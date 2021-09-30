Отправлено: - 14:02

abaika95:

(народу просто не объясняли в школе что рыночная экономика не плановая и в рыночную экономику просто нельзя лезть административной лапой) Но нет

Цитата:___Ценообразование в Японии Хотя в Японии в целом проводится курс на невмешательство государства в процесс ценообразования и действует обычный механизм формирования цен в зависимости от спроса и предложения, государство не отказывается полностью от воздействия на цены. В Японии действует Антимонопольный закон (1947), запрещающий заключение соглашений о контроле над ценами между фирмами-производителями и сбытовыми компаниями. Особое внимание в Японии уделяется ценообразованию на продукты сельскохозяйственного производства. Так, в Японии действуют законы о регулировании рынка продовольственных товаров, о стабилизации цен на продукты животноводства. Без вмешательства государства в ценообразование разорилась бы большая часть фермерских хозяйств, затраты которых значительно выше, чем во многих развитых странах. С применением административных методов регулируется примерно 20% потребительских цен, в том числе цены на рис, пшеницу, мясные и молочные продукты. Кроме того, таким же методам воздействия подвержены тарифы на электроэнергию, газ, железнодорожные тарифы, цены на воду, а также на образование и медицинское обслуживание. Для установления или изменения тарифов, например на электроэнергию, требуется санкция министра.