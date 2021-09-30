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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 17:45
Цитата:
Каждый своё делает
Он на своем уровне
Министры на своем
Цитата:
Говорит человек которого прошлый забанили за базар...
Цитата:
Виталий из Актау старушка? Мужики из роликов про рынки старушки?
Что-то мне никто ответить не может
Русофобией попахивает когда русских мужиков бабками и старухами открыто обзывают
Цитата:
Вангую
Вернётся скоро
И тогда радоваться другие перестанут) Цитата:
Сильно обидно?))
Цитата:
На форуме удивительный казус
Путин сидел на фоне российского и казахского флагов по этикету
А Токаев просто на небесном фоне
Какбы намекая
Что российского флага в кадре с Токаевым не будет
Показательно отношение)
Цитата:
Отбросы это ты кого называешь? Граждан РК а ты тогда кто?
maxsaf:
Он не в РК добивался, а в магазинах. Пусть бы в министерствах тогда добивался, а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать
Он не в РК добивался, а в магазинах. Пусть бы в министерствах тогда добивался, а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать
Каждый своё делает
Он на своем уровне
Министры на своем
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Наконец-то здравый смысл возобладал и каждый получил по заслугам.Может, после такого включатся мозги.И начнётся "фильтроваться базар".
Наконец-то здравый смысл возобладал и каждый получил по заслугам.Может, после такого включатся мозги.И начнётся "фильтроваться базар".
Говорит человек которого прошлый забанили за базар...
Цитата:
viktorian85:
А до старушек докапываться большого ума не надо
А до старушек докапываться большого ума не надо
Виталий из Актау старушка? Мужики из роликов про рынки старушки?
Что-то мне никто ответить не может
Русофобией попахивает когда русских мужиков бабками и старухами открыто обзывают
Цитата:
viktorian85:
Теперь всю жизнь тарится будет. А мог жить на родине и радоваться жизни.
Теперь всю жизнь тарится будет. А мог жить на родине и радоваться жизни.
Вангую
Вернётся скоро
И тогда радоваться другие перестанут) Цитата:
alex_60:
история с рихтовкой постов продолжается
история с рихтовкой постов продолжается
Сильно обидно?))
Цитата:
alex_60:
форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Путин предложил нашей республике поддержку в строительстве АЭС.
форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Путин предложил нашей республике поддержку в строительстве АЭС.
На форуме удивительный казус
Путин сидел на фоне российского и казахского флагов по этикету
А Токаев просто на небесном фоне
Какбы намекая
Что российского флага в кадре с Токаевым не будет
Показательно отношение)
Цитата:
viktorian85:
Если у отбросов от Сбербанка нехило подгорает
Если у отбросов от Сбербанка нехило подгорает
Отбросы это ты кого называешь? Граждан РК а ты тогда кто?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 17:46
Цитата:
Спасибо что сразу обозначил свою позицию
Я не удивлен..
alex_60:
сомневаюсь что это произойдет, да и видно что этого не происходит
сомневаюсь что это произойдет, да и видно что этого не происходит
Спасибо что сразу обозначил свою позицию
Я не удивлен..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 237
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 17:48
Цитата:
Когда в этом году в Китае запретили майнинг криптовалют, майнерам срочно пришлось искать другие места с дешёвой энергией.
И внезапно Казахстан стал третьей страной в мире по майнингу. Его доля возросла с 1,6% от мирового до почти 9%.
А на майнинг нужно много энергии. Если не запретят это дело, или кто-то наверху будет в доле, то энергии понадобится все больше и больше.
А если учесть, что газ и уголь дорожают бешеными темпами, а добыча и обогащение урана у нас свои, то строительство АЭС уже не кажется бессмысленным делом.
alex_60:
Путин предложил нашей республике поддержку в строительстве АЭС.
Путин предложил нашей республике поддержку в строительстве АЭС.
Когда в этом году в Китае запретили майнинг криптовалют, майнерам срочно пришлось искать другие места с дешёвой энергией.
И внезапно Казахстан стал третьей страной в мире по майнингу. Его доля возросла с 1,6% от мирового до почти 9%.
А на майнинг нужно много энергии. Если не запретят это дело, или кто-то наверху будет в доле, то энергии понадобится все больше и больше.
