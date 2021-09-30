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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 645 из 645«1...643644645
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:02
#9661
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Цитата:
alex_60:
самое обидное для последователей куата наверное то, что за сколько там десятков рейдов никому из них не удалось сделать покупку ,даже булочки хлеба,

Да прям. Шли в соседний магаз, и спокойно на русском языке затаривались ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:03
#9662
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Цитата:
alex_60:
садомазохизм какой то.

В первом магазине они зарабатывали на булочку, во втором - покупали ))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13422
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:05
#9663
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Цитата:
maxsaf:
В первом магазине они зарабатывали на булочку, во втором - покупали ))


хитро..е однако.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10276
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:05
#9664
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ДНР- это дно развития русского мира
Если все другие нации пытаются нести технологии,культуру,литературу (коих в России тоже есть) то современная Россия вместо этого несёт саратовских мойщиков машин в соседние республики))
Которые уже ярко пытаются олицетворять русский мир хотя такой русский мир никому не нужен и в первую очередь самими русским....очерняет..стыдно должно быть за таких представителей

[Исправлено: Gljuk, 30.09.2021 - 15:26]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10276
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:08
#9665
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Удивительная ситуация
Канадец и россиянин на украинском форуме казахстанской газеты в которой запрещено оставлять комментарии не на русском языке обсуждают куата который добивался равноправия двух языков в РК но на него наехала Россия и он ехал на Украину)))
Ирония
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10276
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:13
#9666
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Еще удивительней другая ситуация
Когда в стране где по столице проходят факельные шествия,где большинство населения славяне а президентом избирают еврея
Страна про которую кричат что она нацисткая и унижает русскоязычных и в этой же стране чуть ли не 50% депутатов этнические русские)
И есть соседняя страна которая обьявила себя правоприемником интернациональной страны и эта же страна объявляет идеологию русского мира))
Страна в которой открытая ксенофобия и расизм не порицается государством
Страна которая каждый год помпезно отмечает победу над нацизмом и сама же захватает территории у соседей
Страна которая кричит о мире и защите от врагов а сама развязывает войны и нападает на братские себе народы)))
Удивительный парадокс
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10276
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:32
#9667
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Казахская интеллегенция предлагает установить в столице памятник Чеченскому борцу за свободу Ичкерии
Чеченцы в общей массе почти все выходцы из Казахстана а видные революционеры в том числе и первый муфтий Ичкерии Ахмат Кадыров вообще родом из Караганды
Вполне дельное предложение
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:36
#9668
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Цитата:
abaika95:
куата который добивался равноправия двух языков в РК

Он не в РК добивался, а в магазинах. Пусть бы в министерствах тогда добивался, а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:37
#9669
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Наконец-то здравый смысл возобладал и каждый получил по заслугам.Может, после такого включатся мозги.И начнётся "фильтроваться базар".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13422
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:48
#9670
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история с рихтовкой постов продолжается.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13422
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 15:50
#9671
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Цитата:
maxsaf:
а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать


что теперь поделать,как есть так есть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13422
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 16:00
#9672
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Россия строит в Турции АЭС "Аккую".
в следующем году запуск.
турки много не говорят, а строят.
в Белоруссии первый блок Белорусской АЭС
запущен в прошлом году.россиянами.
сегодня на XVII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Путин предложил нашей республике поддержку в строительстве АЭС.
///о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики"//
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
275
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 16:06
#9673
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Цитата:
maxsaf:
Он не в РК добивался, а в магазинах. Пусть бы в министерствах тогда добивался, а то бедные министры мысль без русского языка уже не в состоянии сформулировать

В министерствах этого гопника бы послали. А до старушек докапываться большого ума не надо. Теперь всю жизнь тарится будет. А мог жить на родине и радоваться жизни. Но увы. Мозгов нету. Ещё дружков его скоро придут и будет норм.
Цитата:
alex_60:
///о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики"/

Если у отбросов от Сбербанка нехило подгорает, то боюсь представить что будет когда АЭС россияне построят. Совсем изойдутся на *авно :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13422
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 16:07
#9674
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новости Казахстана

//Управление цифровых технологий акимата Жамбылской области планировало купить 10 батареек за 9 млн 17 тыс. тенге, стоимость каждой из них оценивалась в рекордные 901 700 тенге. //

батарейки пальчиковые,АА,предусматривалось купить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13422
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.09.21 - 16:10
#9675
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
после такого включатся


сомневаюсь что это произойдет,
да и видно что этого не происходит..
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