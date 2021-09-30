Отправлено: - 17:45

maxsaf:

Он не в РК добивался, а в магазинах. Пусть бы в министерствах тогда добивался, а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать

Уже не ваш земляк:

Наконец-то здравый смысл возобладал и каждый получил по заслугам.Может, после такого включатся мозги.И начнётся "фильтроваться базар".

viktorian85:

А до старушек докапываться большого ума не надо

viktorian85:

Теперь всю жизнь тарится будет. А мог жить на родине и радоваться жизни.

alex_60:

история с рихтовкой постов продолжается

alex_60:

форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Путин предложил нашей республике поддержку в строительстве АЭС.

viktorian85:

Если у отбросов от Сбербанка нехило подгорает

Цитата:Каждый своё делаетОн на своем уровнеМинистры на своемЦитата:Говорит человек которого прошлый забанили за базар...Цитата:Виталий из Актау старушка? Мужики из роликов про рынки старушки?Что-то мне никто ответить не можетРусофобией попахивает когда русских мужиков бабками и старухами открыто обзываютЦитата:ВангуюВернётся скороИ тогда радоваться другие перестанут) Цитата:Сильно обидно?))Цитата:На форуме удивительный казусПутин сидел на фоне российского и казахского флагов по этикетуА Токаев просто на небесном фонеКакбы намекаяЧто российского флага в кадре с Токаевым не будетПоказательно отношение)Цитата:Отбросы это ты кого называешь? Граждан РК а ты тогда кто?