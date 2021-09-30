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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:02
Цитата:
Да прям. Шли в соседний магаз, и спокойно на русском языке затаривались ))
alex_60:
самое обидное для последователей куата наверное то, что за сколько там десятков рейдов никому из них не удалось сделать покупку ,даже булочки хлеба,
самое обидное для последователей куата наверное то, что за сколько там десятков рейдов никому из них не удалось сделать покупку ,даже булочки хлеба,
Да прям. Шли в соседний магаз, и спокойно на русском языке затаривались ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:03
Цитата:
В первом магазине они зарабатывали на булочку, во втором - покупали ))
alex_60:
садомазохизм какой то.
садомазохизм какой то.
В первом магазине они зарабатывали на булочку, во втором - покупали ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:05
Цитата:
хитро..е однако.
maxsaf:
В первом магазине они зарабатывали на булочку, во втором - покупали ))
В первом магазине они зарабатывали на булочку, во втором - покупали ))
хитро..е однако.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:05
ДНР- это дно развития русского мира
Если все другие нации пытаются нести технологии,культуру,литературу (коих в России тоже есть) то современная Россия вместо этого несёт саратовских мойщиков машин в соседние республики))
Которые уже ярко пытаются олицетворять русский мир хотя такой русский мир никому не нужен и в первую очередь самими русским....очерняет..стыдно должно быть за таких представителей
[Исправлено: Gljuk, 30.09.2021 - 15:26]
Если все другие нации пытаются нести технологии,культуру,литературу (коих в России тоже есть) то современная Россия вместо этого несёт саратовских мойщиков машин в соседние республики))
Которые уже ярко пытаются олицетворять русский мир хотя такой русский мир никому не нужен и в первую очередь самими русским....очерняет..стыдно должно быть за таких представителей
[Исправлено: Gljuk, 30.09.2021 - 15:26]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:08
Удивительная ситуация
Канадец и россиянин на украинском форуме казахстанской газеты в которой запрещено оставлять комментарии не на русском языке обсуждают куата который добивался равноправия двух языков в РК но на него наехала Россия и он ехал на Украину)))
Ирония
Канадец и россиянин на украинском форуме казахстанской газеты в которой запрещено оставлять комментарии не на русском языке обсуждают куата который добивался равноправия двух языков в РК но на него наехала Россия и он ехал на Украину)))
Ирония
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:13
Еще удивительней другая ситуация
Когда в стране где по столице проходят факельные шествия,где большинство населения славяне а президентом избирают еврея
Страна про которую кричат что она нацисткая и унижает русскоязычных и в этой же стране чуть ли не 50% депутатов этнические русские)
И есть соседняя страна которая обьявила себя правоприемником интернациональной страны и эта же страна объявляет идеологию русского мира))
Страна в которой открытая ксенофобия и расизм не порицается государством
Страна которая каждый год помпезно отмечает победу над нацизмом и сама же захватает территории у соседей
Страна которая кричит о мире и защите от врагов а сама развязывает войны и нападает на братские себе народы)))
Удивительный парадокс
Когда в стране где по столице проходят факельные шествия,где большинство населения славяне а президентом избирают еврея
Страна про которую кричат что она нацисткая и унижает русскоязычных и в этой же стране чуть ли не 50% депутатов этнические русские)
И есть соседняя страна которая обьявила себя правоприемником интернациональной страны и эта же страна объявляет идеологию русского мира))
Страна в которой открытая ксенофобия и расизм не порицается государством
Страна которая каждый год помпезно отмечает победу над нацизмом и сама же захватает территории у соседей
Страна которая кричит о мире и защите от врагов а сама развязывает войны и нападает на братские себе народы)))
Удивительный парадокс
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:32
Казахская интеллегенция предлагает установить в столице памятник Чеченскому борцу за свободу Ичкерии
Чеченцы в общей массе почти все выходцы из Казахстана а видные революционеры в том числе и первый муфтий Ичкерии Ахмат Кадыров вообще родом из Караганды
Вполне дельное предложение
Чеченцы в общей массе почти все выходцы из Казахстана а видные революционеры в том числе и первый муфтий Ичкерии Ахмат Кадыров вообще родом из Караганды
Вполне дельное предложение
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:36
Цитата:
Он не в РК добивался, а в магазинах. Пусть бы в министерствах тогда добивался, а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать
abaika95:
куата который добивался равноправия двух языков в РК
куата который добивался равноправия двух языков в РК
Он не в РК добивался, а в магазинах. Пусть бы в министерствах тогда добивался, а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:37
Наконец-то здравый смысл возобладал и каждый получил по заслугам.Может, после такого включатся мозги.И начнётся "фильтроваться базар".
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:48
история с рихтовкой постов продолжается.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:50
Цитата:
что теперь поделать,как есть так есть.
maxsaf:
а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать
а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать
что теперь поделать,как есть так есть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 16:00
Россия строит в Турции АЭС "Аккую".
в следующем году запуск.
турки много не говорят, а строят.
в Белоруссии первый блок Белорусской АЭС
запущен в прошлом году.россиянами.
сегодня на XVII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Путин предложил нашей республике поддержку в строительстве АЭС.
///о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики"//
в следующем году запуск.
турки много не говорят, а строят.
в Белоруссии первый блок Белорусской АЭС
запущен в прошлом году.россиянами.
сегодня на XVII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Путин предложил нашей республике поддержку в строительстве АЭС.
///о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики"//
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 275
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 16:06
Цитата:
В министерствах этого гопника бы послали. А до старушек докапываться большого ума не надо. Теперь всю жизнь тарится будет. А мог жить на родине и радоваться жизни. Но увы. Мозгов нету. Ещё дружков его скоро придут и будет норм.
Цитата:
Если у отбросов от Сбербанка нехило подгорает, то боюсь представить что будет когда АЭС россияне построят. Совсем изойдутся на *авно
maxsaf:
Он не в РК добивался, а в магазинах. Пусть бы в министерствах тогда добивался, а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать
Он не в РК добивался, а в магазинах. Пусть бы в министерствах тогда добивался, а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать
В министерствах этого гопника бы послали. А до старушек докапываться большого ума не надо. Теперь всю жизнь тарится будет. А мог жить на родине и радоваться жизни. Но увы. Мозгов нету. Ещё дружков его скоро придут и будет норм.
Цитата:
alex_60:
///о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики"/
///о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики"/
Если у отбросов от Сбербанка нехило подгорает, то боюсь представить что будет когда АЭС россияне построят. Совсем изойдутся на *авно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 16:07
новости Казахстана
//Управление цифровых технологий акимата Жамбылской области планировало купить 10 батареек за 9 млн 17 тыс. тенге, стоимость каждой из них оценивалась в рекордные 901 700 тенге. //
батарейки пальчиковые,АА,предусматривалось купить.
//Управление цифровых технологий акимата Жамбылской области планировало купить 10 батареек за 9 млн 17 тыс. тенге, стоимость каждой из них оценивалась в рекордные 901 700 тенге. //
батарейки пальчиковые,АА,предусматривалось купить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 16:10
Цитата:
сомневаюсь что это произойдет,
да и видно что этого не происходит..
Уже не ваш земляк:
после такого включатся
после такого включатся
сомневаюсь что это произойдет,
да и видно что этого не происходит..
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