А если учесть, что газ и уголь дорожают бешеными темпами, а добыча и обогащение урана у нас свои, то строительство АЭС уже не кажется бессмысленным делом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 17:52
У Сбера самая стремная платформа в России
Лучшая у банка Тиньков
Каспи наш калька с тиньковского значит лучший в РК
Все это знают
Но правительство умышлено поднимает вопрос по сотрудничеству с окологосударственным сбером
Ещё тему про АЭС поднимает
Это сразу после заявлений России про куата и какие-то там подаренные земли
Россия думает что умная
А её,её же методами опрокинули)))
Народ явно натравливают на пренебрежение к России и тут уже нацпаты не сильно играют роль,тут уже даже те кто был аполитичен возмущены))
Тонкая игра
Прям какая-то даже Китайская по циничности
Жди пока враг сам ошибётся думая что победил...
Лучшая у банка Тиньков
Каспи наш калька с тиньковского значит лучший в РК
Все это знают
Но правительство умышлено поднимает вопрос по сотрудничеству с окологосударственным сбером
Ещё тему про АЭС поднимает
Это сразу после заявлений России про куата и какие-то там подаренные земли
Россия думает что умная
А её,её же методами опрокинули)))
Народ явно натравливают на пренебрежение к России и тут уже нацпаты не сильно играют роль,тут уже даже те кто был аполитичен возмущены))
Тонкая игра
Прям какая-то даже Китайская по циничности
Жди пока враг сам ошибётся думая что победил...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 17:59
Цитата:
Газ дороже чем обогащение урана и строительство АЭС?
Давай логически надеюсь дойдет
В стране 19 млн населения
Это население Москвы со всеми городами спутниками
Экибастуз одной левой может покрыть потребности населения плюсуя сюда промышленность
Кстати в развитие Экибаса Намерены вливать млрд тенге
Зачем интересно?
Потомучто ежу понятно что никакого АЭС тут не будут строить темболее в Алматы (сейсмический регион)
Это была затравка для кремлеботов чтобы они своей пастве объясняли что вот мол выходим на рынок Казахстана)
А на внутреннем поле эта новость должна была взбудоражить Казахстанцев
Причем не важно какой национальности
Народ судя по отзывам в коментах (народ а не кремлеботы) отреагировал как надо
Все до идиотства просто
Только Алекс этого понять не может)))
serg kost:
А на майнинг нужно много энергии. Если не запретят это дело, или кто-то наверху будет в доле, то энергии понадобится все больше и больше. А если учесть, что газ и уголь дорожают бешеными темпами, а добыча и обогащение урана у нас свои, то строительство АЭС уже не кажется бессмысленным делом.
А на майнинг нужно много энергии. Если не запретят это дело, или кто-то наверху будет в доле, то энергии понадобится все больше и больше. А если учесть, что газ и уголь дорожают бешеными темпами, а добыча и обогащение урана у нас свои, то строительство АЭС уже не кажется бессмысленным делом.
Газ дороже чем обогащение урана и строительство АЭС?
Давай логически надеюсь дойдет
В стране 19 млн населения
Это население Москвы со всеми городами спутниками
Экибастуз одной левой может покрыть потребности населения плюсуя сюда промышленность
Кстати в развитие Экибаса Намерены вливать млрд тенге
Зачем интересно?
Потомучто ежу понятно что никакого АЭС тут не будут строить темболее в Алматы (сейсмический регион)
Это была затравка для кремлеботов чтобы они своей пастве объясняли что вот мол выходим на рынок Казахстана)
А на внутреннем поле эта новость должна была взбудоражить Казахстанцев
Причем не важно какой национальности
Народ судя по отзывам в коментах (народ а не кремлеботы) отреагировал как надо
Все до идиотства просто
Только Алекс этого понять не может)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 18:06
Памятник чеченцам нужен
Столько бойцов полегло,освободителей
Вообще в каждой стране СНГ должен быть памятник революционерам Ичкерии и активистам Татарстана
Если бы не они то Россия ещё в 90ых начала бы свою агрессивную риторику по отношению к соседям
А так Чечня и Татарстан задержали собой фашистский реваншизм
Чечня ценой тысяч жизней но теперь ей хотябы дань платят
Что они там себе музеи коранов и небоскребы строят
И Татарстан себе льготы выбил даже без войны потомучто Татары хитрые
Зачем воевать когда тебе и так все принесут на блюдце
Теперь Казань да и вся Татария жемчужина,очень красивая страна
На нефти якобы своей сидят как и чеченцы но мы то понимаем)
Им дань платят за лояльность
Башкирия что-то медлит в этом вопросе
Азиатская Швейцария давно пора обустраиваться...
