превращается в базар-вокзал на которую гос органы не реагируютВообще я так думаю скоро введут инструкцию если ее уже не ввелиНа что надо реагировать а на что нетЕсли человек истерит,призывает Сталина,давит на эмоции и хайп и вообще ведет себя как дед брюзга то это пропускаютЕсли человек вполне адекватно озвучил критическое мнение то к нему необходимо прислушаться))Так это и работаете в приличном обществе а не в телятнике