Столько бойцов полегло,освободителей
Вообще в каждой стране СНГ должен быть памятник революционерам Ичкерии и активистам Татарстана
Если бы не они то Россия ещё в 90ых начала бы свою агрессивную риторику по отношению к соседям
А так Чечня и Татарстан задержали собой фашистский реваншизм
Чечня ценой тысяч жизней но теперь ей хотябы дань платят
Что они там себе музеи коранов и небоскребы строят
И Татарстан себе льготы выбил даже без войны потомучто Татары хитрые
Зачем воевать когда тебе и так все принесут на блюдце
Теперь Казань да и вся Татария жемчужина,очень красивая страна
На нефти якобы своей сидят как и чеченцы но мы то понимаем)
Им дань платят за лояльность
Башкирия что-то медлит в этом вопросе
Азиатская Швейцария давно пора обустраиваться...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3755
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 18:17
Накручивают комменты!!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 18:18
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 18:19
Цитата:
ты прав.
Гога:
Накручивают комменты!!
Накручивают комменты!!
ты прав.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 18:20
Цитата:
боится что уволят
Гога:
боится что уволят
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 18:21
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 18:22
Цитата:
Ты тоже боялся
Или это другое?)
alex_60:
боится что уволят
боится что уволят
Ты тоже боялся
Или это другое?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 18:23
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 18:24
В 2011 году Рогозин пообещал что через 3 года Россия запустит в космос свою космическую станцию
Уже 10 лет прошло
А там даже первый модуль не сделали.
Этому все что нужно знать о технологиях современной России
Прожекты
Уже 10 лет прошло
А там даже первый модуль не сделали.
Этому все что нужно знать о технологиях современной России
Прожекты
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 18:53
Что Россия создала за последние 30 лет Нового (не советского) чем можно было бы гордится?
Честно кроме арматы которую в 2014 презентовали и так и не ввели войска нечем
А почему не вводят? Макет это был обычный
Культура прет в России не спорю
Культура вообще в России прет тогда когда государство гайки закручивает
А технологии? Медведев вон что-то говорил о российском айфоне и где?
Российские компы где?
Где Сколково? Что там делают?))
Российские машины рухлядь
Самолёты вон падают каждую неделю аж страшно новости открывать
Оружие все советское
Ракеты советские
Даже праздники советские все остались
9 мая да 1 января
Новый праздник день России как-то не прижился
О чем это говорит? (Нет не русофобия)
Россия обычная республика одна из 15 вышедших из шинели
Наравне с Молдовой и Туркменистаном
Только нефти и газа побольше
И географическое положение позволяет нефть выгодно продовать сразу в Европу
Цивилизация была может когда СССР был
СССР наш древний Рим
А сейчас куча пока что варварских королевств на территории бывшего Рима
И одно государство настырно хочет походить на римскую империю
Венки на себя примеряет
Мечом махает как легионер
А выходит всеровно как у клоуна))
Честно кроме арматы которую в 2014 презентовали и так и не ввели войска нечем
А почему не вводят? Макет это был обычный
Культура прет в России не спорю
Культура вообще в России прет тогда когда государство гайки закручивает
А технологии? Медведев вон что-то говорил о российском айфоне и где?
Российские компы где?
Где Сколково? Что там делают?))
Российские машины рухлядь
Самолёты вон падают каждую неделю аж страшно новости открывать
Оружие все советское
Ракеты советские
Даже праздники советские все остались
9 мая да 1 января
Новый праздник день России как-то не прижился
О чем это говорит? (Нет не русофобия)
Россия обычная республика одна из 15 вышедших из шинели
Наравне с Молдовой и Туркменистаном
Только нефти и газа побольше
И географическое положение позволяет нефть выгодно продовать сразу в Европу
Цивилизация была может когда СССР был
СССР наш древний Рим
А сейчас куча пока что варварских королевств на территории бывшего Рима
И одно государство настырно хочет походить на римскую империю
Венки на себя примеряет
Мечом махает как легионер
А выходит всеровно как у клоуна))
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